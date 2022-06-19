十八年後的終極告白2 | 譚俊彥激吻龔嘉欣忽然變奸 長短腳細佬邵展鵬受讚賞

譚俊彥、龔嘉欣主演的《十八年後終極告白2》將會於下個星期進入結局週，劇情亦因此變得越來越緊湊，Big Boss真身的證據亦逐漸開始浮現！飾演Angus的譚俊彥於最新一集逐漸「黑化」的表現，不但令觀眾們看得津津入味，更腦洞大開推斷譚俊彥便是Big Boss。同時亦有部分眼尖的網民認為「他」才是真正的Big Boss！