譚詠麟不滿《中年好聲音3》賽果 替呢一位參賽者感不值 8字形容決賽表現

身為明星足球隊成員之一的「內定冠軍」趙浚承多年前已獲譚詠麟賞識，被網民直指後台強大！昨晚，譚詠麟與明星足球隊一班隊員齊齊穿上紫色隊衫現身齊撐《中年好聲音3登峯之戰》。賽果引發熱烈討論，譚詠麟對於賽果表達看法，更替一位參賽者感到不值。