15歲譚芷昀步入青春期 暴風式成長大蛻變 自帶叛逆少女感覺

有「小巨肺」之稱的譚芷昀（Celine）2017年參加節目《全美一叮》一炮而紅，依家已經15歲，以前得意嘅小妹妹變成青春動人的美少女。譚芷昀不時IG分享生活點滴，等粉絲見證住佢成長，日前譚芷昀分享咗喺餐廳嘅近照，相中無論樣貌和身形都大個女咗好多，愈來愈靚，配上成熟風嘅打扮，望落比實際年齡增加了幾歲！