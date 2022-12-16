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22歲譚旻萱被封籃球女神 嗲導演袁劍偉望開拍女版《季前賽》

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早前出席《903 AllStar籃球賽》大展籃球實力的22歲譚旻萱，成為當晚最出位的女參賽者之一，不單身形高挑之餘，五官精致的她被一眾網民封為「籃球女神」。近日譚旻萱在出席活動時，就表示自己希望可以開拍女版《季前賽》，讓自己能夠大曬籃球實力！

譚旻萱嗲袁劍偉 望開拍女版《季前賽》

有「籃球女神」之稱的譚旻萱近日在出席活動時，表示超級希望能夠拍攝有關籃球的劇集：「因為好似《季前賽》，我之前只係參與咗一日嘅拍攝，但都好好玩，所以我無論係全女班，或者係關於籃球嘅劇集，我都覺得會幾開心，所以真係好想可以拍一啲關於籃球嘅劇集或電影。」

譚旻萱 有「籃球女神」之稱的譚旻萱表示超級希望能夠拍攝有關籃球的劇集
有「籃球女神」之稱的譚旻萱表示超級希望能夠拍攝有關籃球的劇集（圖片來源：[email protected]_xd）

譚旻萱亦在訪問中表示，自己會與《季前賽》袁劍偉導演閒時打波，互相切磋球技，自己亦曾經向袁劍偉導演撒嬌道：「有事都會講起，話希望可以拍個《女子季前賽》啦。」

譚旻萱 近日譚旻萱在出席活動時，就表示自己希望可以開拍女版《季前賽》。
近日譚旻萱在出席活動時，就表示自己希望可以開拍女版《季前賽》。（圖片來源：Viu1 HK截圖）
譚旻萱 季前賽 Stanley 不敵靚女！
譚旻萱都有直接同袁劍偉導演講，希望對方能夠開拍女版《季前賽》（圖片來源：ViuTV提供《季前賽》劇照）

錯失被古天樂「點燈」機會

拍完ViuTV《季前賽》之前，一直希望能夠再拍劇的譚旻萱，最近在公司安排下與甄詠蓓學戲，有一次影帝古天樂亦驚喜出現探班，但可惜譚旻萱卻無緣與對方見面：「我出緊去上堂嗰陣已經好暈，暈倒想嘔同缺氧，但因為學戲都要除口罩，所以最尾都冇去上堂。雖然之後都好好彩，發現應該只係食物中毒。」

未能夠在古天樂面前表現一番，令譚旻萱覺得非常可惜：「因為古生都係經驗好豐富嘅老闆，我都好想做完之前準備好嘅嗰場戲之後，可以聽下佢意見，睇下有咩可以改進，但都係miss咗呢個機會。」

譚旻萱 因病未能夠在古天樂面前表現一番，令譚旻萱覺得非常可惜。
因病未能夠在古天樂面前表現一番，令譚旻萱覺得非常可惜。（圖片來源：[email protected]_xd）

一起看「籃球女神」譚旻萱Mandy訪問：

903 AllStar籃球賽 | 「籃球女神」譚旻萱Mandy：搏盡無悔！

曾經係籃球校隊女將的譚旻萱（Mandy），身高有177cm，身形仲高過不少男士，日前她作為「歌星勇士隊」一員落場參賽《903 AllStar籃球賽》，翌日她在社交網發表感言說：「係噚日嘅球場上面，有唔識打波同識打波嘅人，但係個重點就係！大家都依然咁認真咁投入成個比賽。睇住兩隊無論邊個入波，我都覺得好型，喺個場側邊嗌到聲沙力竭！最後仲同張蔓姿張蔓莎 睇到眼濕濕。」

