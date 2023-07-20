33歲譚杏藍大曬一人住過千呎三房新屋：送自己一份禮物！
33歲譚杏藍大曬收新樓 自住千呎三房單位
近日譚杏藍在IG曬出幾張新單位的照片，強調今次是送自己一份真正屬於自己的禮物，發文興奮表示終於收樓啦，她寫道：
我送了自己一份真真正正屬於我的禮物！我收樓啦！典型付出型人格，自從出來社會工作，day 1 開始每次賺到錢，基本上都會100%雙手奉上。或許是彌補父親的位置吧？希望給母親過上最好的生活，給她任花，喝喝茶，給她買房子，無憂安逸地快樂，至少讓她不用擔心。現在，好像終於做到了吧？
今年上天給了很多機會讓我思考，改變。也感恩今年遇上了這個單位，我們做了這個決定。接下來，繁複的裝潢正式開始！從第一次見到這間屋子已經有好多諗法 ( 特別係廚房 )
整個設計與裝修過程，如果間中update在這裏，你們想看嗎？想看的話要告訴我啊！
全新的Chapter，我準備好了！下一篇，我知道將會更好看。
譚杏藍曬出單位內部，屋內四四方方，相當闊落，可擺放不少傢俬，屋內設有三間房，同樣四正。譚杏藍開心地手持鑰匙同新屋合照，並詢問網友該如何裝修，廣獲網友祝賀及恭喜！
譚杏藍千呎新屋位於九龍區
譚杏藍透露單位的實用面積約1000呎，三房兩廁，是位於九龍區的私人屋苑，亦屬於舊樓。譚杏藍又表示其實兩、三個月前已一眼看中單位，被其間隔所吸引，而且位置與媽媽居住的單位好近。現正開始計劃如何裝修，有意將廚房和飯廳打通，想要一個半開放式廚房。譚杏藍又透露希望將三間房中其中一間用作衣物間，而另外兩間房則為睡房和工作室。
譚杏藍上層樓早已供完現時身家已過7位數字
曾被爆早已置業的譚杏藍強調這是她名下的第一層樓，她表示之前的物業是母親名下的，因此未曾當過是自己的，而且之前那一層樓早已跟媽媽一齊供完好耐了。而新單位將由譚杏藍獨力供樓，估計月供要5位數字，她又透露自小不亂花錢，連利是錢都儲起全部交給媽媽，長大後所以人工亦全部上繳，全靠媽媽投資有道，故現時身家已過7位數字，不過她又表示暫未有買下一層樓的打算，不過好希望可以買到淺水灣樓。
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小花譚杏藍自爆13歲初戀
回應網友的問題，譚杏藍分享自己的7個小秘密。她提到自己的初戀在13歲，又與當時男友在巴士上初吻，更直接舌吻。最搞笑是，當譚杏藍講到自己是初吻時，初戀男友表示十分驚訝。譚杏藍指二人拍了3個月左右就被對方飛了，而及後的男友也拍1-2年。
分享身上紋身
譚杏藍身上有不少紋身，譚杏藍也逐一與網友分享。譚杏藍的紋身在兩隻耳、手指、腰、大腿、小腿、腳背也有，十分鍾愛貓的她也有關於貓的紋身。
避談身家
最多人當然是關於譚杏藍的身家，她自己就表示已置業，現時也生活不憂，沒有正面回應身家幾多。另外，譚杏藍也提到每日努力搵錢，事業為重。
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