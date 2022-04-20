譚嘉儀由大埔村屋進駐海景豪宅 升呢做古天樂鄰居

入行已有11年的33歲譚嘉儀（Kayee），身兼歌手、主持、演員多職，劇集主題曲愈唱愈多，生活亦愈來愈富貴，由大埔村屋搬入擁有無敵大海景的千萬豪宅，和古天樂住埋同一屋苑做鄰居！
譚嘉儀做歌手愈搵愈多
現年33歲的譚嘉儀曾透露在新西蘭留學時期，做過收銀又做過化妝品店Sales，2011年回流香港後入行，因為收入少又不穩定，要與家人同住在大埔村屋，以減省租金支出，同時要兼職教唱歌以賺取生活費。不過自2016年正式成為歌手後，譚嘉儀收入一年比一年多，現在她更搬到位於烏溪沙的海景屋苑「迎海」居住。
望住海景歎早餐
從譚嘉儀不時在社交網貼出的家居照中，可以發現她的家中裝修格調簡約中見奢華，客飯廳舒適寬敞，樓底甚高，擁有一個開放式大廚房，並設有一個闊落露台，外望無敵大海景，讓譚嘉儀每日都可以望住個無敵海景歎早餐。
古天樂傳買3千呎豪宅催運
有傳古天樂在去年聽從風水師建議，為吸2024年後南山北水開始的地運，豪擲半億買入「迎海」一間約3,000呎的4房豪宅催運勢，據知古天樂這間豪宅全屋採用智能設備控制家電，設有私人電梯大堂和平台泳池，及面向北位，擁有無敵大海景。
譚嘉儀奪《巨聲3》季軍入行
譚嘉儀自2011年憑《超級巨聲3》奪得季軍入行，入行初期，曾在《愛回家》拍住木偶哥林師傑飾演木偶妹而嶄露頭角。近年除了主持《流行經典50年》外，譚嘉儀又先後在劇集《降魔的2.0》飾演洋娃娃精靈莉莉，及在《殺手》飾演專責清潔現場處理屍體的清道夫沝淼淼，成功令觀眾留下深刻印象。
曾奪樂壇新人金獎
2016年，譚嘉儀正式以歌手身份出道，推出由她作詞及與胞兄譚耀倫一同作曲的首隻派台歌《印記》，曾獲得《十大中文金曲》的「最有前途新人獎 金獎」及《度勁歌金曲頒獎典禮》「最受歡迎新人獎 金獎」，之後她先後為TVB唱了不少劇集的主題曲和插曲。
譚嘉儀闊面消失 IG狂派三點式水著福利
愈多曝光、愈係入屋、愈多機會，又真係應驗咗嗰句名言：人係會愈紅愈靚㗎！當年出道外形唔多起眼，木偶妹時期又有啲baby fat包包面，譚嘉儀近年人氣遞升逐漸上位，面貌五官亦隨之而愈見精緻。以前包到實一實、金毛藍眼影嘅MK特色都慢慢搣甩咗，家陣33歲嘅譚嘉儀個人IG最多就係化行妝靚樣新相，仲有大量三點式水著狂派福利，令人涼浸浸解吓暑㖭，真係自信心都返晒嚟！
五官進化同63歲陳秀珠撞樣 大方回應：秀珠姐靚好多！
不過咁，愈靚愈行妝當事人自我感覺良好，但旁觀者清，有唔少網民話譚嘉儀近年五官進化，個樣愈嚟愈似奶奶級藝人陳秀珠，直頭撞晒樣咁滯！ 33歲女被人話同63歲前輩撞樣，如果譚嘉儀真係唱到六子頭，你估以呢個進化速度，到時佢會蛻變到咩新版本呢？
被網民熱烈討論同陳秀珠撞樣，譚嘉儀就大方喺IG Story回應：「多謝大家，秀珠姐靚好多啊 希望將來有機會影返張合照啦」 大方回應得到一眾網民支持。