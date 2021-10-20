40歲譚凱琪為愛女辧超夢幻生日會　曝光豪宅內多用途後花園

現時40歲的譚凱琪（Zoie）在去年先後升呢做人妻人母，轉眼間，囡囡BabyG已經一歲，近日她更在屋企大型花園中為愛女舉辦童話式的生日派對，不少網民都超羨慕！

文：東方新地 圖：譚凱琪IG & YouTube截圖