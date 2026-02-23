32歲「宅男女神」無預警宣布懷雙胞胎5個月 曬超聲波照甜蜜報喜
譚嘉儀歐洲街頭曬超聲波照報喜
譚嘉儀今日在社交平台分享多張溫馨照片，只見她身穿米白色穿搭，手持一長串雙胞胎超聲波照片，臉上洋溢著初為人母的幸福笑容。最令人心動的是老公從後溫柔親吻她側臉的畫面，兩人身處充滿古典浪漫氣息的歐洲街頭，畫面溫馨滿瀉。另一張相片則是兩人在石板街上甜蜜牽手回眸，流露出滿滿的喜悅，完全是偶像劇般的浪漫場景。
藏5個月秘密終於公開：一個身體三個心跳
譚嘉儀在發文中感性地透露：「一個身體，三個心跳，肚子裏的兩個小秘密藏了5個月終於可以跟大家分享啦！這是我人生從沒想過的事，到現在還是覺得有點不可思議。」她坦言每一次胎動都在提醒她這個美好的事實，並將榮升人母形容為「2025年最美好的事就是多了一個身份」。這位一向低調的女神能夠成功保密5個月，確實令人佩服她的謹慎。
感謝老公無微不至照顧 孕期滿滿幸福感
懷孕期間的譚嘉儀特別感謝老公的悉心照料，她在文中寫道：「感謝老公無微不至的照顧和包容，雖然孕期有不適，但心裡卻滿滿都是幸福。」從她分享的照片可以看出，老公對她的寵愛程度確實令人羨慕，兩人的甜蜜互動也讓網民直呼「好想要這樣的愛情」。她更對肚中的雙胞胎寶寶溫馨喊話：「聽說雙胞胎是上輩子約定好要一起長大的，希望你們永遠愛護彼此，互相扶持。」
從宅男女神到藍帶廚娘的華麗轉身
回顧譚嘉儀的演藝路，她在2015年與網絡紅人達哥合作拍攝旅遊網站廣告而人氣急升，憑著甜美外貌和好身材成為新一代宅男女神。然而她並未滿足於表面的光鮮亮麗，反而在24歲時毅然決定暫別幕前工作，豪擲25萬元遠赴東京修讀法國藍帶廚藝課程半年，期間更要承受刀傷燙傷的痛苦，甚至面對至親離世的打擊，但她依然堅持為夢想打拼，這種勇氣和決心確實令人敬佩。
閨蜜團齊齊送祝福 網民羨慕好姊妹情
譚嘉儀的喜訊一出，好姊妹們紛紛留言送上祝福。同樣懷孕中的蔡嘉欣留言：「2個契B要繼續健康成長呀，將我最大的祝福都留給你，勇敢的雙胞胎媽媽。」何依婷、江嘉敏等閨蜜亦紛紛留言恭喜，可見她們的深厚友誼。網民看到這個閨蜜團的互動都大讚「真正的好姊妹就是這樣」，更有人羨慕地表示「有這樣的朋友真幸福」，紛紛為譚嘉儀送上滿滿祝福。