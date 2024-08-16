譚杏藍準備封盤！上年與拍拖10年恆仔分手極速升呢做人妻 曬巨型鑽戒放閃
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小花譚杏藍去年2月與趙善恆分手後，在同年9月公開了與新男友Ronald的戀情，並不時在社交網上放閃。今天（8月16日），她在社交平台上公布喜訊，宣布已答應了男友的求婚，即將封盤做人妻！
譚杏藍 分享浪漫求婚現場
小花分享了一輯在日本長野諏訪湖拍攝的照片，其中包括她戴在左手中指上的巨型鑽戒，原來Ronald在花火大會上向她求婚成功，她冧爆寫道：「Thank you & YES @ronaldhklam 餘生還請繼續多多指教。」之後她再於限時動態中，曬出與Ronald的合照，笑指這次是他們的第一個花火大會。
曾被指控「派帽」畀恆仔
去年2月，小花與恆仔宣布和平分手，而在4月，恆仔的父親因血癌離世。在經歷了這些困難後，恆仔今年2月在社交平台上發表了一篇長文，表達了他對於不斷被提及前女友的事情感到無法承受：「真係頂唔順喇」這篇帖子發出後，小花成為了眾矢之的，許多網民在她的社交平台上留言指責她，認為她出軌「派帽」畀恆仔。
譚杏藍回應堅稱問心無愧
面對網民的指控，小花堅稱自己問心無愧，文中一句：「真心祝福你們，兩位都曾經是我最親近的人，過得幸福快樂。」更似有所暗示。其後更有爆料人指恆仔才是真正的出軌者，而出軌對象是小花的前化妝師兼好友Kylah。
同恒仔分手後，譚杏藍愈來愈富貴，去年曾大曬出位於九龍區的千呎新居，她透露全靠媽媽投資有道，身家已過7位數字。
未婚夫Ronald曾與KOL小影訂婚
小花與Ronald早已認識，他於2022年已曾幫小花過生日，2020年時兩人更曾一齊去行山，似乎早已融入小花的朋友圈，經常一大班人一齊合照。不過，有網民留言大爆Ronald是KOL「小影」的前未婚夫：「你同恆仔分手同咗小影未婚夫一齊？」
小影（黃亦禧）去年參加過HOY TV《Summer Girls 2022》，幾年前Ronald於法國向小影求婚成功，2人更曾公開過當日求婚成功的照片，不過事後卻不了了之，有傳女方上位後飛起男方而導致分手。
撰文：東方新地圖片來源：IG＠hanatam