35歲譚嘉儀開盛大生日派對 全場一齊扮Barbie浮誇至極

譚嘉儀向來熱愛cosplay，繼早前扮完Belle公主和學生妹之後又有新搞作，邀請大批圈中好友參加自己盛大的生日派對，作為粉紅色狂熱粉絲的她更要求大家齊齊扮Barbie出席，度過一個浮誇至極的35歲生日。除了一班好姊妹一齊扮鬼扮馬之外，竟然連張穎康都逃不過要穿粉紅色的命運……