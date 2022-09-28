34歲譚嘉儀入迪士尼扮貝兒涉違規 原來有鋪Cosplay癮最愛Elsa
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34歲的譚嘉儀日前在IG分享去迪士尼遊玩的靚相，並自爆「做咗一件好大膽嘅事」，原來就是在樂園中扮公主，她換上黃色露肩晚裝化身成《美女與野獸》中的貝兒公主，並笑言：「真係好大膽，30幾歲人，仲喺度扮公主呀！為咗拍Reels可以去到幾盡，有小朋友話：呢個公主假㗎！真係好尷尬」。然而有網民留言質疑成年人扮公主有機會違反園方規定：「成人係唔可以在樂園入面扮公主嗰喎，妳真大膽，違反樂園規定。」
母與姊夫幫手換衫收衫
譚嘉儀日前換上黃色露肩晚裝，化身《美女與野獸》中的貝兒公主遊迪士尼，她在影片中於樂園中換上晚裝，媽媽和姊夫還出手幫忙換衫和收衫。不少網民大讚譚嘉儀打扮用心，而且大膽得來不失漂亮：「返老還童嘅嘉儀」、「魔鏡魔鏡嘉儀最靚」。但亦有人留言指，成年人扮公主有機會違反園方規定：「成人係唔可以在樂園入面扮公主嗰喎，妳真大膽，違反樂園規定。」
迪士尼：有權拒絕他們進樂園
根據迪士尼官網的樂園規則，寫明「十六歲或以上的賓客不可以穿着裝扮服飾。對於我們認為衣著不恰當或有可能影響其他賓客的遊樂體驗的裝束，我們有權拒絕他們進入樂園，或要求他們除去我們認為不恰當的裝束。」較早前曾有網紅在迪士尼內扮演公主，被園方要求換衫，當時迪士尼回覆傳媒指不建議大家扮迪士尼人物角色，因為有機會被錯認為樂園演藝人員或樂園代表。
巨聲幫形象百變越住越富貴
2011年，譚嘉儀參加無綫《超級巨聲3》奪取季軍而加入娛樂圈，出道至今已經11年，近年她搬離與家人同住的大埔村屋，入住烏溪沙海景屋苑迎海，擁有無敵大海景，做古天樂鄰居！她更不時上載出入遊艇的生活，非常富貴！一向形象百變的她，最入屋當然是劇集《降魔的》洋娃娃莉莉，而在其IG經常看到她玩cosplay，例如扮天線得得B、與姨甥女化身《Frozen》Elsa公主拍MV，惟她一直沒演過古裝。