譚嘉儀

譚嘉儀由大埔村屋進駐海景豪宅 升呢做古天樂鄰居

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入行已有11年的33歲譚嘉儀（Kayee），身兼歌手、主持、演員多職，劇集主題曲愈唱愈多，生活亦愈來愈富貴，由大埔村屋搬入擁有無敵大海景的千萬豪宅，和古天樂住埋同一屋苑做鄰居！

譚嘉儀做歌手愈搵愈多

現年33歲的譚嘉儀曾透露在新西蘭留學時期，做過收銀又做過化妝品店Sales，2011年回流香港後入行，因為收入少又不穩定，要與家人同住在大埔村屋，以減省租金支出，同時要兼職教唱歌以賺取生活費。不過自2016年正式成為歌手後，譚嘉儀收入一年比一年多，現在她更搬到位於烏溪沙的海景屋苑「迎海」居住。

譚嘉儀 譚嘉儀所住的海景豪宅，擁有闊落的客飯廳。
譚嘉儀所住的海景豪宅，擁有闊落的客飯廳。（圖片來源：[email protected]
譚嘉儀 客廳側邊放下一座鋼琴後，仍有空間做瑜伽。
客廳側邊放下一座鋼琴後，仍有空間做瑜伽。（圖片來源：[email protected]

望住海景歎早餐

從譚嘉儀不時在社交網貼出的家居照中，可以發現她的家中裝修格調簡約中見奢華，客飯廳舒適寬敞，樓底甚高，擁有一個開放式大廚房，並設有一個闊落露台，外望無敵大海景，讓譚嘉儀每日都可以望住個無敵海景歎早餐。

譚嘉儀 坐在露台中對住個無敵大海景食早餐，非常疏乎。
坐在露台中對住個無敵大海景食早餐，非常疏乎。（圖片來源：[email protected]
譚嘉儀 窗台亦可外望一片大海景。
窗台亦可外望一片大蔚藍海景。（圖片來源：[email protected]
譚嘉儀 飯廳旁是開放式廚房。
飯廳旁是開放式廚房。（圖片來源：[email protected]
譚嘉儀 設備簇新又齊全。
設備簇新又齊全。（圖片來源：[email protected]
譚嘉儀 睡房有舒適的豪華大床。
睡房有舒適的豪華大床。（圖片來源：[email protected]
譚嘉儀 廁房設為酒店式裝修，風格低調中見奢華。
廁房以酒店式裝修，風格低調中見奢華。（圖片來源：[email protected]

古天樂傳買3千呎豪宅催運

有傳古天樂在去年聽從風水師建議，為吸2024年後南山北水開始的地運，豪擲半億買入「迎海」一間約3,000呎的4房豪宅催運勢，據知古天樂這間豪宅全屋採用智能設備控制家電，設有私人電梯大堂和平台泳池，及面向北位，擁有無敵大海景。

譚嘉儀 古天樂近年積極投資本地電影，演員和幕後的身份也獲肯定
古天樂近年積極投資電影，簽約藝人、栽培新人，其演員和幕後的身份也獲肯定（圖片來源：[email protected]_louis）

譚嘉儀奪《巨聲3》季軍入行

譚嘉儀自2011年憑《超級巨聲3》奪得季軍入行，入行初期，曾在《愛回家》拍住木偶哥林師傑飾演木偶妹而嶄露頭角。近年除了主持《流行經典50年》外，譚嘉儀又先後在劇集《降魔的2.0》飾演洋娃娃精靈莉莉，及在《殺手》飾演專責清潔現場處理屍體的清道夫沝淼淼，成功令觀眾留下深刻印象。

譚嘉儀 在《殺手》中飾演專責清潔現場處理屍體嘅清道夫沝淼淼，同飾演林森森嘅高海寧拍住上。
譚嘉儀曾在《殺手》中飾演專責清潔現場處理屍體嘅清道夫沝淼淼，同飾演林森森嘅高海寧拍住上。（圖片來源：《殺手》截圖）
當年喺《愛．回家》拍住木偶哥林師傑飾演木偶妹而為人所認識，譚嘉儀被公認為唱得之人。
當年喺《愛．回家》拍住木偶哥林師傑飾演木偶妹而為人所認識，譚嘉儀被公認為唱得之人。（圖片來源：[email protected]

曾奪樂壇新人金獎

2016年，譚嘉儀正式以歌手身份出道，推出由她作詞及與胞兄譚耀倫一同作曲的首隻派台歌《印記》，曾獲得《十大中文金曲》的「最有前途新人獎 金獎」及《度勁歌金曲頒獎典禮》「最受歡迎新人獎 金獎」，之後她先後為TVB唱了不少劇集的主題曲和插曲。

