62歲譚玉瑛驚爆再入院 第二次手術傷勢曝光：好似大件事

62歲殿堂級兒童節目主持人譚玉瑛早前(7日)驚爆再度入院！她在社交平台上載病床照片，左膝蓋包上厚厚紗布，腫脹狀態令人擔心。不過譚玉瑛親自解釋，今次入院是為了進行第二次手術，將膝蓋內的線取出，距離完全康復又近一步。