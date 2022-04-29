譚耀文女Tamia舞技出眾 獲讚最美星二代遺珠 有潛質入女團
早年已開始北上內地發展的53歲譚耀文，2003年與經營美容院的圈外女友Fiona結婚，婚後育有一子一女，近日他在社交網上載了一段女兒Tamia在海邊跳舞的影片，獲網友大讚她遺傳父親的音樂和跳舞天份，是「最美星二代遺珠」，好有潛質加入女團！
譚耀文：有其父必有其女
譚耀文近年主力拍戲，但其實他是在新秀歌唱大賽中奪冠入行，並曾拜梅艷芳為師，可說跳得又唱得，11歲囡囡Tamia都遺傳了他的跳舞天份，日前他在社交網就上載了女兒Tamia的跳舞片，同時又「得戚」表示：「我囡囡隨地跳，Like father like daughter，any questions?（有其父必有其女，有咩問題？）」網民都紛紛大讚Tamia「台型十足」、「最美星二代遺珠」、「有強大遺傳基因」等，建議下次父女倆一同共舞！
激讚囡囡：舞又跳贏我係真心勁
譚耀文的15歲囝囝譚皓哲（Daniel）同11歲囡囡譚津如（Tamia）均遺傳了他的音樂天份，自小已學習大提琴，哥哥學業上更獲得全級優異生第2名的佳績，妹妹更曾在畢業禮上獨奏表演大提琴，早前一對仔女生日，譚耀文在社交網向大家介紹說：「哥哥有啲投資心得、文人一名，囡囡改啱名Tamia=甜美啊，舞又跳贏我係真心勁！兩個大成咁，就知我啲錢去咗邊，祝佢哋開開心心，記住孝順媽媽喇！」
囡囡獲讚眼大大相貌甜美
雖然譚耀文曾不下一次表明不想一對仔女進入娛樂圈發展，但他前年翻唱林子祥的歌曲《追憶》時，也曾搵囡囡演出其MV，網友亦大讚Daniel和Tamia都好有明星相，尤其Tamia眼大大相貌十分甜美，而且舞技了得，仲好有表演慾，面對鏡頭亦毫不怯場，被指好有潛質加入女團發展，網友都話好期待她將來可以入行！