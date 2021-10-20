40歲譚凱琪為愛女辧超夢幻生日會 曝光豪宅內多用途後花園
現時40歲的譚凱琪（Zoie）在去年先後升呢做人妻人母，轉眼間，囡囡BabyG已經一歲，近日她更在屋企大型花園中為愛女舉辦童話式的生日派對，不少網民都超羨慕！
文：東方新地 圖：譚凱琪IG & YouTube截圖
譚凱琪花一個月為愛女籌辦超夢幻生日野餐派對
其實譚凱琪一向善用家中的大花園，對上一次BabyG的百日宴也是在此舉行，當時譚凱琪更找來了一隻木馬裝飾，「少婦聯盟」幾位閨蜜都爭住打卡。至於今次BabyG一歲生日派對，譚凱琪亦在花園中搭了一個小型帳篷，好讓BabyG及賓客在享受花園的清新空氣時，又可以靠個帳篷遮遮太陽，非常有心思！
譚凱琪在個人IG上寫道：「10月份都把心思放在BabyG 一歲生日派對上，那天幫她辦了個野餐生日小派對，一直都在擔心天氣問題 不知能否按原定計劃進行，但沒料到 當天不但沒有天陰下雨，還有太陽伯伯跟帶著微涼舒爽的秋風陪伴着我們，感激上天的眷顧，派對就能如常順利進行，也謝謝為派對出心出力的單位，BabyG玩得非常之開心。」
花園大到可以種菜
除了在瘋狂佈置花園搞派對之外，譚凱琪閒時亦會在此放置大型充氣水池同囡囡玩水，可以話係女女專用的私人玩樂場所。另一方面，譚凱琪亦物盡其用，花園旁種滿了綠色植物，既可以增加私隱度，又可以作為遮陰，而且，譚凱琪還利用花園種菜，分別種有薑和辣椒，真係好有心機！