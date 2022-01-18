譚凱琪自認恨做女一 陳敏之揭22年前做「小室哲哉入室弟子」過程似賣淫
文：東方新地 ｜圖：[email protected]陳敏之 Sharon Chan、[email protected]
自認恨做女一
40歲的譚凱琪（Zoie）2020年與圈外男友莊日宇結婚，並在同年誕下寶貝女Baby G。Zoie事業家庭兩得意，早前上陳敏之的YouTube頻道節目《Chi Chat》做嘉賓時，就坦言希望事業更上一層樓，自認恨做女一：「我都想澄清一下，唔係因為結咗婚，生咗小朋友，我嘅事業就係咁，我都係仲有一顆心係想闖一番事業，同埋因為有咗小朋友，你都會想畀啲成績囡囡睇，希望佢喺讀書或者做嘢方面都有呢個向前嘅心。」Zoie又表示平時有不斷自我檢討，還有什麼不足夠做女一？明白演技方面有進步空間，但陳敏之則指出因為Zoie不太主動的性格，在演藝圈工作十分蝕底。
神秘casting似賣淫
此外，Zoie與敏之同樣是日本著名音樂人小室哲哉的弟子，節目中二人回憶起當年Casting的情況，敏之表示當時安排非常神秘，起初以為只是試鏡拍日本廣告，但後來發現原來是小室哲哉選拔新人，由於Casting安排在酒店進行，又充滿神祕感，當時身穿校服的她到現場即被安排化妝、換衫，敏之笑言：「開頭唔知以為係咪賣淫！」二人順利做了小室哲哉的徒弟後，坦言覺得一定能爆紅，到位於夏威夷海中心的錄音室受訓時，日本天后安室奈美惠亦有同場，敏之形容當刻「個心飄到上天」，可惜後來因公司陷入財困，輾轉之下唯有回港發展，敏之亦表示從此「由凌空跌落地下，嚴重到粉身碎骨。」
睇返當時佢哋點講：
小室哲哉一生奔波折騰
有日本音樂教父之稱的小室哲哉曾經捧紅過安室奈美惠、TRF等著名歌手，1996年開始擴展海外事業，曾與拍檔Rupert Murdoch合資100萬美元香港設立了合營公司TK NEWS。可惜之後正如譚凱琪和陳敏之片中提及的，小室在2000年代面臨到不少困境，例如離婚被迫支付7億日圓的贍養費，及後2004年在海外投資鉅額損失約70億日圓後撤退。到2008年又遇上版權問題牽涉5億日圓詐欺，小室更被逮捕及後判刑。直至近年，小室不斷復出又引退，繼而又在2019年再次復出，繼而又與第二任太太離婚，人生起伏可以話係相當之大！