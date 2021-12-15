晚吹｜譚凱倫誘人坐姿失靈 突然水腫暴脹撞樣杜如風
有份拍住193主持ViuTV節目《晚吹戀講嘢》的Helen譚凱倫，與住口罩小姐浩南鄭伊琪與及Ashina郭奕芯，組成三小花為女士們解決愛情疑難，譚凱倫更憑蹺腳坐姿加出位裝扮搶盡風頭，不過日前她現身ViuTV另一節，卻被發現面胚脹卜卜，連尖下巴都唔見埋，驚變杜如風！
撰文：東方新地 圖片：ViuTV影片截圖、[email protected]、[email protected]、[email protected]_donggu
譚凱倫水腫樣出鏡
譚凱倫近月多次因為在ViuTV節目《晚吹戀講嘢》的誘人坐姿而成為熱話，有口才有身材的她，日前現身強尼及娟姐的節目做嘉實，與好姊妹郭奕芯做嘉賓，今次觀眾的焦點不在其坐姿，而是她的水腫樣。
譚凱倫直言不愛應酬與交際
譚凱倫在節目中坦言自己不愛外出應酬飲嘢，只喜歡與三五知己在私人地方傾偈，更加抗拒外出傾公事，她寧願正正經經去試鏡，甚有性格。不難發現譚凱倫的樣子與早前有些不同，面形圓碌碌，非常水腫，狀態麻麻，驟眼睇更與杜如風撞樣。
《晚吹戀講嘢》Helen譚凱倫誘人坐姿成焦點
《晚吹戀講嘢》首集於 8月24日播出，193粉絲睇完都大讚節目好睇，193做主持有料到，但亦有不少網民持平表示節目內容一般，受訪的A0女嘉賓個案亦唔太特別，全靠4位主持人識搞氣氛令整個節目生色不少。
Helen 2016年參選ViuTV選美節目《美選D.n.A》入圍最後十強而開始出名，因為全身有5個紋身而被觀眾留意，當時有稱「紋身姚子羚」：
女主持Helen突圍而出
193轉數快唔使多講，3位女主持中，以Helen的主持經驗最豐富，不過今次她就唔係以口才搶鏡。由節目開場至完場，女主持都是坐在沙發上未轉過姿勢，當中Helen就成對腳都放上沙發，成功引來網民的注意及討論。
網民：可唔可以叫佢坐返好少少？
Helen一個豪邁坐姿成功吸引觀眾眼球，不少網民都在ViuTV的fb留言，表示Helen的姿勢太性感誘人，仲有網民直言：「可唔可以叫佢坐返好少少？」