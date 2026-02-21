《夜王》譚旻萱勵志故事曝光！中學被嘲坦克 蛻變長腿女神獲黃子華點名讚賞！

《夜王》票房氣勢強勁！除了黃子華、鄭秀文兩大主角備受讚賞，戲中飾演寸嘴舞小姐ChiLing的25歲混血美女譚旻萱同樣成為焦點！這位擁有俄羅斯、加拿大及香港血統的長腿女神，憑著精緻五官和高挑身材在一眾舞小姐中突圍而出，更獲得黃子華親自點名稱讚一件事！