59歲譚玉瑛曾被高層嫌棄年紀大 黯然離開節目：我應該消失

現年59歲的譚玉瑛陪伴70至90後的香港人成長，從1982年開始主持《430穿梭機》、《閃電傳真機》、《放學ICU》等多個兒童節目。近日在接受《香港演藝人協會》訪問時，譚玉瑛自爆自己曾被無綫高層嫌棄年紀大，遭勸退的她亦瀟灑離開節目：「我都唔後生，我就應該消失。」