35歲譚嘉儀開盛大生日派對 全場一齊扮Barbie浮誇至極
好友超畀面齊齊扮Barbie
譚嘉儀在Instagram公開多張當日生日會上的照片，作為主角，她穿上粉紅色露肩低胸貼身裙，又戴上粉紅色長手套和戴上巨型的粉紅色蝴蝶結，搖身一變成為名副其實的Pink Lady。另外，好友劉佩玥、郭柏妍、陳庭欣、莊思明、林鈺洧、何沛珈和麥雅緻都同樣以粉紅色打扮示人齊齊做Barbie；男士方面，如鄭衍峰、許家傑、翟威廉和黃俊豪則齊齊扮Ken，唯獨張穎康一個非常貼合主題穿上粉紅色，難道是因為太太麥雅緻的關係而無法say no？
開心表示Barbie Party好難忘
壽星女亦開心發文，表示很感激朋友們為自己準備這個生日會：「琴晚真係好開心啊，夢寐以求嘅 『BARBIE PARTY』 ar！終於可以企入去 Barbie 盒入面影相啦！仲有好靚嘅 Barbie 蛋糕！！好多謝咁多位 Barbie and Ken 一齊黎玩，今年過得好難忘！」
譚嘉儀地鐵打卡犯日本人大忌 網民：別當失格的旅人
譚嘉儀連日來都頻頻於社交平台上傳日本打卡靚相，不過其中一張以學生妹造型於地鐵打卡相，就被網民發現犯下日本人禁忌。日本人最出名注重個人私隱，不過譚嘉儀只顧自己嗰靚樣，忘記為身後其他乘客「打格仔」，搞到網民都即刻留言指：「去到外地旅遊，許多時都會亂影一通，不過日本人很重視個人私隱，所以拍照時最好避免拍到陌生人。如果你想將拍到路人的照片上載至社交媒體，最好還是替路人『打格仔』。別當失格的旅人，日本乘地鐵必知禮儀 。」
急急刪帖重Po 網民卻狠批：「咩玩法？」
譚嘉儀聽從網民意見後急急刪帖重Po，不過就只簡單用卡通公仔貼紙遮住其中一位車廂乘客嗰樣，譚嘉儀做啲唔做啲，網民都留言質疑：「想問問左上方卡通人樣咩玩法」、「嘉儀，我覺得同頭先del咗嗰幾張photo，冇乜分別」。
譚嘉儀扮學生妹遊日本 偶遇羅志祥小豬
譚嘉儀今次與陳樂榣及葉泓聲等人齊齊遊日本，除咗有份見證兩位戀人求婚嘅感動場面之外，仲上山下水又行街，行程非常豐富。譚嘉儀今次日本之旅更於日本街頭偶遇羅志祥小豬，即刻合照仲大讚對方：「真的好帥啊！」
經常打卡打出禍 曾扮貝兒入迪士尼涉違規
今次已經唔係譚嘉儀第一次打卡打出禍，之前曾經以一身黃色露肩晚裝造型，化身成《美女與野獸》中的貝兒公主入迪士尼，並笑言：「真係好大膽，30幾歲人，仲喺度扮公主呀！為咗拍Reels可以去到幾盡，有小朋友話：呢個公主假㗎！真係好尷尬」。然而有網民留言質疑成年人扮公主有機會違反園方規定：「成人係唔可以在樂園入面扮公主嗰喎，妳真大膽，違反樂園規定。」
迪士尼：有權拒絕他們進樂園
根據迪士尼官網的樂園規則，寫明「十六歲或以上的賓客不可以穿着裝扮服飾。對於我們認為衣著不恰當或有可能影響其他賓客的遊樂體驗的裝束，我們有權拒絕他們進入樂園，或要求他們除去我們認為不恰當的裝束。」較早前曾有網紅在迪士尼內扮演公主，被園方要求換衫，當時迪士尼回覆傳媒指不建議大家扮迪士尼人物角色，因為有機會被錯認為樂園演藝人員或樂園代表。
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