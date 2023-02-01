譚芷昀 大個女

15歲譚芷昀步入青春期 暴風式成長大蛻變 自帶叛逆少女感覺

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有「小巨肺」之稱的譚芷昀（Celine）2017年參加節目《全美一叮》一炮而紅，依家已經15歲，以前得意嘅小妹妹變成青春動人的美少女。譚芷昀不時IG分享生活點滴，等粉絲見證住佢成長，日前譚芷昀分享咗喺餐廳嘅近照，相中無論樣貌和身形都大個女咗好多，愈來愈靚，配上成熟風嘅打扮，望落比實際年齡增加了幾歲！

譚芷昀 大個女 譚芷昀大個女咗好多！
譚芷昀大個女咗好多！（圖片來源：[email protected]
譚芷昀 大個女 譚芷昀平時有做瑜伽。
譚芷昀平時有做瑜伽。（圖片來源：[email protected]

譚芷昀六年間完全蛻變 打扮帶叛逆少女感覺

現時15歲嘅譚芷昀踏入青春期，唔再係以前嘅小妹妹，正值發育時期嘅譚芷昀簡直暴風式成長，依家搖身一變成為亭亭玉立嘅少女，五官仲好深邃！譚芷昀自小受外國文化薰陶，養成了鬼妹仔性格，她近年喜歡染髮玩High Light，頭髮成日轉色，加上譚芷昀開始學化妝，望落有叛逆少女的味道。譚芷昀打扮也十分成熟，日前她於IG發布多張朝聖足球主題餐廳的照片，譚芷昀身穿跌膊衫示人，連擺Pose都好成熟！

譚芷昀 大個女 譚芷昀簡直暴風式成長！
譚芷昀簡直暴風式成長！（圖片來源：[email protected]
譚芷昀 大個女 譚芷昀變成亭亭玉立嘅少女，五官仲好深邃！
譚芷昀變成亭亭玉立嘅少女，五官仲好深邃！（圖片來源：[email protected]
譚芷昀 大個女 譚芷昀望落有叛逆少女嘅味道。
譚芷昀望落有叛逆少女嘅味道。（圖片來源：[email protected]

譚芷昀曾被指鼻似黃心穎 樣撞司徒瑞祈

譚芷昀開始踏入「女大十八變」嘅變樣年紀。譚芷昀無時無刻散發少女氣息，更開始注重打扮，但有人表示佢好似黃心穎，特別係個鼻；又有網民指譚芷昀樣似前藝人司徒瑞祈。

譚芷昀 大個女 有人話譚芷昀似黃心穎同司徒瑞祈！
有人話譚芷昀似黃心穎同司徒瑞祈！（圖片來源：[email protected]
譚芷昀 大個女 譚芷昀 變樣 定係真係大定後先比較？
又幾相似喎！（圖片來源：[email protected]
譚芷昀 大個女 有網民指譚芷昀樣似前藝人司徒瑞祈，大家認唔認同。
有網民指譚芷昀樣似前藝人司徒瑞祈，大家認唔認同。（圖片來源：[email protected]

譚芷昀好威水 憑《全美一叮》揚威海外

譚芷昀自小便有豐富演出經驗，爸爸譚順生本身是一位歌唱老師，有個人Youtube頻道，不時拍攝翻唱歌曲的片段，同時也是歌唱學校 Sing and You Music Centre的創辦人。一直以來，譚芷昀參與不少綜藝節目，以及公開演出，例如2014年參加內地歌唱比賽《中國新聲代》第2季唱了《You Raise Me Up》；2015年獲邀上美國NBC電視台節目《Little Big Shot》；2015年獲前行政長官梁振英邀請，喺國慶酒會獻唱。2017年，只得九歲嘅譚芷昀在2017年參加《全美一叮》，以加拿大天后Celine Dion經典名曲《My Heart Will Go On》參賽，大展歌喉，技驚四座，震懾評判，最終得到評判給予黃金按鈕（Golden Buzzer）。當時她的參賽片段被放上YouTube，短時間內就有數千萬觀看次數，開始為人熟悉，揚威海外！

譚芷昀 大個女 譚芷昀 變樣 當時她的驚訝樣迷倒不到觀眾
當時她的驚訝樣迷倒不到觀眾（圖片來源：《全美一叮》節目截圖）
譚芷昀 大個女 譚芷昀 變樣 譚芷昀自小已有豐富演出經驗
譚芷昀自小已有豐富演出經驗（圖片來源：[email protected]
譚芷昀 大個女 譚芷昀 變樣 譚芷昀爸爸譚生爆出不少負面新聞
譚芷昀參賽片段被放上YouTube，短時間內就有數千萬觀看次數，好勁！（圖片來源：[email protected]

譚芷昀父親唔爭氣 形象經常累事

譚芷昀出名之後經常惹來爭論，一方面網民盛讚譚芷昀歌藝，又指佢表演中表現淡定；另一方網民則指佢表情誇張，過份老積。佢爸爸更爆出不少負面新聞，例如搶薛家燕的唱歌學生、被家燕姐公開指責為「冇道義」、「食碗面反碗底」，也有不少網民直斥佢利用女兒譚芷昀作搖錢樹，一度鬧得滿城風雨。

譚芷昀 大個女 譚芷昀 變樣 譚芷昀爸爸譚生爆出不少負面新聞
譚芷昀爸爸譚生爆出不少負面新聞！（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：Instagram、《全美一叮》節目截圖

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