晚吹｜譚凱倫誘人坐姿失靈 突然水腫暴脹撞樣杜如風

有份拍住193主持ViuTV節目《晚吹戀講嘢》的Helen譚凱倫，與住口罩小姐浩南鄭伊琪與及Ashina郭奕芯，組成三小花為女士們解決愛情疑難，譚凱倫更憑蹺腳坐姿加出位裝扮搶盡風頭，不過日前她現身ViuTV另一節，卻被發現面胚脹卜卜，連尖下巴都唔見埋，驚變杜如風！