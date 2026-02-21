《夜王》譚旻萱勵志故事曝光！中學被嘲坦克 蛻變長腿女神獲黃子華點名讚賞！
《夜王》票房氣勢強勁！除了黃子華、鄭秀文兩大主角備受讚賞，戲中飾演寸嘴舞小姐ChiLing的25歲混血美女譚旻萱同樣成為焦點！這位擁有俄羅斯、加拿大及香港血統的長腿女神，憑著精緻五官和高挑身材在一眾舞小姐中突圍而出，更獲得黃子華親自點名稱讚一件事！
中學時期被嘲「坦克」 體重一度飆至170磅
外表亮麗的譚旻萱原來也有過黑歷史！她曾經自爆中學時期因為身材高挑又容易發胖，體重一度達到170磅，被同學無情嘲笑為「坦克」。這個外號對於正值青春期的少女來說無疑是巨大打擊，但譚旻萱沒有因此自暴自棄，反而激發了她改變自己的決心。當時的她開始積極投入運動，特別是籃球和跳舞，甚至連愛犬「阿強」都成為她的跑步夥伴，透過持續的努力和堅持，最終成功減磅蛻變。
黃子華親自點名讚賞 稱譚旻萱為明日之星
在最近的YouTube頻道《叔叔的愛》訪問中，黃子華罕有地點名稱讚新演員譚旻萱的表現。他直言：「Mandy（譚旻萱）唯一缺點係高過我，作為一個新演員，因為中間有一場戲，我不在場，Jack返嚟同我講『昨日Mandy那場戲做得好好』，佢覺得Mandy係一個明日之星，直程係覺得某啲人喺鏡頭入面特別吸引人。」能夠獲得向來要求嚴格的黃子華如此高度評價，足見譚旻萱的演技實力已經得到業界認可。
從E女郎到女團成員 演藝路步步高升
譚旻萱的演藝之路其實早有鋪墊，中學畢業後她即加入模特兒公司，憑著混血兒的深邃五官和長腿優勢火速成為廣告商寵兒，更一度被封為「港版朴敏英」。她不但獲MIRROR成員呂爵安（Edan）邀請擔任《E先生連環不幸事件》及《一表人才》MV女主角，成為備受矚目的「E女郎」，更與黃淑蔓、連家穎組成女團Me&，展現多元化的演藝才能。在拍攝《夜王》之前，她已經累積了不少電影及ViuTV劇集的演出經驗。
《903籃球賽》仙氣登場深入民心
有趣的是，譚旻萱從中學時期開始就熱愛籃球運動，這個興趣不但幫助她成功減磅，更成為她演藝事業的助力。她曾經演出籃球劇集《季前賽》，將自己對籃球的熱愛融入角色當中；2022年，又在《903 AllStar 籃球賽》仙氣登場更加一戰成名！
