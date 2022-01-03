萬千星輝頒獎典禮2021｜狄龍直播中途硬入教訓譚俊彥 嚴父曾用狗籠教仔法
萬千星輝頒獎典禮2021｜譚俊彥含淚講感言
譚俊彥獲獎一刻，母親陶敏明興奮在觀眾席上站起拍手，譚俊彥含淚話：「媽咪對唔住，呢幾年我少咗打電話畀你，唔係我唔愛你，係姓譚習慣將愛放喺心，我好愛你﹗我要多謝太太，你係我嘅全部，冇你我唔會拎到呢個獎，love you，我唔會忘記初心﹗」譚俊彥頒獎禮後接受娛樂新聞台訪問時依然激動，哽咽話：「我事前冇準備講乜，原來上到台係會唔記得晒講咩，我仲有好多人要多謝，要多謝戴耀明、經理人…」此時父親狄龍突然硬入教訓兒子﹗
狄龍教仔：你只係幸運﹗
狄龍一臉嚴肅對住譚俊彥話：「 我知道我個仔因為我做呢行，唔想衰畀我睇，呢樣我都贊成﹗我鍾意用理性，多過感情角度去睇件事﹗我想話你知，你要感激過去、努力當下、放眼未來，你有幾大嘅能力就有幾大嘅責任，當然要用行為用工作去報答支持你嘅人，今日你好幸運，但同你一齊競爭嘅人嘅技巧，唔一定輸過你，只不過輸咗個運氣畀你﹗」
狄龍：我都付出咗好多
「如果你有你嘅初心，你要對你屋企人，對你嘅小朋友，對太太對媽咪努力﹗因為時間係有限， 我哋七十幾歲人，唔知睇得幾多時間，但我好感激你，為咗你嘅工作唔使令我難過，而付出咁大嘅努力，去追求你嘅成功，但你要知道你付出咗好多，我都付出咗好多﹗」一直在旁細心聆聽父親教誨的譚俊彥即和應：「當然啦」。狄龍繼續講：「但我唔想睇你難過，我唔想睇到你失敗後嘅失落，我認為人生應該仲有一樣嘢，你要了解點解失敗，失敗喺邊？」譚俊彥好不容易插嘴：「老竇，所以我咪唔敢叫你嚟囉﹗」狄龍冇理個仔繼續話：「點解我圈你呢？我驚你過度咗，但媽咪呢就係衷心支持你，我都係衷心支持你，OK？你以後要謙虛啲，（譚俊彥受教不停點頭），你煮啲嘢係好食嘅﹗ 」
狄龍叫譚俊彥退居幕後
無綫娛樂台主持好不容易問狄龍會否為有譚俊彥呢個兒子感到驕傲？狄龍就答：「我覺得佢如果有能力，可以諗吓退居幕後，例如做一個製作人、導演（譚俊彥嚇到O嘴），做到嗰啲位，你可以提拔到後輩，可以喺社會有正面嘅影響，可以影響人心，你見到志偉咁成功係因為佢可以影響人心，佢嘅成就同能力使人好開心，使人開心好難，悲劇容易啲，喜劇好難㗎﹗如果將來你能散播多啲歡樂，我會更加開心囉﹗」譚俊彥望住狄龍話：「我今日最開心就係你喺度﹗」狄龍聽完兒子的感動說話，突然轉話題：「你揸車返去要放慢啲，慢慢揸呀﹗」譚俊彥答完好就請狄龍翌日去探孫兒﹗
陶敏明坦言興奮過狄龍攞獎
譚俊彥母親陶敏明接受訪問時直言好開心興奮：「真係好開心，冇諗過會咁開心，以前都見過人攞過唔少獎啦，龍哥都攞好多啦，都唔夠今日開心﹗」即向旁邊的狄龍話：「龍哥你唔介意呵？」她又指一定要好好慶祝：「我仲要同晒所有朋友慶祝﹗」表現冷靜的狄龍就大讚新抱好識教小朋友，令兒子有個好好嘅家庭：「家庭嘅支持好重要﹗」