譚嘉儀坦言現時希望專注事業，起碼35歲後才考慮結婚。
154cm高的譚嘉儀話在外國留學時，外國人鍾意佢細細粒夠可愛，不過入行拍劇影相，就經常要墊完木箱著埋高踭鞋至可以襯得起對手。（圖片來源：[email protected]
譚嘉儀 個子雖矮小，但擁有34C上圍亦有啲睇頭。
譚嘉儀個子雖矮小，但擁有34C上圍亦有啲睇頭。（圖片來源：[email protected]

譚嘉儀闊面消失 IG狂派三點式水著福利

愈多曝光、愈係入屋、愈多機會，又真係應驗咗嗰句名言：人係會愈紅愈靚㗎！當年出道外形唔多起眼，木偶妹時期又有啲baby fat包包面，譚嘉儀近年人氣遞升逐漸上位，面貌五官亦隨之而愈見精緻。以前包到實一實、金毛藍眼影嘅MK特色都慢慢搣甩咗，家陣33歲嘅譚嘉儀個人IG最多就係化行妝靚樣新相，仲有大量三點式水著狂派福利，令人涼浸浸解吓暑㖭，真係自信心都返晒嚟！

呢期天氣熱，譚嘉儀頻頻po三點式水著相派福利，為大家降溫。
譚嘉儀不時在社交網po三點式水著相派福利。（圖片來源：[email protected]
譚嘉儀 女大十八變，雙眼又大又精靈，下巴又尖又兜。
女大十八變，雙眼又大又精靈，下巴又尖又兜。（圖片來源：[email protected]
譚嘉儀 當事人一直否認整容：「我睇到網友啲comment都笑咗，多謝佢哋覺得我靚咗，好開心！」
當事人一直否認整容：「我睇到網友啲comment都笑咗，多謝佢哋覺得我靚咗，好開心！」（圖片來源：[email protected]

五官進化同63歲陳秀珠撞樣 大方回應：秀珠姐靚好多！

不過咁，愈靚愈行妝當事人自我感覺良好，但旁觀者清，有唔少網民話譚嘉儀近年五官進化，個樣愈嚟愈似奶奶級藝人陳秀珠，直頭撞晒樣咁滯！ 33歲女被人話同63歲前輩撞樣，如果譚嘉儀真係唱到六子頭，你估以呢個進化速度，到時佢會蛻變到咩新版本呢？

被網民熱烈討論同陳秀珠撞樣，譚嘉儀就大方喺IG Story回應：「多謝大家，秀珠姐靚好多啊 希望將來有機會影返張合照啦」 大方回應得到一眾網民支持。

譚嘉儀 入行九年唔止喺事業上大躍進，就連外貌都同步進化，五官愈嚟愈精緻。
入行多年，唔止喺事業上大躍進，就連外貌都同步進化，五官愈嚟愈精緻。（圖片來源：[email protected]
無可否認現今世代個個女仔都識化妝識打扮，不過31歲女如何化妝打扮cosplay到61歲陳秀珠，就真係只有譚嘉儀做得到。
無可否認現今世代個個女仔都識化妝識打扮，不過31歲女如何化妝打扮cosplay到63歲陳秀珠，就真係只有譚嘉儀做得到。（圖片來源：[email protected]
譚嘉儀 61歲陳秀珠
63歲陳秀珠（圖片來源：新傳媒照片庫）
新西蘭回流、2011年參加《超級巨聲3》，譚嘉儀當年初出道面圓身圓，成頭金毛，化妝亦極有旺角系風格。
新西蘭回流、2011年參加《超級巨聲3》，譚嘉儀當年初出道面圓身圓，成頭金毛，化妝亦極有旺角系風格。（圖片來源：[email protected]
譚嘉儀 未進化前塊面成個pizza咁闊下巴圓圓，同依家分別好大。
未進化前塊面成個pizza咁闊下巴圓圓，同依家分別好大。（圖片來源：[email protected]
其實青春無敵、五官亦不錯，譚嘉儀嘅素顏look其實幾清純，下次可以考慮唔好再學陳秀珠化妝。
青春無敵、五官亦不錯，譚嘉儀嘅素顏look其實幾清純，下次可以考慮唔好再學陳秀珠化妝。（圖片來源：[email protected]
譚嘉儀 先騷一套黑白三點式，外套白色透視裙，唔夠清爽喎！
譚嘉儀閒時愛出海，先騷一套黑白三點式，外套白色透視裙，唔夠清爽喎！（圖片來源：[email protected]
譚嘉儀 然後以「少女的祈禱」姿勢夾胸晒粉紅pink爆泳衣。
然後以「少女的祈禱」姿勢夾胸晒粉紅pink爆泳衣。（圖片來源：[email protected]
譚嘉儀 人紅唔止會靚啲，連自信心都返晒嚟，呢期狂出海與陽光玩遊戲，日日都有水著三點式益大家。
人紅唔止會靚啲，連自信心都返晒嚟，不時狂出海與陽光玩遊戲，以水著三點式益大家。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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