愛回家︱毒男CPU譚坤倫剝衫大曬爆肌Body 現身為健身教練22日狠減23磅

在TVB《愛·回家之開心速遞》中飾演IT部毒男之一CPU的譚坤倫，近日一集突然一改油頭垢面毒男形象，剝衫大曬六嚿腹肌，驚艷在電視機前的一班女性觀眾。爆肌大騷body嘅譚坤倫原來大有來頭，除咗本身就是健身教練之外，自小更曾經到少林寺習武練功！