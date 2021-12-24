男神廚房開業喇｜譚俊彥成最受歡迎大廚 老婆仔女撐場為準視帝拉票
撰文：東方新地 圖片：TVB發相、《男神廚房開業喇！》預告片截圖、譚俊彥迷官香港影迷會影片截圖
譚俊彥 冠軍男神實至名歸
《男神廚房》中的一班男神睇得又煮得，準視帝譚俊彥更成為冠軍男神，實至名歸，早前他聯同其他男神與一眾食客近距離接觸，輪流經營「限定實體男神廚房」，粉絲們有得食又有得睇，氣氛相當好，更剪輯成特別篇《男神廚房開業喇！》，於聖誕節正日（25日）晚上八點半播出。
爭奪「終極男神」
《男神廚房開業喇！》賽制非常刺激，4組男神將進行比併，每組輪流經營1日餐廳，亦要構思好餐廳一切服務，最後會根據當日營業額及紀念品收入，再扣除成本決定誰是「終極男神」，靚女幫廚陳聖瑜（花花）、關楓馨（Fabi）、葉靖儀及星級女廚師Hilda亦會坐鎮協助一眾男神。
伍允龍表現激動
首先上陣的是「復仇者男神」關禮傑、伍允龍，兩人性格大不同，關禮傑淡淡定有錢剩，伍允龍則火氣十足。由於伍允龍下廚時遇到阻滯，竟一度表現激動，嚇到Fabi指不想再見到他！之後輪到譚俊彥上陣，譚俊彥經驗豐富，甫到場即開啟老師Mode，有條理地分配好各人的工作，三位靚女幫廚更有時間Chill爆食Tea。
譚俊彥搵埋屋企人幫手
不過正式開業期間，譚俊彥都一樣遇上阻滯，不過卻處變不驚，並即時想出「絕招」化解。方力申則一開始即打電話找媽咪幫手，但慘遭拒絕，原因竟是一隻狗，小方只好眼淚在心裡流。最後登場的小鮮肉張馳豪未知是否因為年紀細細，加上高大又靚仔，獲女廚神Hilda特別「照顧」，借出私家靚刀給張馳豪用；張馳豪更自彈自唱冧粉絲爭取勝算，果然青出於藍。
親朋戚友撐場打氣
製作組更邀來神秘嘉賓為男神們送上驚喜，包括譚俊彥太太及一對子女、Jessica C.及一對子女、關禮傑太太及細女、吳業坤、《聲夢》何晉樂（Rock）及林君蓮（蓮姐），席間眾人真情流露，場面感人，Fabi(關禮傑大女)更一度感觸落淚！最終榮獲第一名的男神其經營的實體店所賺的錢，只比第二名多賺90港元，可見戰況相當激烈！究竟終極男神花落誰家？