譚旻萱 11月15日生日的譚旻萱，近日剛踏入22歲。
11月15日生日的譚旻萱，近日剛踏入22歲。（圖片來源：[email protected]_xd）

譚旻萱Mandy剛踏入22歲 身高達177cm

譚旻萱續說：「我相信呢個就係籃球嘅吸引之處，我亦相信大家都感受到噚日嘅嗰份熱血，以前中學打波嘅時候好鍾意用呢四個字：『搏盡無悔』！喺噚日我再次感受到呢四個字嘅力量，多謝商同所有球員，特別係歌星勇士隊畀我享受咗一場咁熱血嘅籃球比賽。」

譚旻萱 網民都大讚Mandy在籃球場上的英姿十分帥氣有型。
網民都大讚Mandy在籃球場上的英姿十分帥氣有型。（圖片來源：[email protected]_xd）
譚旻萱 尚未落場時的Mandy，同一眾歌星勇士隊球員在場邊笑得勁開心。
尚未落場時的Mandy，同一眾歌星勇士隊球員在場邊笑得勁開心。（圖片來源：[email protected]_xd）
譚旻萱 盧覓雪、林海峰同阮子健在主持商台節目《在晴朗的一天出發》時，都有大讚Mandy嘅球技！
盧覓雪、林海峰同阮子健在主持商台節目《在晴朗的一天出發》時，都有大讚Mandy嘅球技！（圖片來源：[email protected]_xd）

《季前賽》譚旻萱Mandy做美少女街場隊長

在早前播出的ViuTV人氣劇《季前賽》中，有一集喪波邀請了一隊「美少女街場隊」與痴漢們比賽，而三位美少女當中的隊長，就係由譚旻萱飾演！

季前賽 美少女街場隊隊長係21歲「御用E女郎」譚旻萱，Mandy身高1米77， 在Edan兩個MV有演出！
美少女街場隊隊長係22歲「御用E女郎」譚旻萱，Mandy身高1米77， 同Edan有過兩個MV演出！（圖片來源：ViuTV提供《季前賽》劇照）

譚旻萱Mandy成「御用E女郎」 獲「爵屎」認證

譚旻萱（Mandy）曾兩次擔任Edan MV中的女主角，包括出道歌《E先生連環不幸事件》，以及與邱鋒澤合作的《一表人才》，仲要係Edan親自點名邀請，譚旻萱超高的顏值曾經引起不少話題，是Edan粉絲「爵屎」唯一認證的E女郎，更大讚：「E女郎同Edan好襯」、「呢對CP最得人鍾意」、「希望Edan下首歌可以同Mandy係happy ending」等，亦有網民指Edan「識揀」、「又自肥」、「以為Edan公開戀情」等等！

譚旻萱Mandy憑Edan呂爵安〈E先生〉MV爆紅 靚樣獲讚似香香
去年擔任《E先生連環不幸事件》MV女主角，曾令Mandy人氣急升。（圖片來源：[email protected]_xd）
譚旻萱 在MV中出現的甜蜜合照道具﹗
之後再拍《一表人才》MV，當中曾出現兩人的甜蜜合照道具！（圖片來源：[email protected]_xd）

譚旻萱Mandy入行成「寶礦力女郎」

Mandy在2019年加入模特兒公司STYLE，成為Angelababy（楊穎）及熊黛林師妹，之後拍過不少品牌廣告，包括專揀青春女星拍攝的「寶礦力」廣告，以及孖林德信演出的雪條廣告等。

譚旻萱Mandy憑Edan呂爵安〈E先生〉MV爆紅 靚樣獲讚似香香
Mandy在2020年中獲揀中成為「寶礦力女郎」，她直言感覺係「夢想成真」。（圖片來源：[email protected]_xd）
寶礦力廣告女主角2020譚旻萱Mandy
譚旻萱Mandy是2020年的寶礦力代言人。（圖片來源：PocariSweatHongKong ）

中三開始打籃球 曾被嘲似「坦克」

身高有1米77的Mandy自言是易肥體質，中學時代曾被同學嘲諷似「坦克」，Mandy自爆食量驚人，曾試過一人食兩碗譚仔。Mandy現實中也熱愛運動，中學時期曾是籃球隊的活躍成員。她透露自己由中三開始學打籃球，試過一個人在球場每個位置射足100球去練習球技，更會每日一放學就衝落去球場打足8個鐘。

