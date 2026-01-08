62歲譚玉瑛驚爆再入院 第二次手術傷勢曝光：好似大件事
62歲殿堂級兒童節目主持人譚玉瑛早前(7日)驚爆再度入院！她在社交平台上載病床照片，左膝蓋包上厚厚紗布，腫脹狀態令人擔心。不過譚玉瑛親自解釋，今次入院是為了進行第二次手術，將膝蓋內的線取出，距離完全康復又近一步。
譚玉瑛膝蓋傷口照片曝光
譚玉瑛在社交平台上載兩張醫院照片，一張她坐在病床上，另一張清楚顯示左膝蓋包上超厚紗布，呈明顯腫起狀態。她透露手術順利進行，並解釋「拆線後，包紮得好似大件事，其實係步向完全康復咁解，當然還需要一番護理啦，指日可待😘」。這是她腳傷後進行的第二次手術，主要是將之前手術時用來固定碎骨的線取出。
去年跌碎膝蓋骨 手尾長達一年
譚玉瑛的傷勢始於去年2月，當時她趕返電台期間跑梯樓不慎跌倒，左膝蓋骨碎成幾塊。雖然當刻發現無力支撐站立，但為完成工作，她用一隻腳做重心強撐，拖著另一隻腳慢慢步回電台。起初以為傷勢一般沒有立即求醫，直至回家後左腳愈來愈腫脹，到半夜才決定到急症室求診。醫生告知她左膝蓋骨碎成幾塊，需立即安排手術。
堅持完成兒童劇演出才入院
當時譚玉瑛兩日後要演出兒童劇《醜小鴨》，與小演員花了兩個月時間綵排，不想就此放棄。她堅持先打石膏將膝蓋碎骨位置固定，坐輪椅上台完成演出，四天後才入院做手術。為固定傷勢，醫生要將那些碎骨用線連在一起，她形容「傷口痛得很厲害，我要注射抗生素」。手術後她休養了數月，期間要做物理治療及強化運動來鍛鍊肌肉。
病榻中反思學會愛惜自己
在病榻中譚玉瑛開始反思，過去原來不太懂得愛惜自己。她解釋「不懂的意思是不應這麼魯莽，不擅長的就不要去挑戰」。她一直以為「吃得好，睡得好，練好身體就是愛惜自己」，但現在明白有些事要量力而為，不能急進。這次意外雖然手尾長達一年，但她認為小病是福，除了對生活有新領悟，還感受到手足情深。
兄弟姊妹輪流送魚湯探望
譚玉瑛透露留醫期間，四兄弟姊妹輪流送上不同款式的魚湯探望，令她大感窩心。這次康復過程雖然漫長，但讓她重新審視生活態度，學會更加愛惜自己的身體。現在進行第二次手術取出固定線，標誌著她的康復之路即將完結，相信很快就能重返工作崗位。
圖片來源：FB@譚玉瑛 Helen資料或影片來源：原文刊於新假期