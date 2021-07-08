譚小環睇舞台劇 老公渣哥嫌前排林雪阻碇 網民：雪哥冇問候你算畀足面！

譚小環與老公蔡強榮（渣哥）夫妻同心，除了專心打理他們的飲食王國，亦不時拍拖出席公開活動，這日夫婦二人去睇舞台劇《大MK日》，小環與渣哥先後在社交網上載與林雪及一女友人的合照，渣哥笑指坐正他前面的男子遮住晒，本想發爛渣，發現是林雪後即時笠水。

撰文：東方新地 ｜圖片：渣哥Facebook、譚小環Facebook、東方新地