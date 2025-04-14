譚杏藍結婚｜婚禮後補擺酒盛況曝光 掛滿龍鳳鈪閃爆出嫁勁富貴

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35歲譚杏藍（小花）兩年前與拍拖10年的ToNick主音趙善恆（恆仔）分手，並於去年8月接受拍拖1年嘅圈外男友Ronald求婚，正式封盤做人妻。不過因為親友眾多嘅關係，譚杏藍嘅婚禮就分開兩場舉行。繼上月底舉行嘅戶外婚禮後，昨晚（13日）譚杏藍就再補擺酒，掛滿龍鳳鈪閃爆出嫁嘅畫面簡直富貴十足！

譚杏藍掛滿龍鳳鈪閃爆出嫁勁富貴

譚杏藍昨日早上在香港麗思卡爾頓酒店出門，新郎哥穿上傳統的中式禮服，而譚杏藍則「掛」上多對巨型龍鳳鈪，除了戴滿雙手，頸上亦掛上多對龍鳳鈪，十分搶fo！而晚上的婚宴上，譚杏藍就換上紅色晚裝與到場親友合照，不過就照舊全身掛滿巨型龍鳳鈪出場，認真富貴！

譚杏藍 結婚 譚杏藍昨日與圈外男友Ronald補擺酒，早上於香港麗思卡爾頓酒店出門嘅譚杏藍就以掛滿龍鳳鈪嘅造型示人。（圖片來源：ig@akilee7）
譚杏藍昨日與圈外男友Ronald補擺酒，早上於香港麗思卡爾頓酒店出門嘅譚杏藍就以掛滿龍鳳鈪嘅造型示人。（圖片來源：ig@akilee7）
譚杏藍 結婚 譚杏藍於晚上嘅婚宴中亦係閃爆出場，（圖片來源：ig@fish331）
譚杏藍於晚上嘅婚宴中亦係閃爆出場，（圖片來源：ig@fish331）
譚杏藍 結婚 司徒夾帶亦有曬出譚杏藍掛滿龍鳳鈪示人嘅照片。（圖片來源：ig@szetosifu）
司徒夾帶亦有曬出譚杏藍掛滿龍鳳鈪示人嘅照片。（圖片來源：ig@szetosifu）
譚杏藍 結婚 譚杏藍嘅龍鳳鈪戴滿雙手後依然有唔少需要掛在身上！（圖片來源：ig@kayeepo）
譚杏藍嘅龍鳳鈪戴滿雙手後依然有唔少需要掛在身上！（圖片來源：ig@kayeepo）
譚杏藍 結婚 譚杏藍富貴出嫁更獲唔少圈中好友到場祝賀。（圖片來源：ig@numberonepr）
譚杏藍富貴出嫁更獲唔少圈中好友到場祝賀。（圖片來源：ig@numberonepr）

譚杏藍洗版式狂曬婚禮相幸福爆棚

自從上月底舉行戶外婚禮後，譚杏藍就keep住洗版式在社交平台曬出婚禮上嘅靚相。而在唔少照片中亦可見譚杏藍除咗以仙氣Deep V婚紗登場外，婚禮舉行至晚上時更譚杏藍更大變身，將拖尾婚紗搖身一變，變成性感短裙上陣！據出席賓客透露，譚杏藍換裝後先係與老公Ronald連環大跳熱舞，隨後仲有嘉賓輪流獻唱，現場氣氛高漲到爆燈！

譚杏藍 結婚 自從上月底舉行戶外婚禮後，譚杏藍就keep住洗版式在社交平台曬出婚禮上嘅靚相。（圖片來源：ig@hanatam）
自從上月底舉行戶外婚禮後，譚杏藍就keep住洗版式在社交平台曬出婚禮上嘅靚相。（圖片來源：ig@hanatam）
譚杏藍 結婚 譚杏藍當日仲換上多套唔同造型嘅婚紗上陣。（圖片來源：ig@hanatam）
譚杏藍當日仲換上多套唔同造型嘅婚紗上陣。（圖片來源：ig@hanatam）
譚杏藍 結婚 譚杏藍仲與老公Ronald連環大跳熱舞！（圖片來源：ig@hanatam）
譚杏藍仲與老公Ronald連環大跳熱舞！（圖片來源：ig@hanatam）
譚杏藍 結婚 譚杏藍隨後大變身，將拖尾婚紗搖身一變，變成性感短裙上陣，與嘉賓齊齊共舞嘅畫面令現場氣氛十分高漲！（圖片來源：ig@hanatam）
譚杏藍隨後大變身，將拖尾婚紗搖身一變，變成性感短裙上陣，與嘉賓齊齊共舞嘅畫面令現場氣氛十分高漲！（圖片來源：ig@hanatam）
譚杏藍 結婚 譚杏藍今年2月曬出過大禮嘅照片時，就已經引來唔少人留言好富貴！（圖片來源：ig@hanatam）
譚杏藍今年2月曬出過大禮嘅照片時，就已經引來唔少人留言好富貴！（圖片來源：ig@hanatam）

