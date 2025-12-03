56歲譚耀文首個演唱會 實現37年前誓言感觸落淚 聲秀學員助陣演出

56歲譚耀文昨晚終於實現37年前的誓言，在旺角麥花臣場館舉行首個個人演唱會。這位新秀歌唱大賽第七屆冠軍以出道歌《為你解悶》揭開序幕，台上一度感觸落淚，而最溫馨的一幕莫過於14歲愛女Tamia上台為父親拉大提琴伴奏，父女同台演出令全場觀眾動容。

譚耀文全黑衫向火災中死難者致以最深切哀悼

演唱會開始前，阿譚全黑衫率領工作人員向火災中的死難者致以最深切哀悼，並向受傷及受災人仕致以深切慰問，阿譚說：「多謝大家今晚嚟呢個演唱會，係演唱會開始前，希望大家會同我哋咁多人一齊，為事件逝去嘅人作悼念，亦祝福同慰問受傷嘅人同小動物，早日康復，並衷心多謝每一位消防同醫護人員，與及每一位付出同幫忙過嘅人仕。我哋今晚揀咗一首英文舊歌，叫《What the world needs now is love》去表達少少心意，係呢啲日子，大家最需要嘅，就係愛。」阿譚及後向傳媒表示演唱會的服飾也作出調整和重做，換走了多套顏色鮮艷的服飾，而他和主辦單位合共捐贈六位數字的港幣出來，幫助受火災影響的居民。

譚耀文兌現37年前誓言感觸落淚

在悼念環節結束後，阿譚即時回後台換衣服，及後以一曲《為你解悶》揭開序幕，現場電視屏幕播放了很多譚耀文昔日演出過的角色片段，今古造型皆有，即時牽起好多集體回憶，他在台上道出當年的承諾：「花咗37年努力，先可以企喺呢度。出道歌派台當日我同自己發誓，如果我有機會開演唱會，呢首歌一定要做開場歌。」37年後願望終於成真，席間譚耀文忍不住感觸落淚。

14歲女兒Tamia拉大提琴為父伴奏

演唱會最感人的環節當屬譚耀文與14歲女兒Tamia的父女同台演出。Tamia不僅長得漂亮，更擁有出色的音樂天賦，她為父親拉大提琴伴奏電視劇《縱橫四海》主題曲《烽火情天》，父女檔溫情滿溢的畫面令全場觀眾為之動容。演出後父女二人在台上互動，場面溫馨感人，充分展現了譚耀文作為父親的溫柔一面。太太Fiona亦有現身會場為丈夫打氣，一家人齊齊見證這個重要時刻。

聲秀學員胡港豐布子殷助陣演出

除了家人支持外，譚耀文在《聲秀》的兩位得意門生胡港豐及布子殷亦有上台助陣。胡港豐與譚耀文合唱《霧之戀》，而布子殷則獻唱《高山低谷》，師徒同台的畫面別具意義。演唱會更設有向已故巨星張國榮和師父梅艷芳致敬的環節，長達10分鐘的舞曲Medley令全場觀眾起哄，譚耀文看到這個場面更是喜極而泣。現場電視屏幕播放了譚耀文昔日演出過的角色片段，今古造型皆有，勾起不少集體回憶。

眾星雲集捧場演唱會宣布移師廣州

昨晚演唱會吸引大批圈中好友捧場，包括胡楓、米雪、湯寶如、肥媽、周吉佩、翁子光、樂易玲、陳淑芬、胡鴻鈞等現身支持，連罕有現身公開活動的黎姿胞弟黎嬰亦有出席。譚耀文在台上宣布好消息，《譚耀文 In Full CHARACTER》演唱會將於2026年1月25日移師廣州與當地歌迷見面，最後他以一曲《美麗曾經》為全晚演唱會畫上完美句號。這場等了37年的演唱會不僅圓了譚耀文的夢想，更讓觀眾見證了他作為歌手、演員和父親的多重魅力。

譚耀文 演唱會 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
譚耀文 演唱會 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
譚耀文 演唱會 14歲女兒Tamia拉大提琴為父伴奏（圖片來源：大會提供）
14歲女兒Tamia拉大提琴為父伴奏（圖片來源：大會提供）
譚耀文 演唱會 演出後父女二人在台上互動，場面溫馨感人（圖片來源：大會提供）
演出後父女二人在台上互動，場面溫馨感人（圖片來源：大會提供）
譚耀文 演唱會 譚耀文在《聲秀》的兩位得意門生胡港豐及布子殷亦有上台助陣（圖片來源：大會提供）
譚耀文在《聲秀》的兩位得意門生胡港豐及布子殷亦有上台助陣（圖片來源：大會提供）
譚耀文 演唱會 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
譚耀文 演唱會 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
譚耀文 演唱會 演唱會更設有向已故巨星張國榮和師父梅艷芳致敬的環節，長達10分鐘的舞曲Medley令全場觀眾起哄（圖片來源：大會提供）
演唱會更設有向已故巨星張國榮和師父梅艷芳致敬的環節，長達10分鐘的舞曲Medley令全場觀眾起哄（圖片來源：大會提供）
譚耀文 演唱會 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
譚耀文 演唱會 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）

圖片來源：大會提供

