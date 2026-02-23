32歲「宅男女神」無預警宣布懷雙胞胎5個月 曬超聲波照甜蜜報喜

32歲譚嘉儀（Vivi Tam）今日突然在Instagram曬出超聲波照片，無預警宣布懷上雙胞胎5個月！這位曾經豪擲25萬元到東京修讀藍帶廚藝課程的前宅男女神，如今即將迎來人生最甜蜜的雙重驚喜，從模特兒到廚娘再到準媽媽的華麗轉身，她的幸福蛻變故事令人羨慕不已。