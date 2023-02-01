15歲譚芷昀步入青春期 暴風式成長大蛻變 自帶叛逆少女感覺
譚芷昀六年間完全蛻變 打扮帶叛逆少女感覺
現時15歲嘅譚芷昀踏入青春期，唔再係以前嘅小妹妹，正值發育時期嘅譚芷昀簡直暴風式成長，依家搖身一變成為亭亭玉立嘅少女，五官仲好深邃！譚芷昀自小受外國文化薰陶，養成了鬼妹仔性格，她近年喜歡染髮玩High Light，頭髮成日轉色，加上譚芷昀開始學化妝，望落有叛逆少女的味道。譚芷昀打扮也十分成熟，日前她於IG發布多張朝聖足球主題餐廳的照片，譚芷昀身穿跌膊衫示人，連擺Pose都好成熟！
譚芷昀曾被指鼻似黃心穎 樣撞司徒瑞祈
譚芷昀開始踏入「女大十八變」嘅變樣年紀。譚芷昀無時無刻散發少女氣息，更開始注重打扮，但有人表示佢好似黃心穎，特別係個鼻；又有網民指譚芷昀樣似前藝人司徒瑞祈。
譚芷昀好威水 憑《全美一叮》揚威海外
譚芷昀自小便有豐富演出經驗，爸爸譚順生本身是一位歌唱老師，有個人Youtube頻道，不時拍攝翻唱歌曲的片段，同時也是歌唱學校 Sing and You Music Centre的創辦人。一直以來，譚芷昀參與不少綜藝節目，以及公開演出，例如2014年參加內地歌唱比賽《中國新聲代》第2季唱了《You Raise Me Up》；2015年獲邀上美國NBC電視台節目《Little Big Shot》；2015年獲前行政長官梁振英邀請，喺國慶酒會獻唱。2017年，只得九歲嘅譚芷昀在2017年參加《全美一叮》，以加拿大天后Celine Dion經典名曲《My Heart Will Go On》參賽，大展歌喉，技驚四座，震懾評判，最終得到評判給予黃金按鈕（Golden Buzzer）。當時她的參賽片段被放上YouTube，短時間內就有數千萬觀看次數，開始為人熟悉，揚威海外！
譚芷昀父親唔爭氣 形象經常累事
譚芷昀出名之後經常惹來爭論，一方面網民盛讚譚芷昀歌藝，又指佢表演中表現淡定；另一方網民則指佢表情誇張，過份老積。佢爸爸更爆出不少負面新聞，例如搶薛家燕的唱歌學生、被家燕姐公開指責為「冇道義」、「食碗面反碗底」，也有不少網民直斥佢利用女兒譚芷昀作搖錢樹，一度鬧得滿城風雨。
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