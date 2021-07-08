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譚小環睇舞台劇 老公渣哥嫌前排林雪阻碇 網民：雪哥冇問候你算畀足面！

東方新地 - 娛聞

譚小環與老公蔡強榮（渣哥）夫妻同心，除了專心打理他們的飲食王國，亦不時拍拖出席公開活動，這日夫婦二人去睇舞台劇《大MK日》，小環與渣哥先後在社交網上載與林雪及一女友人的合照，渣哥笑指坐正他前面的男子遮住晒，本想發爛渣，發現是林雪後即時笠水。

撰文：東方新地 ｜圖片：渣哥Facebook、譚小環Facebook、東方新地

譚小環興奮睇舞台劇

譚小環數年前搖身一變成為「魚蛋皇后」，獲老公蔡強榮(渣哥)打本過百萬轉投飲食界，現為小食店「渣哥一九九六」及手工藝店「Day by Day 手作素材店」老闆娘，去年起更開設茶餐廳「大渣哥茶記」，凡事親力親為的小環，百忙中偷閒與老公渣哥去捧林日曦場，欣賞舞台劇《大MK日》。

譚小環
譚小環這日去睇舞台劇《大MK日》。（圖片來源：譚小環fb）
譚小環
林日曦主演的《大MK日》。（圖片來源：譚小環fb）

譚小環老公有投訴

譚小環在社交網出post表示有得睇舞台劇好興奮，兩公婆更先後出post上載同一張合照，相中除了夫婦二人，還有林雪及一名女友人。而渣哥就留言表示：「我喺MK蒲咗咁多年，正想發爛渣邊個咁夠薑坐正我前面仲要咁大隻遮住哂，你怒眉吖…原來係雪哥，幸會幸會，細佬渣仔呀！」

譚小環
譚小環與老公渣哥在現場巧遇林雪坐在他們前面。（圖片來源：譚小環fb）
譚小環
譚小環老公渣哥在其fb專頁內留言本想向遮住佢的林雪發爛渣。（圖片來源：渣哥fb）

見林雪即縮沙

好彩渣哥冇輕舉妄動，望清楚前面原來是林雪，最後仲一齊開心合照。網民睇完張相同留言，笑言渣哥遇到林雪即變成渣仔，仲有人話林雪冇當場問候渣哥已經算係畀足面對方。

譚小環睇舞台劇 老公渣哥嫌前排林雪阻碇 網民：雪哥冇問候你算畀足面！

譚小環睇舞台劇 老公渣哥嫌前排林雪阻碇 網民：雪哥冇問候你算畀足面！

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譚小環睇舞台劇 老公渣哥嫌前排林雪阻碇 網民：雪哥冇問候你算畀足面！

譚小環息影後轉型

2012年宣佈息影的譚小環，首先寓工作於興趣，在銅鑼灣開設手工藝樓上舖，14年再染指飲食界與老公合作開始小食店賣魚蛋、燒賣，之後分店愈開愈多，去年初首間茶餐廳亦正式開幕。不過在疫市下，開了7年位於銅鑼灣的小食店，於今年已宣布結業。

譚小環
譚小環與老公蔡強榮（渣哥）近年專注搞飲食，對於銅鑼灣店結束，小環說：「這間店是我第一個『BB』，2014年至今經過幾個階段，亦為我的人生帶來轉捩點，起初抱住玩票性質開業，現在變成主打生意，是意外收穫，我和街坊感不捨，不過我還有其他分店為大家服務。」（圖片來源：譚小環IG）
譚小環
小環決定轉行賣魚蛋後，日做八粒鐘，唔介意被叫魚蛋妹，辛苦經營賣魚蛋終於捱出頭，大家以為小環這個老闆娘可以唔使做只係收錢，但她堅持事事親力親為。 （圖片來源：東方新地）

旺角「加盟店」做唔住

譚小環18年接受傳媒訪問時透露，數間「渣哥」都是自己舖，只有17年才開張的旺角店是「加盟店」，該店是由數個年輕人付數十萬作為加盟費，17年底才開業，而「渣哥」就提供一定的服務。在譚小環的個人Facebook專頁就上載相片，她曾為該加盟店做宣傳。可惜該店生意冇預期中好，加上該店租金貴，東主冇耐性守業，最後在打和情況下選擇結業離場。雖然加盟店同「渣哥」簽了兩年合約，本應要每月繼續交加盟費用，但小環決定唔收佢哋錢。

譚小環
譚小環曾為旺角的「加盟店」做宣傳，對於該店執笠感到相當可惜！（圖片來源：譚小環fb）
譚小環
身為老闆娘的譚小環，非常親民。（圖片來源：東方新地）
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譚小環於銅鑼灣開的小食店深受年青人歡迎，不過今年初已結業。（圖片來源：東方新地）

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