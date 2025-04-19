譚嘉儀爆離巢原因 轉性感路線有苦衷 綜藝未開播已玩完

憑《超級巨星3》入行的36歲譚嘉儀月前爆喊宣布正式離巢效力14年的TVB，離巢後嘅譚嘉儀就keep住活躍於社交平台，但係轉型行性感路線嘅佢就被網民狠批「好騎呢」。日前譚嘉儀就接受傳媒訪問時，就親揭離巢以及拍性感跳舞影片的真正原因！