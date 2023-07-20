33歲譚杏藍大曬一人住過千呎三房新屋：送自己一份禮物！

現年33歲Youtuber兼歌手譚杏藍（小花/Hana Tam）家境不俗，靠自己一雙手由細屋搬一千呎大屋，譚杏藍曾受訪透露與母親共住，千呎單位供兩人住綽綽有餘！近日譚杏藍在IG大曬又買樓，不過強調今次是送自己一份真正屬於自己的禮物！