42歲TVB索腿女星過年前勁黑仔 近鏡影靚腳公開傷勢！

現年42歲的譚凱琪（Zoie），自2020年嫁圈外富貴男友莊日宇，並於同年誕下女兒Gabri後，便專注於照顧家庭，大大減少了出現在幕前的機會。雖然譚凱琪忙於顧家，但係亦會經常在社交平台分享日常生活，令一眾掛住佢嘅觀眾可以keep住見到佢！不過譚凱琪最近就意外受傷，日前更新社交平台時仲嚇親一眾網民……