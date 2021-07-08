譚小環睇舞台劇 老公渣哥嫌前排林雪阻碇 網民：雪哥冇問候你算畀足面！
譚小環與老公蔡強榮（渣哥）夫妻同心，除了專心打理他們的飲食王國，亦不時拍拖出席公開活動，這日夫婦二人去睇舞台劇《大MK日》，小環與渣哥先後在社交網上載與林雪及一女友人的合照，渣哥笑指坐正他前面的男子遮住晒，本想發爛渣，發現是林雪後即時笠水。
撰文：東方新地 ｜圖片：渣哥Facebook、譚小環Facebook、東方新地
譚小環興奮睇舞台劇
譚小環數年前搖身一變成為「魚蛋皇后」，獲老公蔡強榮(渣哥)打本過百萬轉投飲食界，現為小食店「渣哥一九九六」及手工藝店「Day by Day 手作素材店」老闆娘，去年起更開設茶餐廳「大渣哥茶記」，凡事親力親為的小環，百忙中偷閒與老公渣哥去捧林日曦場，欣賞舞台劇《大MK日》。
譚小環老公有投訴
譚小環在社交網出post表示有得睇舞台劇好興奮，兩公婆更先後出post上載同一張合照，相中除了夫婦二人，還有林雪及一名女友人。而渣哥就留言表示：「我喺MK蒲咗咁多年，正想發爛渣邊個咁夠薑坐正我前面仲要咁大隻遮住哂，你怒眉吖…原來係雪哥，幸會幸會，細佬渣仔呀！」
譚小環息影後轉型
2012年宣佈息影的譚小環，首先寓工作於興趣，在銅鑼灣開設手工藝樓上舖，14年再染指飲食界與老公合作開始小食店賣魚蛋、燒賣，之後分店愈開愈多，去年初首間茶餐廳亦正式開幕。不過在疫市下，開了7年位於銅鑼灣的小食店，於今年已宣布結業。
旺角「加盟店」做唔住
譚小環18年接受傳媒訪問時透露，數間「渣哥」都是自己舖，只有17年才開張的旺角店是「加盟店」，該店是由數個年輕人付數十萬作為加盟費，17年底才開業，而「渣哥」就提供一定的服務。在譚小環的個人Facebook專頁就上載相片，她曾為該加盟店做宣傳。可惜該店生意冇預期中好，加上該店租金貴，東主冇耐性守業，最後在打和情況下選擇結業離場。雖然加盟店同「渣哥」簽了兩年合約，本應要每月繼續交加盟費用，但小環決定唔收佢哋錢。