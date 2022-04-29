譚耀文女Tamia舞技出眾 獲讚最美星二代遺珠 有潛質入女團

早年已開始北上內地發展的53歲譚耀文，2003年與經營美容院的圈外女友Fiona結婚，婚後育有一子一女，近日他在社交網上載了一段女兒Tamia在海邊跳舞的影片，獲網友大讚她遺傳父親的音樂和跳舞天份，是「最美星二代遺珠」，好有潛質加入女團！