季前賽 譚旻萱Mandy憑Edan呂爵安〈E先生〉MV爆紅 靚樣獲讚似香香
Mandy中五時已被模特兒公司的經理人睇中。（圖片來源：[email protected]_xd）
譚旻萱Mandy憑Edan呂爵安〈E先生〉MV爆紅 靚樣獲讚似香香
Mandy笑指媽咪試過半夜夢到阿女打回原形而嚇到喊，比佢自己更怕佢會翻脹。（圖片來源：[email protected]_xd）

譚旻萱Mandy 擁有俄羅斯血統

原來Mandy中五時已被模特兒公司的經理人睇中其IG相，大讚她五官好靚，所以透過IG私信聯絡Mandy，但由於Mandy父親反對，加上當時Mandy正在考公開試，其經理人用長達一年半時間說服了Mandy父親，直至Mandy中學畢業後才成功讓Mandy入行。有網民指Mandy似混血兒，Mandy答：「我係隔代混血，仲要係隔咗非常多代Mix俄羅斯、加拿大同香港。」

譚旻萱Mandy 放棄升學修讀演技班

Mandy為專注幕前工作，放棄繼續升學，並修讀演技班，做模特兒入行的她直言希望將來朝演員之路進發，她說：「我好享受揣摩角色嘅過程，同埋代入角色嘅感受。疫情前我啱啱開始上演戲班，但因為疫症中斷咗，依家會喺屋企睇唔同嘅戲種，觀察當中嘅細節，希望疫情穩定後可以上番演戲班，進修演技，希望以後可以成為一個可以用演技感染觀眾嘅演員。」

譚旻萱Mandy憑Edan呂爵安〈E先生〉MV爆紅 靚樣獲讚似香香
做模特兒入行的Mandy希望將來可以轉型做演員。（圖片來源：[email protected]_xd）

中學因太高無人追？！

Mandy曾透露在學期間一直無人追，原因是她生得太高，當時她問過身邊好多朋友，都話介意女朋友高過自己，不過她就表示不介意男友矮過自己，覺得搵男友最重要係感覺，就算對方幾靚仔都好，冇Feel就係冇Feel！不過Mandy現在似乎已經有男友，曾有網友問佢：「177（cm）咁高，會唔會好難識男朋友？」佢回答：「唔會喔，我現任都高過我！」

譚旻萱Mandy憑Edan呂爵安〈E先生〉MV爆紅 靚樣獲讚似香香
提到被指貌似香香（岑麗香）、韓星朴敏英，Mandy就話自己女神是陳法拉，更大讚這三位都有樣貌有內涵，係真女神，而自己就仲未夠班做女神。（圖片來源：[email protected]_xd）
譚旻萱Mandy憑Edan呂爵安〈E先生〉MV爆紅 靚樣獲讚似香香
身高177cm的Mandy擁有一對煞食長腿！（圖片來源：[email protected]_xd）
譚旻萱 入行後少有落場打籃球的Mandy，早前都有特別去街場練射籃，操Fit自己！
入行後少有落場打籃球的Mandy，早前都有特別去街場練射籃，操Fit自己！（圖片來源：[email protected]_xd）

常見問題

《繩角》關於什麼故事？

此劇集改編自同名漫畫，原作者是本地漫畫家曹志豪，講述主角立下決心成為亞洲拳王努力奮鬥，挑戰極限的故事，由MIRROR成員主演⋯⋯按此看劇集&角色介紹

Mirror仲有邊套劇即將播出？

《繩角》將於11月14日接檔《季前賽》，而根據ViuTV早前已宣布一連播放五套原創劇，包括⋯⋯ViuTV五劇對撼無綫台慶

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_xd、ViuTV提供《季前賽》劇照資料或影片來源：[email protected] HK

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