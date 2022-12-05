譚玉瑛

59歲譚玉瑛曾被高層嫌棄年紀大 黯然離開節目：我應該消失

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現年59歲的譚玉瑛陪伴70至90後的香港人成長，從1982年開始主持《430穿梭機》、《閃電傳真機》、《放學ICU》等多個兒童節目。近日在接受《香港演藝人協會》訪問時，譚玉瑛自爆自己曾被無綫高層嫌棄年紀大，遭勸退的她亦瀟灑離開節目：「我都唔後生，我就應該消失。」

譚玉瑛曾被高層嫌棄年紀大

從1982年開始主持兒童節目的譚玉瑛，在2014年正式離開《放學ICU》，結束長達32年的兒童節目主持生涯。譚玉瑛在接受訪問時，自爆當年無綫前高層余詠珊曾叫自己入房，勸退年紀大的自己離開節目：「當時佢都幾清晰，佢話好想請一個好似我當年咁後生嘅人嚟做兒童節目，我亦都好明白，製作人有佢嘅理念，而我又唔再年青，人哋又唔知點樣整你走。」

譚玉瑛表示她身邊的主持每個4年都會有變動，所以當余詠珊勸退自己的時候，她亦明白對方的立場：「每隔4年，我身邊嘅主持都會轉一轉，次次轉就唔代表我唔使轉。其實我都有諗呢件事，當佢同我講嘅時候，我都覺得合情合理，如果佢想請一個後生，而我都唔再後生，我就應該消失。」

譚玉瑛 從1982年開始主持兒童節目的譚玉瑛，當年因為自己年紀大，所以被勸離開兒童節目
從1982年開始主持兒童節目的譚玉瑛，當年因為自己年紀大，所以被勸離開兒童節目（圖片來源：[email protected] 香港演藝人協會）
譚玉瑛 譚玉瑛都明白高層的想法，自己選擇離開。
譚玉瑛都明白高層的想法，自己選擇離開。（圖片來源：[email protected] 香港演藝人協會）

靜悄悄離開 高層卻俾臉色睇

要離開服務了32年的工作崗位，譚玉瑛坦言有不捨之情，所以並沒有告訴身邊的拍檔同事：「以前我會放好多茶葉喺公司，我就靜悄悄拎走所有茶葉，清咗個locker啲嘢，到第二個禮拜唔返工，大家就知道我唔再喺度做。」

雖然譚玉瑛並沒有向外人宣佈自己離開，但她離開節目一事還是被外界得悉。無綫前高層余詠珊就馬上找譚玉瑛，懷疑她主動聯絡記者：「跟住Sandy即刻好嚴重咁搵我啦，可能佢以為我自己同記者講，總之唔係好開心咁，佢上司又話佢做咩搞到件事咁。」

譚玉瑛 到離開當日，譚玉瑛都被高層誤會！
到離開當日，譚玉瑛都被高層誤會！（圖片來源：[email protected] 香港演藝人協會）
譚玉瑛
（圖片來源：[email protected] 香港演藝人協會）

一口拒絕其他電視台邀請

在離開兒童節目之後，譚玉瑛亦曾經獲其他電視台邀請主持兒童節目，但譚玉瑛一口拒絕，她笑言自己可能比較懶：「我冇做兒童節目之後，我就覺得我由10幾歲開始做到而家，做咗幾十年，好多人都冇我咁勤力啦，我唔做嘢都唔係寄生蟲啩，當時我係咁諗。」

自己雖然拒絕兒童節目的邀請，但譚玉瑛卻樂意轉型做飲食節目主持，她表示是因為自己一向喜歡飲飲食食、飲酒等，所以才會願意主持《阿爺廚房》和《香港原味道》等系列。

譚玉瑛 主持兒童節目多年的譚玉瑛，原來都好鐘意飲酒！
主持兒童節目多年的譚玉瑛，原來都好鐘意飲酒！（圖片來源：[email protected]譚玉瑛 Helen）
譚玉瑛 而且好喜歡去吃喝玩樂，所以最後先答應主持飲食節目。
而且好喜歡去吃喝玩樂，所以最後先答應主持飲食節目。（圖片來源：[email protected]譚玉瑛 Helen）

一起重溫譚玉瑛姐姐的訪問：

譚玉瑛重返TVB主持《童你一起長大了》

去年開播的《童你一起長大了》將會邀請不同年代的兒童節目主持聚首一堂，細數當年點滴及分享近況、還原經典兒童節目環節、遊戲以及介紹經典兒童節目角色人物，製作組更花了不少功夫炮製了一個類似《尋人記》的環節，尋找昔日參與過兒童節目拍攝的小朋友，和大家分享其珍貴回憶及經驗的同時，亦順道分享近況，是一個關於「童真」、「回憶」及「成長」的節目。

有超過30年主持兒童節目經驗的譚玉瑛姐姐，將和黎芷珊及蓋世寶一同主持TVB新節目《童你一起長大了》。
有超過30年主持兒童節目經驗的譚玉瑛姐姐，將和黎芷珊及蓋世寶一同主持TVB新節目《童你一起長大了》。（圖片來源：TVB）
譚玉瑛 首集《童你一起長大了》搵來一眾《430穿梭機》主持聚首一堂。
首集《童你一起長大了》搵來一眾《430穿梭機》主持聚首一堂。（圖片來源：TVB）

