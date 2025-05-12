譚詠麟不滿《中年好聲音3》賽果 替呢一位參賽者感不值 8字形容決賽表現
譚詠麟不滿《中年好聲音3》賽果
《中年好聲音3登峯之戰》的結果引起了不少討論，黃博奪得冠軍，張與辰獲得亞軍，而劉洋則獲得了季軍。趙濬承原本被看好是冠軍熱門，但最終在決賽首輪就遭到淘汰。對於劉洋的季軍成績，不少人感到意外，認為他的表現值得更高的名次，「樂壇校長」譚詠麟在微博發文也對此表示出不滿。
譚詠麟8字形容劉洋震撼表現
劉洋在決賽中的表現讓人印象深刻，他以往多以國語歌曲參賽，這次卻挑戰了英文歌曲《Without You》。這首歌的表現不僅打動了網民，也讓評審們讚賞不已。譚詠麟在社交網站上分享了劉洋的比賽照片，並評論說：「今晚中年好聲音3，劉洋首英文歌Without You，感覺就像是騎著殺人鯨打海戰，奈何都只是得到第三名。」這番話似乎代表了許多人對於比賽結果的不滿。
網民：非常非常同意你
網民亦替劉洋不值：「偶像的形容又形象又可愛」、「我聽到眼淚雞皮狂飆單按決賽明顯就是劉洋是冠軍」、「非常非常同意你，耳朵正常的都聽得出劉洋是全晚表現最好的」。
曾擔任譚詠麟演唱會嘉賓
趙浚承賽前一直被傳將會爆冷拎冠，其實在2019年獲「譚校長」譚詠麟賞識，共同推出合唱歌曲，後台相當強大！他更是譚校長《銀河歲月40載》演唱會的常任嘉賓，譚詠麟當時大讚趙浚承有自己風格： 「有些歌是五月天、陳奕迅的，他們太忙難當演唱會嘉賓，我就讓Gary來了，他不錯的，最重要是能唱出自己的風格。」擔任玩譚詠麟演唱會嘉賓後，就加盟環球重新出發，操肌出新歌《My World》。
趙浚承獲譚詠麟垂青加入香港明星足球隊
曾是男子組合「Square」成員的趙浚承，在大師姐龍婷的推薦下參加《中年好聲音3》，憑實力再度受到關注。近年，他更獲「樂壇校長」譚詠麟賞識，兩人合唱過多首作品，包括《男人的浪漫》，亦曾獲邀擔任其演唱會嘉賓。趙浚承更被邀加入香港明星足球隊，早前更隨隊遠赴汕頭，與譚詠麟、黃日華等重量級藝人參與足球賽事，足見他在演藝圈內人脈廣泛，後台強大。