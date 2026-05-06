75歲譚詠麟現身九記牛腩 一個反應惹女食客包圍 驚人食量引網民熱議

75歲「校長」譚詠麟昨日現身中環著名的九記牛腩，一到場即引起全場轟動，多名女歌迷圍住合照。他戴上Cap帽一身隨意打扮，連口罩都沒有戴，容光煥發笑面迎人，絲毫不見巨星架子，親民程度令人驚喜。網民更笑稱以九記牛腩的份量，校長至少要吃10碗才夠飽，食量驚人程度成為熱話。