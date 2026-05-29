譚嘉儀懷孖胎激增18KG 34週巨肚曝光 身體呢個部位「勁凸出」 網民大呼觸目驚心
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32歲前「宅男女神」譚嘉儀懷雙胞胎進入第34週，體重暴增18公斤，巨肚負荷令她步行10分鐘即感無力，被迫正式閉關停工留家休息。更令網民心疼的是，她最新孕照中雙手青筋暴現，血管明顯凸起的畫面觸目驚心。
譚嘉儀34週巨肚曝光四肢纖細反差驚人
譚嘉儀日前在個人社交平台貼出最新孕照，相片中的她面容依舊甜美明艷，四肢仍然纖細，但腹部隆起的程度卻極為誇張，形成強烈視覺反差。她在貼文中透露，目前兩位BB合計重量已達10磅，而自己的體重更足足增加了18公斤（約40磅）。由於身體負荷過重，醫生早前預告的關節痛問題正日趨嚴重，她直言：「醫生跟我說會關節痛，真的愈來愈嚴重，走10分鐘已感到無力，正式閉關留在家。」她又透露兩個BB精力無限，每晚都在肚內「開Party」瘋狂踢她。
親自回應青筋暴現屬懷雙胞胎正常現象
面對網民對其手臂青筋暴現的擔憂，譚嘉儀親自留言回覆解釋：「因為雙胞胎增加的血容量需要比單胎多，所以全身的血管都會擴張得比較明顯。」她強調這屬於懷雙胞胎的正常生理反應，呼籲大家毋須過分擔心。雖然孕期辛苦，她仍然甜蜜表示會好好記住這份「負擔」，字裡行間流露出準媽媽對即將來臨的兩位小生命充滿期待和幸福感。
譚嘉儀2018年結婚今年升級一家四口
譚嘉儀憑藉甜美外型獲封「宅男女神」稱號，2018年結婚後一直備受關注。今年2月她正式宣布懷上雙胞胎喜訊，即將由二人世界升級為一家四口。懷孕期間她更興奮分享搬入豪宅的消息，一班好姊妹亦到場祝賀入伙，生活看似幸福美滿。不過隨着孕期進入後期，身體負荷愈來愈重，最終不得不宣布閉關休養，全力為迎接兩位BB做好準備。
網民心疼留言為偉大準媽媽送上祝福
譚嘉儀的最新孕照引發大批網民關注和討論，不少人留言表示心疼，指她雖然面容依舊明艷照人，但手臂血管凸起的情況實在令人擔憂。有網民感嘆懷雙胞胎比單胎辛苦得多，「增重40磅真係好辛苦」、「BB健康就好，媽媽加油」等打氣留言湧現。亦有過來人媽媽分享經驗，指懷孕後期關節痛和血管擴張都是常見情況，鼓勵她安心休養等待BB出世。
資料或影片來源：原文刊於新假期