萬千星輝頒獎典禮2021｜狄龍直播中途硬入教訓譚俊彥 嚴父曾用狗籠教仔法

《萬千星輝頒獎典禮2021》 譚俊彥憑《換命真相》首奪最佳男主角，更擸埋馬來西亞視帝獎，當晚更攞埋最佳衣著男藝人獎，旺到爆﹗譚俊彥父母狄龍及陶敏明親身到場見證兒子攞獎，陶敏明直言開心過自己及龍哥攞獎﹗不過甚有威嚴的狄龍一直表現冷靜，更在譚俊彥接受訪問期間，突然插入教訓兒子，鏡頭前訓誨譚俊彥足五分鐘﹗狄龍曾在譚俊彥五、六歲的時候，因兒子頑皮而鎖他入狗籠懲罰﹗是真正的嚴父﹗