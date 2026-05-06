75歲譚詠麟現身九記牛腩 一個反應惹女食客包圍 驚人食量引網民熱議
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75歲「校長」譚詠麟昨日現身中環著名的九記牛腩，一到場即引起全場轟動，多名女歌迷圍住合照。他戴上Cap帽一身隨意打扮，連口罩都沒有戴，容光煥發笑面迎人，絲毫不見巨星架子，親民程度令人驚喜。網民更笑稱以九記牛腩的份量，校長至少要吃10碗才夠飽，食量驚人程度成為熱話。
譚詠麟九記牛腩被女歌迷包圍
譚詠麟昨日現身九記牛腩時，一踏入餐廳已成為全場焦點，多名女歌迷立即圍上前要求合照。校長心情大好，笑容滿面地與每位歌迷點頭打招呼，完全沒有架子，表現相當親切。他沒有大排場出行，看來是私人用餐行程，但依然耐心地滿足歌迷要求，展現出天王級的風範和親民作風。
網民熱議校長驚人食量
有網民在社交平台分享譚詠麟用餐的照片後，立即引起熱烈討論。不少人笑稱九記牛腩份量較少，以校長的食量來說未必夠飽，「那校長豈不是要至少吃10碗」。另有網民讚賞譚詠麟好有口福，識飲識食，年過70仍然保持對美食的熱愛，生活態度相當正面。部分粉絲更表示羨慕能在九記偶遇校長，直言是意外驚喜。
校長一直熱愛平民美食
譚詠麟向來以愛吃聞名，無論貴價至平民級美食都不放過，生活相當貼地。早前他更為朋友化身紅酒「送貨員」，親自送上極具紀念價值的紅酒，展現重情重義的一面。他經常與好友陳百祥一起旅行品嚐美食，兩人更曾到平民食店包場用餐，完全沒有巨星包袱，深受網民喜愛。
網民大讚校長親民無架子
網民紛紛留言讚賞譚詠麟的親民態度，「校長真係好親切，完全冇巨星架子」、「75歲仍然咁有活力，真係好勁」。有人表示希望自己也能在餐廳偶遇校長，「下次去九記要留意下會唔會遇到校長」。更有粉絲大讚校長保養得宜，「75歲仍然容光煥發，真係歲月不敗美男子」，對他的狀態感到驚喜。
圖片來源：小紅書、譚詠麟微博、微博、微博@譚詠麟AlanTam資料或影片來源：原文刊於新假期