譚詠麟私生子秘密發達 牛津碩士搞加密貨幣 隱居加拿大年薪破百萬

75歲「校長」譚詠麟的私生子譚曉風近年在加拿大科技界闖出名堂，這位牛津碩士畢業的高材生不但沒有繼承父親的演藝事業，反而投身最前沿的加密貨幣領域，更憑藉過人實力晉升為高級軟件工程師，傳聞年薪已突破100萬港元大關！這個消息一出，立即引發網民熱議，紛紛讚嘆「基因真係好重要」、「有其父必有其子」。