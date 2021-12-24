未命名-2

男神廚房開業喇｜譚俊彥成最受歡迎大廚 老婆仔女撐場為準視帝拉票

最新娛聞
撰文：東方新地

由Do姐鄭裕玲、王菀之及何廣沛主持的無綫綜藝節目《男神廚房》延伸出來的新節目《男神廚房開業喇！》於聖誕日(25日)播出，冠軍級男神譚俊彥、張馳豪、方力申及「復仇者男神」二人組關禮傑及伍允龍輪流經營「限定實體男神廚房」，當中最受歡迎的大廚是爆分王譚俊彥，被視為視帝大熱的他更出動老婆仔女，人氣繼續升！

撰文：東方新地 圖片：TVB發相、《男神廚房開業喇！》預告片截圖、譚俊彥迷官香港影迷會影片截圖

譚俊彥 冠軍男神實至名歸

《男神廚房》中的一班男神睇得又煮得，準視帝譚俊彥更成為冠軍男神，實至名歸，早前他聯同其他男神與一眾食客近距離接觸，輪流經營「限定實體男神廚房」，粉絲們有得食又有得睇，氣氛相當好，更剪輯成特別篇《男神廚房開業喇！》，於聖誕節正日（25日）晚上八點半播出。

五位男神繼續廚藝大比併！（圖片來源：TVB發相）
五位男神繼續廚藝大比併！（圖片來源：TVB發相）
Do姐、王菀之及何廣沛繼續主持大局。（圖片來源：TVB發相）
Do姐、王菀之及何廣沛繼續主持大局。（圖片來源：TVB發相）

爭奪「終極男神」

《男神廚房開業喇！》賽制非常刺激，4組男神將進行比併，每組輪流經營1日餐廳，亦要構思好餐廳一切服務，最後會根據當日營業額及紀念品收入，再扣除成本決定誰是「終極男神」，靚女幫廚陳聖瑜（花花）、關楓馨（Fabi）、葉靖儀及星級女廚師Hilda亦會坐鎮協助一眾男神。

陳聖瑜（左起）、女廚神Hilda、關楓馨、葉靖儀會協助一眾男神。（圖片來源：TVB發相）
陳聖瑜（左起）、女廚神Hilda、關楓馨、葉靖儀會協助一眾男神。（圖片來源：TVB發相）
譚俊彥好似老師咁，佢仲會出絕招化解危機！（圖片來源：TVB發相）
譚俊彥好似老師咁，佢仲會出絕招化解危機！（圖片來源：TVB發相）

伍允龍表現激動

首先上陣的是「復仇者男神」關禮傑、伍允龍，兩人性格大不同，關禮傑淡淡定有錢剩，伍允龍則火氣十足。由於伍允龍下廚時遇到阻滯，竟一度表現激動，嚇到Fabi指不想再見到他！之後輪到譚俊彥上陣，譚俊彥經驗豐富，甫到場即開啟老師Mode，有條理地分配好各人的工作，三位靚女幫廚更有時間Chill爆食Tea。

伍允龍表現出火爆一面，笑番咪好囉！（圖片來源：TVB發相）
伍允龍表現出火爆一面，笑番咪好囉！（圖片來源：TVB發相）
現場氣氛好好，個個爭住同班男神影相，關禮傑來者不拒。（圖片來源：TVB發相）
現場氣氛好好，個個爭住同班男神影相，關禮傑來者不拒。（圖片來源：TVB發相）
張馳豪獲女廚神Hilda特別照顧，借出私家靚刀。（圖片來源：TVB發相）
張馳豪獲女廚神Hilda特別照顧，借出私家靚刀。（圖片來源：TVB發相）

譚俊彥搵埋屋企人幫手

不過正式開業期間，譚俊彥都一樣遇上阻滯，不過卻處變不驚，並即時想出「絕招」化解。方力申則一開始即打電話找媽咪幫手，但慘遭拒絕，原因竟是一隻狗，小方只好眼淚在心裡流。最後登場的小鮮肉張馳豪未知是否因為年紀細細，加上高大又靚仔，獲女廚神Hilda特別「照顧」，借出私家靚刀給張馳豪用；張馳豪更自彈自唱冧粉絲爭取勝算，果然青出於藍。

譚俊彥淡定有錢剩。（圖片來源：TVB發相）
譚俊彥淡定有錢剩。（圖片來源：TVB發相）
譚俊彥大晒廚藝。（圖片來源：TVB發相）
譚俊彥大晒廚藝。（圖片來源：TVB發相）
小方刀工似乎好唔掂。（圖片來源：TVB發相）
小方刀工似乎好唔掂。（圖片來源：TVB發相）

親朋戚友撐場打氣

製作組更邀來神秘嘉賓為男神們送上驚喜，包括譚俊彥太太及一對子女、Jessica C.及一對子女、關禮傑太太及細女、吳業坤、《聲夢》何晉樂（Rock）及林君蓮（蓮姐），席間眾人真情流露，場面感人，Fabi(關禮傑大女)更一度感觸落淚！最終榮獲第一名的男神其經營的實體店所賺的錢，只比第二名多賺90港元，可見戰況相當激烈！究竟終極男神花落誰家？

譚俊彥一家四口好溫馨。（圖片來源：TVB發相）
譚俊彥一家四口好溫馨。（圖片來源：TVB發相）
譚俊彥囝囝對住咪講「爸爸煮嘅嘢係最好食！」（圖片來源：）
譚俊彥囝囝對住咪講「爸爸煮嘅嘢係最好食！」（圖片來源：）
譚俊彥囝囝累到扭眼瞓要爸爸抱住。（圖片來源：）
譚俊彥囝囝累到扭眼瞓要爸爸抱住。（圖片來源：）
譚俊彥仲同張馳豪、吳業坤夾Band助慶。（圖片來源：）
譚俊彥仲同張馳豪、吳業坤夾Band助慶。（圖片來源：）
（圖片來源：TVB發相）
關禮傑都有老婆同兩個囡囡支持，一家四口好齊心。（圖片來源：TVB發相）
（圖片來源：TVB發相）
Jessica C.帶同一對仔女撐契爺伍允龍。（圖片來源：TVB發相）
男神廚房開業喇｜譚俊彥成最受歡迎大廚 老婆仔女撐場為準視帝拉票
張馳豪就有何晉樂同埋林君蓮力撐。（圖片來源：TVB發相）

去片！睇吓譚俊彥幾咁受歡迎

讀者留言

熱門文章

 