59歲譚玉瑛曾被高層嫌棄年紀大 黯然離開節目：我應該消失
譚玉瑛曾被高層嫌棄年紀大
從1982年開始主持兒童節目的譚玉瑛，在2014年正式離開《放學ICU》，結束長達32年的兒童節目主持生涯。譚玉瑛在接受訪問時，自爆當年無綫前高層余詠珊曾叫自己入房，勸退年紀大的自己離開節目：「當時佢都幾清晰，佢話好想請一個好似我當年咁後生嘅人嚟做兒童節目，我亦都好明白，製作人有佢嘅理念，而我又唔再年青，人哋又唔知點樣整你走。」
譚玉瑛表示她身邊的主持每個4年都會有變動，所以當余詠珊勸退自己的時候，她亦明白對方的立場：「每隔4年，我身邊嘅主持都會轉一轉，次次轉就唔代表我唔使轉。其實我都有諗呢件事，當佢同我講嘅時候，我都覺得合情合理，如果佢想請一個後生，而我都唔再後生，我就應該消失。」
靜悄悄離開 高層卻俾臉色睇
要離開服務了32年的工作崗位，譚玉瑛坦言有不捨之情，所以並沒有告訴身邊的拍檔同事：「以前我會放好多茶葉喺公司，我就靜悄悄拎走所有茶葉，清咗個locker啲嘢，到第二個禮拜唔返工，大家就知道我唔再喺度做。」
雖然譚玉瑛並沒有向外人宣佈自己離開，但她離開節目一事還是被外界得悉。無綫前高層余詠珊就馬上找譚玉瑛，懷疑她主動聯絡記者：「跟住Sandy即刻好嚴重咁搵我啦，可能佢以為我自己同記者講，總之唔係好開心咁，佢上司又話佢做咩搞到件事咁。」
一口拒絕其他電視台邀請
在離開兒童節目之後，譚玉瑛亦曾經獲其他電視台邀請主持兒童節目，但譚玉瑛一口拒絕，她笑言自己可能比較懶：「我冇做兒童節目之後，我就覺得我由10幾歲開始做到而家，做咗幾十年，好多人都冇我咁勤力啦，我唔做嘢都唔係寄生蟲啩，當時我係咁諗。」
自己雖然拒絕兒童節目的邀請，但譚玉瑛卻樂意轉型做飲食節目主持，她表示是因為自己一向喜歡飲飲食食、飲酒等，所以才會願意主持《阿爺廚房》和《香港原味道》等系列。
一起重溫譚玉瑛姐姐的訪問：
譚玉瑛重返TVB主持《童你一起長大了》
去年開播的《童你一起長大了》將會邀請不同年代的兒童節目主持聚首一堂，細數當年點滴及分享近況、還原經典兒童節目環節、遊戲以及介紹經典兒童節目角色人物，製作組更花了不少功夫炮製了一個類似《尋人記》的環節，尋找昔日參與過兒童節目拍攝的小朋友，和大家分享其珍貴回憶及經驗的同時，亦順道分享近況，是一個關於「童真」、「回憶」及「成長」的節目。
譚玉瑛、張國強重現「機長」Look
TVB兒童節目曾孕育出不少出色藝人，包括梁朝偉、周星馳、鄭伊健、曾華倩及朱茵等，雖然眾人現在均異常忙碌，但據知當中有人將以「特別方式」現身為昔日戰友打氣兼與觀眾見面。首集《童你一起長大了》就邀請到早期兒童節目《430穿梭機》一眾主持聚首TVB，為加重回憶的味道，製作組找來專人為當年《430穿梭機》兩位「機長」譚玉瑛及張國強度身訂造戰衣，讓兩人一齊著上戰衣重溫當年兒童節目中的珍貴片段，其中仲包括有譚玉瑛姐姐昔日珍貴的水著Look。
譚玉瑛感觸表示：被《430穿梭機》改變一生
譚玉瑛及張國強在接近40年前時的「機長」Look都非常青春無敵，當年的譚玉瑛姐姐更有著「無綫小花」的氣質與味道。作為元祖級兒童節目主持譚玉瑛姐姐，向來予人感覺硬淨兼見盡風浪，不過當穿起滿載回憶的銀色機長戰衣，還是忍不住眼眶紅了一圈，感觸指回憶恍如飛回1982年，並謂《430穿梭機》改變了她的一生：「估唔到一個節目，令我做咗咁多年譚玉瑛姐姐。」譚玉瑛還大談與昔日一眾拍檔的相處點滴，期間忍不住含淚感觸謂：「依家要齊人再見番真係難上更難，所以真係要珍惜眼前人。」
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
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