愛回家︱毒男CPU譚坤倫剝衫大曬爆肌Body 現身為健身教練22日狠減23磅
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在TVB《愛·回家之開心速遞》中飾演IT部毒男之一CPU的譚坤倫，近日一集突然一改油頭垢面毒男形象，剝衫大曬六嚿腹肌，驚艷在電視機前的一班女性觀眾。爆肌大騷body嘅譚坤倫原來大有來頭，除咗本身就是健身教練之外，自小更曾經到少林寺習武練功！
毒男CPU譚坤倫大曬壯碩Body
《愛回家》近日一集講到三太白天娥要求員工擔任服裝模特兒，並且要求所有男模帶上面具以示公正，而其中一位擁有六嚿腹肌的壯男竟然就係IT部毒男之一CPU的譚坤倫。每集都以毒男形象登場的譚坤倫，一剝衫之後竟然咁驚為天人，成功吸引到電視機前一班女性觀眾的眼球。
譚坤倫為一場戲 22日狠減23磅
為了拍攝此場剝衫戲，譚坤倫在收到劇本之後，便即刻展開地獄式訓練，不但以168斷食、5天水斷食等方法減脂，更每日做足3小時運動訓練，成功在22日內激減23磅，非常敬業：「多謝有一個咁有挑戰性嘅劇本，睇到成班人喺Cafe形容到CPU身材咁誇張嘅對白，就知道今次只可以實行最極端嘅減肥方法，22日減23磅，雖然效果出到嚟未達到完美，但我盡咗力符合劇情㗎喇。」
呂慧儀大讚：呢個乖仔真係好認真對待呢場戲
同劇演員呂慧儀亦特意在社交平台上傳與譚坤倫的合照，大讚對方敬業、認真對待劇本：「佢係CPU, 佢好犀利啊！由收到劇本到拍攝才個多星期，斷食減肥將一舊腹肌變成六舊腹肌！呢個乖仔真係好認真對待呢場戲，雖然只係短短一幕，也有旁人叫他靠化妝畫畫就算，他就堅持努力忍口咗個幾星期，期間我哋喺度食飯，佢就望住我哋食飯，但係完全冇俾我哋分散注意力，繼續專注減磅！」
現身為健身教練 自小于少林寺習武
唔少網民同觀眾都好好奇譚坤倫係如何極速減脂操肌，原來譚坤倫來頭唔細，本身就係健身教練之餘，6歲開始已經在河北少林寺習武，更曾經獲得河南省全市武術比賽「棍術套路冠軍」及「劍術套路亞軍」。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]alantklun、[email protected]konniecrab、TVB《功夫新星》截圖