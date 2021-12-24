男神廚房開業喇｜譚俊彥成最受歡迎大廚 老婆仔女撐場為準視帝拉票

由Do姐鄭裕玲、王菀之及何廣沛主持的無綫綜藝節目《男神廚房》延伸出來的新節目《男神廚房開業喇！》於聖誕日(25日)播出，冠軍級男神譚俊彥、張馳豪、方力申及「復仇者男神」二人組關禮傑及伍允龍輪流經營「限定實體男神廚房」，當中最受歡迎的大廚是爆分王譚俊彥，被視為視帝大熱的他更出動老婆仔女，人氣繼續升！