譚玉瑛與193、肥仔同枱慶祝58歲生日 網民擔心她年尾奪獎無望？

TVB兒童節目的代表人物譚玉瑛於11月27日生日踏入58歲，近日不斷食生日飯慶祝。而最近一次，譚玉瑛姐姐就聯同廖碧兒、吳業坤、193 以及 肥仔@ERROR同枱慶祝，今次的組合，實在令網民意想不到！

文：東方新地 ｜ 圖：譚玉瑛 Facebook