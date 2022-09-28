34歲譚嘉儀入迪士尼扮貝兒涉違規 原來有鋪Cosplay癮最愛Elsa

34歲的譚嘉儀日前在IG分享去迪士尼遊玩的靚相，並自爆「做咗一件好大膽嘅事」，原來就是在樂園中扮公主，她換上黃色露肩晚裝化身成《美女與野獸》中的貝兒公主，並笑言：「真係好大膽，30幾歲人，仲喺度扮公主呀！為咗拍Reels可以去到幾盡，有小朋友話：呢個公主假㗎！真係好尷尬」。然而有網民留言質疑成年人扮公主有機會違反園方規定：「成人係唔可以在樂園入面扮公主嗰喎，妳真大膽，違反樂園規定。」