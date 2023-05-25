譚耀文12歲囡囡Tamia做甜美女飛人撞樣朱千雪 文武雙全3年間極速成長
譚耀文女女Tamia成為3金女飛人
譚耀文2003年與經營美容院的圈外女友Fiona結婚，婚後育有一子一女，大囝譚皓哲（Daniel）現時16歲，而囡囡譚津如（Tamia）現時12歲。日前Tamia參加學校陸運會，更一展自己「飛人」英姿連奪三金，老竇譚耀文興奮寫道：「Tamia 一日奪三金，分別係個人800 400 100km；我有理由懷疑佢將來可能成為女飛人，我仍難置信 #到底發生了什麼事，love you」。
只見相中手長腳長的Tamia跑得有姿勢有實際，年僅12歲已經長得亭亭玉立，非常有星味，更有網民留言大讚Tamia靚女似朱千雪，絕對有潛力入行做藝人！
Tamia文武雙全
除了跑得快之外，譚耀文囡囡Tamia跳舞亦相當了得！去年譚耀文在社交網就上載了女兒Tamia的跳舞片，同時又「得戚」表示：「我囡囡隨地跳，Like father like daughter，any questions?（有其父必有其女，有咩問題？）」網民都紛紛大讚Tamia「台型十足」、「最美星二代遺珠」、「有強大遺傳基因」等，建議下次父女倆一同共舞！
另一方面，Tamia亦遺傳了譚耀文的音樂天份，自小已學習大提琴，早前已考獲7級大提琴資格，而她亦曾在畢業禮上獨奏表演大提琴；而大囝Daniel亦都唔簡單，今年已經成功考取8級大提琴資格，老竇譚耀文引以為傲，曾經在個人IG上得戚地介紹一對子女：「哥哥有啲投資心得、文人一名，囡囡改啱名Tamia=甜美啊，舞又跳贏我係真心勁！兩個大成咁，就知我啲錢去咗邊，祝佢哋開開心心，記住孝順媽媽喇！
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囡囡獲讚眼大大相貌甜美
雖然譚耀文曾不下一次表明不想一對仔女進入娛樂圈發展，但他前年翻唱林子祥的歌曲《追憶》時，也曾搵囡囡演出其MV，網友亦大讚Daniel和Tamia都好有明星相，尤其Tamia眼大大相貌十分甜美，而且舞技了得，仲好有表演慾，面對鏡頭亦毫不怯場，被指好有潛質加入女團發展！
奪得新秀金獎 為梅艷芳入室弟子
譚耀文於1988年參加第七屆新秀歌唱大賽，更憑著翻唱張國榮的《拒絕再玩》而獲得金獎及金咪獎，同屆的銅獎得主是為樂壇天后鄭秀文。入行後，他被已故歌后梅艷芳收了做她第二名入室弟子，曾發行《Patrick Tam》、《夜深情真》、等專輯。出道後其唱腔被外界認為模仿張國榮，不被討好，而他都認為自己比較適合當演員。93年，他決定投各演戲發展，與TVB簽下經理人合約，拍過《尋龍劍俠賴布衣》、《新上海灘》、《刀馬旦》、《包青天》、《大刺客》等二十多電視劇，但大部分都是配角。
成為亞視御用奸角彈起
譚耀文於99年跳槽到亞視，並在劇集《縱橫四海》中飾演大反派「明智傑」，演技備受關注，獲得一致好評。後來他又曾憑電影《野獸刑警》中的「㩒釘華」角色，獲香港電影金像獎和香港電影金紫荊最佳男配角殊榮。從此他就被冠上「御用奸角」之名，演出得心應手。
及後他主力參與電影與及內地的演出，一度曾於2003年回巢TVB。在15年，他憑《我們停戰吧》榮獲聖地牙哥電影節的「傑出男配角獎」及美國紐約電影節的最佳男主角，在電影方面有出色成就。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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