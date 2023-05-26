譚玉瑛個人八達通被網民意外拾獲：咁快轉樂悠卡？
網民意外拾獲譚玉瑛個人八達通
日前，有網民於社交網發文，意外拾獲藝人譚玉瑛的個人八達通，更表示不知道如何交還給物主，於是向網上群組求助：「執到八達通，唔知真定假，有無人識物主，可以通知物主?」而相片中的個人八達通人名為譚玉瑛TAM YUK YING HELEN，加上照片亦與TVB藝人完全一致。網民紛紛留言：「基本上你係香港土生土長的70、80、90、00……應該8成以上都識佢」、「我識佢呀，不過佢唔識我咋嘛，我諗呢度都冇乜邊個唔識佢」。
譚玉瑛被發現提早換樂悠卡
現年59歲的譚玉瑛，要到11月生日才正式「登六」，網民就好奇竟已提早換樂悠卡，更有網民提議如何交還「報東張西望，叫你上節目親自俾佢」、「要搵方東昇」、「寄去 九龍郵箱70100號註明閃電傳真機節目主持人收就得架喇」。樓主表示已在社交網INBOX聯絡譚玉瑛，未知最後譚玉瑛姐姐找回了八達通卡未呢？！
譚玉瑛重返TVB主持《童你一起長大了》
TVB於2021年開播的《童你一起長大了》邀請了不同年代的兒童節目主持聚首一堂，細數當年點滴及分享近況、還原經典兒童節目環節、遊戲以及介紹經典兒童節目角色人物，製作組更花了不少功夫炮製了一個類似《尋人記》的環節，尋找昔日參與過兒童節目拍攝的小朋友，和大家分享其珍貴回憶及經驗的同時，亦順道分享近況，是一個關於「童真」、「回憶」及「成長」的節目。
譚玉瑛、張國強重現「機長」Look
TVB兒童節目曾孕育出不少出色藝人，包括梁朝偉、周星馳、鄭伊健、曾華倩及朱茵等，雖然眾人現在均異常忙碌，但據知當中有人將以「特別方式」現身為昔日戰友打氣兼與觀眾見面。首集《童你一起長大了》就邀請到早期兒童節目《430穿梭機》一眾主持聚首TVB，為加重回憶的味道，製作組找來專人為當年《430穿梭機》兩位「機長」譚玉瑛及張國強度身訂造戰衣，讓兩人一齊著上戰衣重溫當年兒童節目中的珍貴片段，其中仲包括有譚玉瑛姐姐昔日珍貴的水著Look。
譚玉瑛感觸表示：被《430穿梭機》改變一生
譚玉瑛及張國強在接近40年前時的「機長」Look都非常青春無敵，當年的譚玉瑛姐姐更有著「無綫小花」的氣質與味道。作為元祖級兒童節目主持譚玉瑛姐姐，向來予人感覺硬淨兼見盡風浪，不過當穿起滿載回憶的銀色機長戰衣，還是忍不住眼眶紅了一圈，感觸指回憶恍如飛回1982年，並謂《430穿梭機》改變了她的一生：「估唔到一個節目，令我做咗咁多年譚玉瑛姐姐。」譚玉瑛還大談與昔日一眾拍檔的相處點滴，期間忍不住含淚感觸謂：「依家要齊人再見番真係難上更難，所以真係要珍惜眼前人。」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！