譚耀文12歲囡囡Tamia做甜美女飛人撞樣朱千雪 文武雙全3年間極速成長

現時54歲的譚耀文近年雖然頻頻北上工作，不過他依然心繫家庭，在個人社交網上除了分享自己的生活和工作日常之外，亦不時大騷囝囡的相片放閃晒幸福。日前他就上載了女兒參加學校陸運會的「飛人」英姿，不少網民都大讚囡囡Tamia叻女又靚女似足朱千雪！