譚玉瑛、張國強重現「機長」Look

TVB兒童節目曾孕育出不少出色藝人，包括梁朝偉、周星馳、鄭伊健、曾華倩及朱茵等，雖然眾人現在均異常忙碌，但據知當中有人將以「特別方式」現身為昔日戰友打氣兼與觀眾見面。首集《童你一起長大了》就邀請到早期兒童節目《430穿梭機》一眾主持聚首TVB，為加重回憶的味道，製作組找來專人為當年《430穿梭機》兩位「機長」譚玉瑛及張國強度身訂造戰衣，讓兩人一齊著上戰衣重溫當年兒童節目中的珍貴片段，其中仲包括有譚玉瑛姐姐昔日珍貴的水著Look。

《430穿梭機》兩大機長張國強及譚玉瑛。
《430穿梭機》兩大機長張國強及譚玉瑛。（圖片來源：TVB）
譚玉瑛 二人相隔多年再度於電視機前面合體，默契依然。
二人相隔多年再度於電視機前面合體，默契依然。（圖片來源：TVB）
譚玉瑛 兩位機長於《童你一起長大了》錄影期間，均表現感觸。
兩位機長於《童你一起長大了》錄影期間，均表現感觸。（圖片來源：TVB）

譚玉瑛感觸表示：被《430穿梭機》改變一生

譚玉瑛及張國強在接近40年前時的「機長」Look都非常青春無敵，當年的譚玉瑛姐姐更有著「無綫小花」的氣質與味道。作為元祖級兒童節目主持譚玉瑛姐姐，向來予人感覺硬淨兼見盡風浪，不過當穿起滿載回憶的銀色機長戰衣，還是忍不住眼眶紅了一圈，感觸指回憶恍如飛回1982年，並謂《430穿梭機》改變了她的一生：「估唔到一個節目，令我做咗咁多年譚玉瑛姐姐。」譚玉瑛還大談與昔日一眾拍檔的相處點滴，期間忍不住含淚感觸謂：「依家要齊人再見番真係難上更難，所以真係要珍惜眼前人。」

出名硬淨的譚玉瑛在節目錄影期間數度感觸落淚，連監製也大表意外。
出名硬淨的譚玉瑛在節目錄影期間數度感觸落淚，連監製也大表意外。（圖片來源：TVB）
譚玉瑛仲講到眼濕濕，話要珍惜眼前人。。
譚玉瑛仲講到眼濕濕，話要珍惜眼前人。。（圖片來源：TVB）
想當年張國強係機長，而譚玉瑛姐姐係副機長。
想當年張國強係機長，而譚玉瑛姐姐係副機長。（圖片來源：TVB）
元祖級兒童節目主持譚玉瑛姐姐在節目中分享往昔拍攝節目點滴。
元祖級兒童節目主持譚玉瑛姐姐在節目中分享往昔拍攝節目點滴。（圖片來源：TVB）
譚玉瑛 當年的張國強真係好Pure好True。
當年的張國強真係好Pure好True。（圖片來源：TVB）
譚玉瑛 張國強當年係《430穿梭機》第一代主持人，做了四年後才轉往劇組。
張國強當年係《430穿梭機》第一代主持人，做了四年後才轉往劇組。（圖片來源：TVB）
當年首度擔任兒童節目主持的譚玉瑛姐姐只得19歲，非常青春。
當年首度擔任兒童節目主持的譚玉瑛姐姐只得19歲，非常青春。（圖片來源：TVB）
當年同期主持《430穿梭機》的除了譚玉瑛和張國強，還有曾華倩、龍炳基和「星爺」周星馳。
當年同期主持《430穿梭機》的除了譚玉瑛和張國強，還有曾華倩、龍炳基和「星爺」周星馳。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
譚玉瑛 《430穿梭機》在1982至1989年間播出，之後接檔的兒童節目為《閃電傳真機》
《430穿梭機》在1982至1989年間播出，之後接檔的兒童節目為《閃電傳真機》（圖片來源：新傳媒圖片庫）
譚玉瑛 仲有偉仔梁朝偉都有短暫做過《430穿梭機》主持。
仲有偉仔梁朝偉都有短暫做過《430穿梭機》主持。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
除了主持兒童節目，其實譚玉瑛姐姐都拍過唔少劇，如《豆芽夢》見圖）、《大冬瓜》、《佛山贊先生》、《律政新人王》、《天天天晴》等。
除了主持兒童節目，其實譚玉瑛姐姐都拍過唔少劇，如《豆芽夢》（見圖）、《大冬瓜》、《佛山贊先生》、《律政新人王》、《天天天晴》等。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

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圖片來源：[email protected] 香港演藝人協會、TVB《童你一起長大了》圖片、新傳媒圖片庫、[email protected]譚玉瑛 Helen資料或影片來源：[email protected] 香港演藝人協會

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