小花譚杏藍煙花下收巨型鑽戒求婚極浪漫 曾與趙善恆拍拖10年去年分手

YouTuber小花譚杏藍去年2月結束與ToNick恆仔趙善恆的10年情後，在同年9月公開了與新男友Ronald拍拖，並不時在社交網上高調放閃。今天（8月16日），她更曬出巨型鑽戒公布喜訊，宣布已答應了男友的求婚，即將封盤做人妻！

譚杏藍 結婚 小花與男友Ronald相識多年，但去年9月才開始拍拖，之後經常高調放閃。（圖片來源：IG＠hanatam）
小花與男友Ronald相識多年，但去年9月才開始拍拖，之後經常高調放閃。（圖片來源：IG＠hanatam）

譚杏藍 分享浪漫求婚現場

小花分享了一輯在日本長野諏訪湖拍攝的照片，其中包括她戴在左手中指上的巨型鑽戒，原來Ronald在花火大會上向她求婚成功，她冧爆寫道：「Thank you & YES @ronaldhklam 餘生還請繼續多多指教。」之後她再於限時動態中，曬出與Ronald的合照，笑指這次是他們的第一個花火大會。

譚杏藍 結婚 小花開心曬巨型鑽戒。（圖片來源：IG＠hanatam）
小花開心曬巨型鑽戒。（圖片來源：IG＠hanatam）
譚杏藍 結婚 曬埋未婚夫視角。（圖片來源：IG＠hanatam）
曬埋未婚夫視角。（圖片來源：IG＠hanatam）
譚杏藍 結婚 煙花下求婚，非常浪漫！（圖片來源：IG＠hanatam）
煙花下求婚，非常浪漫！（圖片來源：IG＠hanatam）
譚杏藍 結婚 限時動態中曬出正面合照。（圖片來源：IG＠hanatam）
限時動態中曬出正面合照。（圖片來源：IG＠hanatam）
譚杏藍 結婚 小花甜爆地對未婚夫說：「靜靜地一起變老吧。」（圖片來源：IG＠hanatam）
小花甜爆地對未婚夫說：「靜靜地一起變老吧。」（圖片來源：IG＠hanatam）
譚杏藍 結婚 Ronald則對小花說：「因為你而完整了。」閃到大家盲。（圖片來源：IG＠hanatam）
Ronald則對小花說：「因為你而完整了。」閃到大家盲。（圖片來源：IG＠hanatam）
譚杏藍 結婚 同行朋友都有分享小花放閃照。（圖片來源：IG＠hanatam）
同行朋友都有分享小花放閃照。（圖片來源：IG＠hanatam）

曾被指控「派帽」畀恆仔

去年2月，小花與恆仔宣布和平分手，而在4月，恆仔的父親因血癌離世。在經歷了這些困難後，恆仔今年2月在社交平台上發表了一篇長文，表達了他對於不斷被提及前女友的事情感到無法承受：「真係頂唔順喇」這篇帖子發出後，小花成為了眾矢之的，許多網民在她的社交平台上留言指責她，認為她出軌「派帽」畀恆仔。

譚杏藍 結婚 小花在去年2月與ToNick恆仔趙善恆分手（圖片來源：IG＠hanatam）
小花在去年2月與ToNick恆仔趙善恆分手（圖片來源：IG＠hanatam）

譚杏藍回應堅稱問心無愧

面對網民的指控，小花堅稱自己問心無愧，文中一句：「真心祝福你們，兩位都曾經是我最親近的人，過得幸福快樂。」更似有所暗示。其後更有爆料人指恆仔才是真正的出軌者，而出軌對象是小花的前化妝師兼好友Kylah。

同恒仔分手後，譚杏藍愈來愈富貴，去年曾大曬出位於九龍區的千呎新居，她透露全靠媽媽投資有道，身家已過7位數字。

譚杏藍 結婚 小花當日在社交平台以長文回應事件。（圖片來源：IG@hanatam）
小花當日在社交平台以長文回應事件。（圖片來源：IG@hanatam）
譚杏藍 結婚 當時小花直言以建立家庭為目標。（圖片來源：IG@hanatam）
當時小花直言以建立家庭為目標。（圖片來源：IG@hanatam）
譚杏藍 結婚 小花去年曾曬出自己的千呎新居。（圖片來源：IG@hanatam）
小花去年曾曬出自己的千呎新居。（圖片來源：IG@hanatam）

未婚夫Ronald曾與KOL小影訂婚

小花與Ronald早已認識，他於2022年已曾幫小花過生日，2020年時兩人更曾一齊去行山，似乎早已融入小花的朋友圈，經常一大班人一齊合照。不過，有網民留言大爆Ronald是KOL「小影」的前未婚夫：「你同恆仔分手同咗小影未婚夫一齊？」

小影（黃亦禧）去年參加過HOY TV《Summer Girls 2022》，幾年前Ronald於法國向小影求婚成功，2人更曾公開過當日求婚成功的照片，不過事後卻不了了之，有傳女方上位後飛起男方而導致分手。

譚杏藍 結婚 Ronald於2018年時曾向小影求婚。（圖片來源：ig＠babyxshadow）
Ronald於2018年時曾向小影求婚。（圖片來源：ig＠babyxshadow）

撰文：東方新地圖片來源：ig@hanatam、ig@akilee7、ig@kayeepo、ig@fish331、ig@szetosifu、ig@numberonepr資料或影片來源：原文刊於新假期

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