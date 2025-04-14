譚杏藍結婚｜婚禮後補擺酒盛況曝光 掛滿龍鳳鈪閃爆出嫁勁富貴

35歲譚杏藍（小花）兩年前與拍拖10年的ToNick主音趙善恆（恆仔）分手，並於去年8月接受拍拖1年嘅圈外男友Ronald求婚，正式封盤做人妻。不過因為親友眾多嘅關係，譚杏藍嘅婚禮就分開兩場舉行。繼上月底舉行嘅戶外婚禮後，昨晚（13日）譚杏藍就再補擺酒，掛滿龍鳳鈪閃爆出嫁嘅畫面簡直富貴十足！