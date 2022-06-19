十八年後的終極告白2 | 譚俊彥激吻龔嘉欣忽然變奸 長短腳細佬邵展鵬受讚賞
譚俊彥一個眼神終極黑化 激吻龔嘉欣忽然變奸！
踏入結局周的《十八年後終極告白2.0》劇情緊湊吸引不少觀眾追看，其中譚俊彥逐步「黑化」的劇情成為焦點之一。劇中譚俊彥所飾演的Angus不但利用沈越（龔嘉欣飾演）的悲慘身世為畫展作宣傳，當得悉沈越不想再畫畫之後，更不惜用甜言蜜語感情勒索沈越。Angus不但口甜舌滑地求沈越原諒，更以深情激吻沈越取其歡心，在激吻的同時，Angus更對沈越弟弟投以「好勝」及「奸險」一睄，令人相當心寒！
網民心疼沈越「癡心錯付」 懷疑譚俊彥為Big Boss
最新一集一出街，譚俊彥一個眼神直入「黑化」Mode的場面令網民都紛紛留言表示心痛沈月「癡心錯付」。此外，更有網民腦洞大開推斷一直以「受害者」身份自居的Angus便是殺害Queenie的Big Boss。網民留言：「話唔定可能係 Angus 殺人，用嚟激發沈越畫畫嘅靈感」、「Angus 個樣成日深藏不露，所以呢個複雜角色才要搵譚俊彥做」、「專登 kiss 有點奸，會唔會其實所有嘢係男主搞出來？」
有網民認為沈越弟弟才是幕後兇手！
除此之外，更有網民留言認為沈越弟弟天藍亦有可能是Big Boss！Quennie生前曾經懷疑沈越和Angus的關係，更在沈越一家糖水店開張當日踩場，令對姐姐愛護有加的天藍對Quennie抱有著怨恨之心。在Angus激吻沈越一幕，弟弟的表情十分憤怒又妒忌，令不少網民都留言表示弟弟才是真正的兇手！
飾演弟弟的邵展鵬入行五年終受矚目
其中於劇中飾演天藍的邵展鵬其實已經出道五年，期間一直未有機會擔任劇集的重要角色。這次吳天藍一角是邵展鵬出道以來首次有重要戲份的主要角色，所以他在訪問中表示自己十分珍惜此次演出機會。邵展鵬又指為了將長短腳的角色演得更加逼真，他不但在網上找了多個案例作參考，更為了參考《戀愛自由式》中陳文媛長短腳的演技，而多次翻看該劇，十分認真！
龔嘉欣表現令網民刮目相看
除了反轉再反轉的劇情令觀眾入迷之外，龔嘉欣的演技亦成為焦點之一。隨著劇情的發展，龔嘉欣發揮出更加有層級的演技，特別是最新一集種，龔嘉欣在一分半鐘的場面、四次的特寫中轉化4次不同眼神，相當有感染力。演技大爆發的龔嘉欣令網民刮目相看，留言大讚「龔嘉欣喊戲一流，今年攞硬視后」、「喊得好有層次！」
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