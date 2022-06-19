譚俊彥 龔嘉欣

十八年後的終極告白2 | 譚俊彥激吻龔嘉欣忽然變奸 長短腳細佬邵展鵬受讚賞

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譚俊彥、龔嘉欣主演的《十八年後終極告白2》將會於下個星期進入結局週，劇情亦因此變得越來越緊湊，Big Boss真身的證據亦逐漸開始浮現！飾演Angus的譚俊彥於最新一集逐漸「黑化」的表現，不但令觀眾們看得津津入味，更腦洞大開推斷譚俊彥便是Big Boss。同時亦有部分眼尖的網民認為「他」才是真正的Big Boss！

譚俊彥一個眼神終極黑化 激吻龔嘉欣忽然變奸！

踏入結局周的《十八年後終極告白2.0》劇情緊湊吸引不少觀眾追看，其中譚俊彥逐步「黑化」的劇情成為焦點之一。劇中譚俊彥所飾演的Angus不但利用沈越（龔嘉欣飾演）的悲慘身世為畫展作宣傳，當得悉沈越不想再畫畫之後，更不惜用甜言蜜語感情勒索沈越。Angus不但口甜舌滑地求沈越原諒，更以深情激吻沈越取其歡心，在激吻的同時，Angus更對沈越弟弟投以「好勝」及「奸險」一睄，令人相當心寒！

譚俊彥 龔嘉欣 Angus為求原諒，激吻沈越！
Angus為求原諒，激吻沈越！（圖片來源：TVB《十八年後終極告白2.0》截圖）
譚俊彥 龔嘉欣 譚俊彥一個眼神終極黑化！
譚俊彥一個眼神終極黑化！（圖片來源：TVB《十八年後終極告白2.0》截圖）
譚俊彥 龔嘉欣 網民都表示此眼神超心寒！
網民都表示此眼神超心寒！（圖片來源：TVB《十八年後終極告白2.0》截圖）

網民心疼沈越「癡心錯付」 懷疑譚俊彥為Big Boss

最新一集一出街，譚俊彥一個眼神直入「黑化」Mode的場面令網民都紛紛留言表示心痛沈月「癡心錯付」。此外，更有網民腦洞大開推斷一直以「受害者」身份自居的Angus便是殺害Queenie的Big Boss。網民留言：「話唔定可能係 Angus 殺人，用嚟激發沈越畫畫嘅靈感」、「Angus 個樣成日深藏不露，所以呢個複雜角色才要搵譚俊彥做」、「專登 kiss 有點奸，會唔會其實所有嘢係男主搞出來？」

譚俊彥 龔嘉欣 網民心疼沈越「癡心錯付」 懷疑譚俊彥為Big Boss
網民心疼沈越「癡心錯付」 懷疑譚俊彥為Big Boss（圖片來源：TVB《十八年後終極告白2.0》截圖）

有網民認為沈越弟弟才是幕後兇手！

除此之外，更有網民留言認為沈越弟弟天藍亦有可能是Big Boss！Quennie生前曾經懷疑沈越和Angus的關係，更在沈越一家糖水店開張當日踩場，令對姐姐愛護有加的天藍對Quennie抱有著怨恨之心。在Angus激吻沈越一幕，弟弟的表情十分憤怒又妒忌，令不少網民都留言表示弟弟才是真正的兇手！

譚俊彥 龔嘉欣 弟弟天藍發現Angus激吻自己家姐！
弟弟天藍發現Angus激吻自己家姐！（圖片來源：TVB《十八年後終極告白2.0》截圖）
譚俊彥 龔嘉欣 網民大讚飾演劇中演員演技好！
網民大讚飾演劇中演員演技好！（圖片來源：網民留言截圖）
譚俊彥 龔嘉欣 出道五年來第一次飾演重要角色的邵展鵬亦受到觀眾的好評！
出道五年來第一次飾演重要角色的邵展鵬亦受到觀眾的好評！（圖片來源：網民留言截圖）

飾演弟弟的邵展鵬入行五年終受矚目

其中於劇中飾演天藍的邵展鵬其實已經出道五年，期間一直未有機會擔任劇集的重要角色。這次吳天藍一角是邵展鵬出道以來首次有重要戲份的主要角色，所以他在訪問中表示自己十分珍惜此次演出機會。邵展鵬又指為了將長短腳的角色演得更加逼真，他不但在網上找了多個案例作參考，更為了參考《戀愛自由式》中陳文媛長短腳的演技，而多次翻看該劇，十分認真！

譚俊彥 龔嘉欣 邵展鵬自己在IG說道： 「吳天藍長短腳的缺陷，令到他一直很自卑，但其實他是一位非常善良的男孩」
邵展鵬自己在IG說道： 「吳天藍長短腳的缺陷，令到他一直很自卑，但其實他是一位非常善良的男孩」（圖片來源：[email protected]

龔嘉欣表現令網民刮目相看

除了反轉再反轉的劇情令觀眾入迷之外，龔嘉欣的演技亦成為焦點之一。隨著劇情的發展，龔嘉欣發揮出更加有層級的演技，特別是最新一集種，龔嘉欣在一分半鐘的場面、四次的特寫中轉化4次不同眼神，相當有感染力。演技大爆發的龔嘉欣令網民刮目相看，留言大讚「龔嘉欣喊戲一流，今年攞硬視后」、「喊得好有層次！」

譚俊彥 龔嘉欣 龔嘉欣演技令網民刮目相看！
龔嘉欣演技令網民刮目相看！（圖片來源：TVB《十八年後終極告白2.0》截圖）
譚俊彥 龔嘉欣 喊戲好自然！
喊戲好自然！（圖片來源：TVB《十八年後終極告白2.0》截圖）
譚俊彥 龔嘉欣 網民大讚龔嘉欣喊得有層次。
網民大讚龔嘉欣喊得有層次。（圖片來源：TVB《十八年後終極告白2.0》截圖）
譚俊彥 龔嘉欣 嘉欣呢場讀遺書戲，都係喊得好壓抑。
嘉欣呢場讀遺書戲，都係喊得好壓抑。（圖片來源：TVB《十八年後終極告白2.0》截圖）
譚俊彥 龔嘉欣 全程讓觀眾看得相當動容。
全程讓觀眾看得相當動容。（圖片來源：TVB《十八年後終極告白2.0》截圖）

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常見問題

《十八年後的終極告白2.0》大結局，畫作「男孩的救贖」之秘密是關於什麼？

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圖片來源：TVB《18年後的終極告白2.0》截圖、[email protected] (official) 網民留言截圖資料或影片來源：[email protected] (official)

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