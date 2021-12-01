譚玉瑛與193、肥仔同枱慶祝58歲生日 網民擔心她年尾奪獎無望？
TVB兒童節目的代表人物譚玉瑛於11月27日生日踏入58歲，近日不斷食生日飯慶祝。而最近一次，譚玉瑛姐姐就聯同廖碧兒、吳業坤、193 以及 肥仔@ERROR同枱慶祝，今次的組合，實在令網民意想不到！
文：東方新地 ｜ 圖：譚玉瑛 Facebook
令人意想不到的組合
譚玉瑛在Facebook分享合照時寫道：「嘩啦啦，今年生日真係極之髙興，新知舊友天天相聚同我慶祝，到梅窩食私房菜，尖沙咀品嘗Omakase」。她除了分享了黎芷珊及郭家明等「合理」的老友合照之外，亦分享了多張與193 以及 肥仔@ERROR、廖碧兒、吳業坤等人的聚合相片，令網民非常驚喜。眾所週知，譚玉瑛是TVB兒童節目的代表人物，與TVB出身廖碧兒以及合作過劇集《律政新人王》的吳業坤相熟並不稀奇，但193和肥仔則稱得上是「對家」ViuTV的代表人物，又未合作過，加上年紀有返咁上下距離，難怪令網民有點愕然。然而，譚玉瑛與193及肥仔相當投契，合照起上嚟亦無違和感，譚王瑛姐姐果然人緣好，相識滿天下！
網民擔心奪獎無望
其實吳業坤與193一向老友，早前更二人更交換電視台的吉祥物合照並分享至社交網站，那段時間更一度傳出坤哥因此激嬲TVB高層而慘被雪藏。現今雖然譚玉瑛姐姐早已「上晒神枱」，就等於Do鄭裕玲高調讚MIRROR一樣，但由於她今年主持的《童你一起長大了》備受讚賞，當大家期待譚玉瑛有望站上《萬千星輝頒獎典禮》台上奪得「最佳主持人」或「最佳綜藝節目」殊榮時，只怕會因此而步坤哥後塵，影響奪獎機會。