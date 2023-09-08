小花譚杏藍與ToNick恆仔分手後爆新戀情 新男友曾與KOL小影訂婚
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現年33歲的YouTuber兼歌手譚杏藍（小花），於年初時與樂隊ToNick恆仔（趙善恆）分手結束10年情，近日小花終於有新戀情，並於IG公開新男友的身份！
譚杏藍出pool 2人一早已認識
小花於IG公開新戀情，更大方放閃，上載一張與新男友的拖手照片：「恩 感恩，只有感恩」，隨即獲大批網民留言恭喜她：「最緊要開心」、「祝福你」、「幸福快樂」、「你一定會幸福」。隨後小花更tag上男方的IG，原來他啲名字叫Ronald，過去曾經多次在小花的IG中出現，2人似乎早已認識。他於2022年已有幫小花過生日，似乎已融入小花的朋友圈，2人更相約一起去S2o，他亦與小花的朋友經常一大班人一齊合照。
新男友是KOL小影前未婚夫
不過，有網民留言大爆呢位叫Ronald的男士是一位叫「小影」的KOL的前未婚夫：「你同恆仔分手同咗小影未婚夫一齊？」有網民表示2人去年9月就已分開。小影去年參加過HOY TV《Summer Girls 2022》，幾年前男方於法國向小影求婚成功，2人更曾公開過當日求婚成功的照片，不過事後卻不了了之，有傳女方上位後飛起男方而導致分手。
譚杏藍年頭公開與恆仔和平分手
恆仔@ToNick和譚杏藍已拍拖10年，2人突然於2023年2月宣佈已分手一段時間，亦強調2人仍然是好朋友。
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撰文：東方新地（部份內容轉載自新Monday）圖片來源：ig＠hangjai、ig＠hanatam、ig＠babyxshadow, ig＠ronaldhklam