譚嘉儀爆離巢原因 轉性感路線有苦衷 綜藝未開播已玩完
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憑《超級巨星3》入行的36歲譚嘉儀月前爆喊宣布正式離巢效力14年的TVB，離巢後嘅譚嘉儀就keep住活躍於社交平台，但係轉型行性感路線嘅佢就被網民狠批「好騎呢」。日前譚嘉儀就接受傳媒訪問時，就親揭離巢以及拍性感跳舞影片的真正原因！
譚嘉儀親揭離巢真正原因
譚嘉儀日前接受傳媒訪問時，談到離開TVB的決定，強調並非因公司人事變動或資源分配問題，而是希望跳出舒適圈，探索更多音樂可能性。她透露這個決定經過長達一年的深思熟慮，期間公司多次與她商討續約，但她最終選擇離開，尋求更自由的發展空間。
她坦言在TVB 14年來累積不少經驗，從主持到演戲，再到音樂創作，每一步都是成長，但現階段渴望挑戰自己，嘗試不同風格的音樂製作。她強調與TVB是「和平分手」，離巢時情緒激動純粹出於不捨，尤其感激多年來合作的同事和藝人朋友的支持。
影性感照、跳舞片純為貪玩
近期譚嘉儀在社交平台分享多張性感照及跳舞短片，引發網民熱議，甚至有人猜測她是否要轉型走性感路線。對此，她笑言自己純粹是跟隨潮流，並非刻意改變形象。譚嘉儀坦言看到部分網民批評她舞技生硬，甚至覺得尷尬，但她並不介意，反而會檢討改進。她強調自己仍然以音樂為重心，拍攝這些內容只是希望增加曝光，讓更多人留意她的作品。
親自回應突然富貴之謎
不少網民指譚嘉儀好似突然變富貴，經常現身船P又去旅遊，她澄清自己並沒有遊艇、跑車等等，只是有時候會借朋友跑車影相，自己現居的海景住宅亦不是傳聞中的豪宅。
特訓魔音節目疑似胎死腹中
在去年的《2024 TVB年中節目巡禮》中，曾預告會推出全新節目《魔音天團》，邀請兩位「魔音女神」接受特訓學唱歌，並由譚嘉儀擔任導師。不過隨著譚嘉儀離巢，加上馮盈盈曝光率大減兼轉型做女強人，節目最終未有下文，而《魔音天團》似乎亦胎死腹中，播出遙遙無期。
圖片來源：IG@kayeepo、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期