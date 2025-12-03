56歲譚耀文首個演唱會 實現37年前誓言感觸落淚 聲秀學員助陣演出

56歲譚耀文昨晚終於實現37年前的誓言，在旺角麥花臣場館舉行首個個人演唱會。這位新秀歌唱大賽第七屆冠軍以出道歌《為你解悶》揭開序幕，台上一度感觸落淚，而最溫馨的一幕莫過於14歲愛女Tamia上台為父親拉大提琴伴奏，父女同台演出令全場觀眾動容。