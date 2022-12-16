22歲譚旻萱被封籃球女神 嗲導演袁劍偉望開拍女版《季前賽》

早前出席《903 AllStar籃球賽》大展籃球實力的22歲譚旻萱，成為當晚最出位的女參賽者之一，不單身形高挑之餘，五官精致的她被一眾網民封為「籃球女神」。近日譚旻萱在出席活動時，就表示自己希望可以開拍女版《季前賽》，讓自己能夠大曬籃球實力！