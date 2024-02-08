42歲TVB索腿女星過年前勁黑仔 近鏡影靚腳公開傷勢！
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現年42歲的譚凱琪（Zoie），自2020年嫁圈外富貴男友莊日宇，並於同年誕下女兒Gabri後，便專注於照顧家庭，大大減少了出現在幕前的機會。雖然譚凱琪忙於顧家，但係亦會經常在社交平台分享日常生活，令一眾掛住佢嘅觀眾可以keep住見到佢！不過譚凱琪最近就意外受傷，日前更新社交平台時仲嚇親一眾網民……
譚凱琪過年意外受傷
譚凱琪日前更新社交平台，上載咗一段扁晒嘴嘅短片，又配文表示：「2024年的新造型，因為自己唔小心拗柴，所以呢排都會用呢個look嚟示人」譚凱琪仲在影片的後半段向大家展示了自己的傷勢，只見譚凱琪的腳貼滿儀器，但係都隱約見到她腳踝處的瘀傷，真係睇見到心痛啊！
譚凱琪要借囡囡玩具車代步
譚凱琪在影片的最後，仲向大家分享埋自己喺屋企要借囡囡玩具車代步的畫面。譚凱琪亦搞笑配文表示：「醫生叫我唔好行咁多」、「好彩囡囡肯借部車車我」、「好彩我有先見之明送部車車比佢先有得問佢借」連龔嘉欣都忍唔住留言：「雖然整親，但係真係患難見真情呀～」又祝福譚凱琪早日康復。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@zozotam1o1o