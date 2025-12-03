56歲譚耀文首個演唱會 實現37年前誓言感觸落淚 聲秀學員助陣演出
譚耀文全黑衫向火災中死難者致以最深切哀悼
演唱會開始前，阿譚全黑衫率領工作人員向火災中的死難者致以最深切哀悼，並向受傷及受災人仕致以深切慰問，阿譚說：「多謝大家今晚嚟呢個演唱會，係演唱會開始前，希望大家會同我哋咁多人一齊，為事件逝去嘅人作悼念，亦祝福同慰問受傷嘅人同小動物，早日康復，並衷心多謝每一位消防同醫護人員，與及每一位付出同幫忙過嘅人仕。我哋今晚揀咗一首英文舊歌，叫《What the world needs now is love》去表達少少心意，係呢啲日子，大家最需要嘅，就係愛。」阿譚及後向傳媒表示演唱會的服飾也作出調整和重做，換走了多套顏色鮮艷的服飾，而他和主辦單位合共捐贈六位數字的港幣出來，幫助受火災影響的居民。
譚耀文兌現37年前誓言感觸落淚
在悼念環節結束後，阿譚即時回後台換衣服，及後以一曲《為你解悶》揭開序幕，現場電視屏幕播放了很多譚耀文昔日演出過的角色片段，今古造型皆有，即時牽起好多集體回憶，他在台上道出當年的承諾：「花咗37年努力，先可以企喺呢度。出道歌派台當日我同自己發誓，如果我有機會開演唱會，呢首歌一定要做開場歌。」37年後願望終於成真，席間譚耀文忍不住感觸落淚。
14歲女兒Tamia拉大提琴為父伴奏
演唱會最感人的環節當屬譚耀文與14歲女兒Tamia的父女同台演出。Tamia不僅長得漂亮，更擁有出色的音樂天賦，她為父親拉大提琴伴奏電視劇《縱橫四海》主題曲《烽火情天》，父女檔溫情滿溢的畫面令全場觀眾為之動容。演出後父女二人在台上互動，場面溫馨感人，充分展現了譚耀文作為父親的溫柔一面。太太Fiona亦有現身會場為丈夫打氣，一家人齊齊見證這個重要時刻。
聲秀學員胡港豐布子殷助陣演出
除了家人支持外，譚耀文在《聲秀》的兩位得意門生胡港豐及布子殷亦有上台助陣。胡港豐與譚耀文合唱《霧之戀》，而布子殷則獻唱《高山低谷》，師徒同台的畫面別具意義。演唱會更設有向已故巨星張國榮和師父梅艷芳致敬的環節，長達10分鐘的舞曲Medley令全場觀眾起哄，譚耀文看到這個場面更是喜極而泣。現場電視屏幕播放了譚耀文昔日演出過的角色片段，今古造型皆有，勾起不少集體回憶。
眾星雲集捧場演唱會宣布移師廣州
昨晚演唱會吸引大批圈中好友捧場，包括胡楓、米雪、湯寶如、肥媽、周吉佩、翁子光、樂易玲、陳淑芬、胡鴻鈞等現身支持，連罕有現身公開活動的黎姿胞弟黎嬰亦有出席。譚耀文在台上宣布好消息，《譚耀文 In Full CHARACTER》演唱會將於2026年1月25日移師廣州與當地歌迷見面，最後他以一曲《美麗曾經》為全晚演唱會畫上完美句號。這場等了37年的演唱會不僅圓了譚耀文的夢想，更讓觀眾見證了他作為歌手、演員和父親的多重魅力。