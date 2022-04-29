譚耀文

譚耀文女Tamia舞技出眾 獲讚最美星二代遺珠 有潛質入女團

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早年已開始北上內地發展的53歲譚耀文，2003年與經營美容院的圈外女友Fiona結婚，婚後育有一子一女，近日他在社交網上載了一段女兒Tamia在海邊跳舞的影片，獲網友大讚她遺傳父親的音樂和跳舞天份，是「最美星二代遺珠」，好有潛質加入女團！

譚耀文：有其父必有其女

譚耀文近年主力拍戲，但其實他是在新秀歌唱大賽中奪冠入行，並曾拜梅艷芳為師，可說跳得又唱得，11歲囡囡Tamia都遺傳了他的跳舞天份，日前他在社交網就上載了女兒Tamia的跳舞片，同時又「得戚」表示：「我囡囡隨地跳，Like father like daughter，any questions?（有其父必有其女，有咩問題？）」網民都紛紛大讚Tamia「台型十足」、「最美星二代遺珠」、「有強大遺傳基因」等，建議下次父女倆一同共舞！

譚耀文 譚耀文囡囡Tamia在海傍大跳勁舞，跳到頭髮都飛起，網民大讚Tamia舞功了得，又識拉大提琴，好有潛質加入女團！
譚耀文囡囡Tamia在海傍大跳勁舞，跳到頭髮都飛起，網民大讚Tamia舞功了得，又識拉大提琴，好有潛質加入女團！ （圖片來源：[email protected]
譚耀文 譚耀文一家四口。
譚耀文一家四口。（圖片來源：[email protected]
譚耀文 譚耀文曾在新秀歌唱比賽中奪得金獎及金咪獎，2009年，他又在上海真人騷節目《舞林大會》中，奪得「最佳舞林風采獎」，唱得又跳得。
譚耀文曾在新秀歌唱比賽中奪得金獎及金咪獎，2009年，他又在上海真人騷節目《舞林大會》中，奪得「最佳舞林風采獎」，唱得又跳得。（圖片來源：新傳媒照片庫）

激讚囡囡：舞又跳贏我係真心勁

譚耀文的15歲囝囝譚皓哲（Daniel）同11歲囡囡譚津如（Tamia）均遺傳了他的音樂天份，自小已學習大提琴，哥哥學業上更獲得全級優異生第2名的佳績，妹妹更曾在畢業禮上獨奏表演大提琴，早前一對仔女生日，譚耀文在社交網向大家介紹說：「哥哥有啲投資心得、文人一名，囡囡改啱名Tamia=甜美啊，舞又跳贏我係真心勁！兩個大成咁，就知我啲錢去咗邊，祝佢哋開開心心，記住孝順媽媽喇！」

譚耀文 譚耀文公認是好爸爸，一對仔女都和他的關係十分親近。
譚耀文公認是好爸爸，一對仔女都和他的關係十分親近。（圖片來源：[email protected]
譚耀文 譚耀文曾分享哥哥Daniel曾獲得全級優異生第2名。
譚耀文曾分享哥哥Daniel曾獲得全級優異生第2名。（圖片來源：[email protected]
譚耀文 囡囡Tamia曾於畢業禮上，因為音樂成績理想，所以獲得在台上表演獨奏的機會，譚耀文直言：「真係為你感到非常驕傲！」
囡囡Tamia曾於畢業禮上，因為音樂成績理想，所以獲得在台上表演獨奏的機會，譚耀文直言：「真係為你感到非常驕傲！」（圖片來源：[email protected]

囡囡獲讚眼大大相貌甜美

雖然譚耀文曾不下一次表明不想一對仔女進入娛樂圈發展，但他前年翻唱林子祥的歌曲《追憶》時，也曾搵囡囡演出其MV，網友亦大讚Daniel和Tamia都好有明星相，尤其Tamia眼大大相貌十分甜美，而且舞技了得，仲好有表演慾，面對鏡頭亦毫不怯場，被指好有潛質加入女團發展，網友都話好期待她將來可以入行！

譚耀文 譚耀文前年翻唱林子祥的歌曲《追憶》時，也曾搵囡囡演出其MV。
譚耀文前年翻唱林子祥的歌曲《追憶》時，曾搵囡囡演出其MV。（圖片來源：[email protected]
譚耀文 2020年父親節譚耀文翻唱《追憶》以「送給所有默默努力的父親」，和女兒Tamia譚津如父女檔拍MV。
2020年父親節譚耀文翻唱《追憶》以「送給所有默默努力的父親」，和女兒Tamia譚津如父女檔拍MV。（圖片來源：《譚耀文 Patrick Tam – Official》截圖 ）
譚耀文 哥哥被指似譚耀文，妹妹則被指似媽媽，眼大大樣子甜美。
哥哥Daniel被指似譚耀文，妹妹Tamia則被指似媽媽，眼大大樣子甜美。（圖片來源：[email protected]
譚耀文 兩兄妹受到母親栽培，自細就學習大提琴，譚耀文話自己只是負責陪練，教他們如何從音樂中得到快樂。
兩兄妹受到母親栽培，自細就學習大提琴，譚耀文話自己只是負責陪練，教他們如何從音樂中得到快樂。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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