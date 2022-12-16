22歲譚旻萱被封籃球女神 嗲導演袁劍偉望開拍女版《季前賽》
譚旻萱嗲袁劍偉 望開拍女版《季前賽》
有「籃球女神」之稱的譚旻萱近日在出席活動時，表示超級希望能夠拍攝有關籃球的劇集：「因為好似《季前賽》，我之前只係參與咗一日嘅拍攝，但都好好玩，所以我無論係全女班，或者係關於籃球嘅劇集，我都覺得會幾開心，所以真係好想可以拍一啲關於籃球嘅劇集或電影。」
譚旻萱亦在訪問中表示，自己會與《季前賽》袁劍偉導演閒時打波，互相切磋球技，自己亦曾經向袁劍偉導演撒嬌道：「有事都會講起，話希望可以拍個《女子季前賽》啦。」
錯失被古天樂「點燈」機會
拍完ViuTV《季前賽》之前，一直希望能夠再拍劇的譚旻萱，最近在公司安排下與甄詠蓓學戲，有一次影帝古天樂亦驚喜出現探班，但可惜譚旻萱卻無緣與對方見面：「我出緊去上堂嗰陣已經好暈，暈倒想嘔同缺氧，但因為學戲都要除口罩，所以最尾都冇去上堂。雖然之後都好好彩，發現應該只係食物中毒。」
未能夠在古天樂面前表現一番，令譚旻萱覺得非常可惜：「因為古生都係經驗好豐富嘅老闆，我都好想做完之前準備好嘅嗰場戲之後，可以聽下佢意見，睇下有咩可以改進，但都係miss咗呢個機會。」
一起看「籃球女神」譚旻萱Mandy訪問：
903 AllStar籃球賽 | 「籃球女神」譚旻萱Mandy：搏盡無悔！
曾經係籃球校隊女將的譚旻萱（Mandy），身高有177cm，身形仲高過不少男士，日前她作為「歌星勇士隊」一員落場參賽《903 AllStar籃球賽》，翌日她在社交網發表感言說：「係噚日嘅球場上面，有唔識打波同識打波嘅人，但係個重點就係！大家都依然咁認真咁投入成個比賽。睇住兩隊無論邊個入波，我都覺得好型，喺個場側邊嗌到聲沙力竭！最後仲同張蔓姿張蔓莎 睇到眼濕濕。」
譚旻萱Mandy剛踏入22歲 身高達177cm
譚旻萱續說：「我相信呢個就係籃球嘅吸引之處，我亦相信大家都感受到噚日嘅嗰份熱血，以前中學打波嘅時候好鍾意用呢四個字：『搏盡無悔』！喺噚日我再次感受到呢四個字嘅力量，多謝商同所有球員，特別係歌星勇士隊畀我享受咗一場咁熱血嘅籃球比賽。」
《季前賽》譚旻萱Mandy做美少女街場隊長
在早前播出的ViuTV人氣劇《季前賽》中，有一集喪波邀請了一隊「美少女街場隊」與痴漢們比賽，而三位美少女當中的隊長，就係由譚旻萱飾演！
譚旻萱Mandy成「御用E女郎」 獲「爵屎」認證
譚旻萱（Mandy）曾兩次擔任Edan MV中的女主角，包括出道歌《E先生連環不幸事件》，以及與邱鋒澤合作的《一表人才》，仲要係Edan親自點名邀請，譚旻萱超高的顏值曾經引起不少話題，是Edan粉絲「爵屎」唯一認證的E女郎，更大讚：「E女郎同Edan好襯」、「呢對CP最得人鍾意」、「希望Edan下首歌可以同Mandy係happy ending」等，亦有網民指Edan「識揀」、「又自肥」、「以為Edan公開戀情」等等！
譚旻萱Mandy入行成「寶礦力女郎」
Mandy在2019年加入模特兒公司STYLE，成為Angelababy（楊穎）及熊黛林師妹，之後拍過不少品牌廣告，包括專揀青春女星拍攝的「寶礦力」廣告，以及孖林德信演出的雪條廣告等。
中三開始打籃球 曾被嘲似「坦克」
身高有1米77的Mandy自言是易肥體質，中學時代曾被同學嘲諷似「坦克」，Mandy自爆食量驚人，曾試過一人食兩碗譚仔。Mandy現實中也熱愛運動，中學時期曾是籃球隊的活躍成員。她透露自己由中三開始學打籃球，試過一個人在球場每個位置射足100球去練習球技，更會每日一放學就衝落去球場打足8個鐘。
譚旻萱Mandy 擁有俄羅斯血統
原來Mandy中五時已被模特兒公司的經理人睇中其IG相，大讚她五官好靚，所以透過IG私信聯絡Mandy，但由於Mandy父親反對，加上當時Mandy正在考公開試，其經理人用長達一年半時間說服了Mandy父親，直至Mandy中學畢業後才成功讓Mandy入行。有網民指Mandy似混血兒，Mandy答：「我係隔代混血，仲要係隔咗非常多代Mix俄羅斯、加拿大同香港。」
譚旻萱Mandy 放棄升學修讀演技班
Mandy為專注幕前工作，放棄繼續升學，並修讀演技班，做模特兒入行的她直言希望將來朝演員之路進發，她說：「我好享受揣摩角色嘅過程，同埋代入角色嘅感受。疫情前我啱啱開始上演戲班，但因為疫症中斷咗，依家會喺屋企睇唔同嘅戲種，觀察當中嘅細節，希望疫情穩定後可以上番演戲班，進修演技，希望以後可以成為一個可以用演技感染觀眾嘅演員。」
中學因太高無人追？！
Mandy曾透露在學期間一直無人追，原因是她生得太高，當時她問過身邊好多朋友，都話介意女朋友高過自己，不過她就表示不介意男友矮過自己，覺得搵男友最重要係感覺，就算對方幾靚仔都好，冇Feel就係冇Feel！不過Mandy現在似乎已經有男友，曾有網友問佢：「177（cm）咁高，會唔會好難識男朋友？」佢回答：「唔會喔，我現任都高過我！」
常見問題
《繩角》關於什麼故事？
此劇集改編自同名漫畫，原作者是本地漫畫家曹志豪，講述主角立下決心成為亞洲拳王努力奮鬥，挑戰極限的故事，由MIRROR成員主演⋯⋯按此看劇集&角色介紹
Mirror仲有邊套劇即將播出？
《繩角》將於11月14日接檔《季前賽》，而根據ViuTV早前已宣布一連播放五套原創劇，包括⋯⋯ViuTV五劇對撼無綫台慶
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