譚玉瑛

譚玉瑛個人八達通被網民意外拾獲：咁快轉樂悠卡？

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陪伴好多香港人成長的譚玉瑛，日前疑似遺失個人八達通卡，被一位網民拾獲，更將八達通卡的照片上載到社交網，呢位網民發文表示不知如何將它交還物主，向網上群組求助，但網民反而將焦點落在張八達通卡上。

網民意外拾獲譚玉瑛個人八達通

日前，有網民於社交網發文，意外拾獲藝人譚玉瑛的個人八達通，更表示不知道如何交還給物主，於是向網上群組求助：「執到八達通，唔知真定假，有無人識物主，可以通知物主?」而相片中的個人八達通人名為譚玉瑛TAM YUK YING HELEN，加上照片亦與TVB藝人完全一致。網民紛紛留言：「基本上你係香港土生土長的70、80、90、00……應該8成以上都識佢」、「我識佢呀，不過佢唔識我咋嘛，我諗呢度都冇乜邊個唔識佢」。

譚玉瑛 日前，有網民於社交網發文，意外拾獲藝人譚玉瑛的個人八達通，更表示不知道如何交還給物主，於是向網上群組求助
日前，有網民於社交網發文，意外拾獲藝人譚玉瑛的個人八達通，更表示不知道如何交還給物主，於是向網上群組求助（圖片來源：FB圖片）

譚玉瑛被發現提早換樂悠卡

現年59歲的譚玉瑛，要到11月生日才正式「登六」，網民就好奇竟已提早換樂悠卡，更有網民提議如何交還「報東張西望，叫你上節目親自俾佢」、「要搵方東昇」、「寄去 九龍郵箱70100號註明閃電傳真機節目主持人收就得架喇」。樓主表示已在社交網INBOX聯絡譚玉瑛，未知最後譚玉瑛姐姐找回了八達通卡未呢？！

譚玉瑛 現年59歲的譚玉瑛，要到11月生日才正式「登六」
現年59歲的譚玉瑛，要到11月生日才正式「登六」（圖片來源：[email protected]譚玉瑛 Helen）

延伸閱讀：譚玉瑛59歲曾被高層嫌棄年紀大 黯然離開節目：我應該消失

譚玉瑛 從1982年開始主持兒童節目的譚玉瑛，當年因為自己年紀大，所以被勸離開兒童節目
從1982年開始主持兒童節目的譚玉瑛，當年因為自己年紀大，所以被勸離開兒童節目（圖片來源：[email protected] 香港演藝人協會）
譚玉瑛 譚玉瑛都明白高層的想法，自己選擇離開。
譚玉瑛都明白高層的想法，自己選擇離開。（圖片來源：[email protected] 香港演藝人協會）

譚玉瑛重返TVB主持《童你一起長大了》

TVB於2021年開播的《童你一起長大了》邀請了不同年代的兒童節目主持聚首一堂，細數當年點滴及分享近況、還原經典兒童節目環節、遊戲以及介紹經典兒童節目角色人物，製作組更花了不少功夫炮製了一個類似《尋人記》的環節，尋找昔日參與過兒童節目拍攝的小朋友，和大家分享其珍貴回憶及經驗的同時，亦順道分享近況，是一個關於「童真」、「回憶」及「成長」的節目。

有超過30年主持兒童節目經驗的譚玉瑛姐姐，將和黎芷珊及蓋世寶一同主持TVB新節目《童你一起長大了》。
有超過30年主持兒童節目經驗的譚玉瑛姐姐，將和黎芷珊及蓋世寶一同主持TVB新節目《童你一起長大了》。（圖片來源：TVB）
譚玉瑛 首集《童你一起長大了》搵來一眾《430穿梭機》主持聚首一堂。
首集《童你一起長大了》搵來一眾《430穿梭機》主持聚首一堂。（圖片來源：TVB）

譚玉瑛、張國強重現「機長」Look

TVB兒童節目曾孕育出不少出色藝人，包括梁朝偉、周星馳、鄭伊健、曾華倩及朱茵等，雖然眾人現在均異常忙碌，但據知當中有人將以「特別方式」現身為昔日戰友打氣兼與觀眾見面。首集《童你一起長大了》就邀請到早期兒童節目《430穿梭機》一眾主持聚首TVB，為加重回憶的味道，製作組找來專人為當年《430穿梭機》兩位「機長」譚玉瑛及張國強度身訂造戰衣，讓兩人一齊著上戰衣重溫當年兒童節目中的珍貴片段，其中仲包括有譚玉瑛姐姐昔日珍貴的水著Look。

《430穿梭機》兩大機長張國強及譚玉瑛。
《430穿梭機》兩大機長張國強及譚玉瑛。（圖片來源：TVB）
譚玉瑛 二人相隔多年再度於電視機前面合體，默契依然。
二人相隔多年再度於電視機前面合體，默契依然。（圖片來源：TVB）
譚玉瑛 兩位機長於《童你一起長大了》錄影期間，均表現感觸。
兩位機長於《童你一起長大了》錄影期間，均表現感觸。（圖片來源：TVB）

譚玉瑛感觸表示：被《430穿梭機》改變一生

譚玉瑛及張國強在接近40年前時的「機長」Look都非常青春無敵，當年的譚玉瑛姐姐更有著「無綫小花」的氣質與味道。作為元祖級兒童節目主持譚玉瑛姐姐，向來予人感覺硬淨兼見盡風浪，不過當穿起滿載回憶的銀色機長戰衣，還是忍不住眼眶紅了一圈，感觸指回憶恍如飛回1982年，並謂《430穿梭機》改變了她的一生：「估唔到一個節目，令我做咗咁多年譚玉瑛姐姐。」譚玉瑛還大談與昔日一眾拍檔的相處點滴，期間忍不住含淚感觸謂：「依家要齊人再見番真係難上更難，所以真係要珍惜眼前人。」

出名硬淨的譚玉瑛在節目錄影期間數度感觸落淚，連監製也大表意外。
出名硬淨的譚玉瑛在節目錄影期間數度感觸落淚，連監製也大表意外。（圖片來源：TVB）
譚玉瑛仲講到眼濕濕，話要珍惜眼前人。。
譚玉瑛仲講到眼濕濕，話要珍惜眼前人。。（圖片來源：TVB）
想當年張國強係機長，而譚玉瑛姐姐係副機長。
想當年張國強係機長，而譚玉瑛姐姐係副機長。（圖片來源：TVB）
元祖級兒童節目主持譚玉瑛姐姐在節目中分享往昔拍攝節目點滴。
元祖級兒童節目主持譚玉瑛姐姐在節目中分享往昔拍攝節目點滴。（圖片來源：TVB）

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圖片來源：TVB、Facebook圖片、[email protected]譚玉瑛 Helen、[email protected] 香港演藝人協會

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