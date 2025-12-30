譚詠麟私生子秘密發達 牛津碩士搞加密貨幣 隱居加拿大年薪破百萬
牛津普林斯頓雙學歷加持 曉風科技路越走越闊
據了解，現年30多歲的譚曉風可謂真正的學霸，先後在英國牛津大學工程科學系取得碩士學位，之後更遠赴美國普林斯頓大學深造。這位低調的「星二代」完全沒有靠父蔭，反而憑藉自己的實力在科技界打拼。目前他於一間Web3初創公司擔任高級軟件工程師，專注開發數碼錢包和密碼學協議等尖端技術，在業界備受認可。
曉風操刀全球首款NFT遊戲 加密貓一炮而紅
譚曉風的科技實力絕非浪得虛名，他曾在加拿大遊戲公司任職期間，親自主理全球首款基於以太坊區塊鏈的NFT遊戲「加密貓」（CryptoKitties）。這款遊戲推出後旋即引發全球熱潮，一度佔據以太坊網絡超過16%的交易流量，成為當時最受歡迎的區塊鏈應用之一。憑藉這個成功項目，譚曉風在業界聲名鵲起，其後更先後在4間跨國科技公司任職，並開設自己的公司不斷累積經驗。
年薪破百萬港元 阿倫老懷安慰不干預兒子發展
有消息指出，憑藉出色的技術能力和豐富經驗，譚曉風的年薪早已突破100萬港元大關，在同齡人中絕對是佼佼者。雖然父子分隔兩地，但譚詠麟對兒子的成就感到十分自豪。阿倫曾公開表示「不願兒子繼承演藝事業，覺得做藝人太辛苦」，更透露兒子本身也不喜歡入行，但他從不干預兒子的發展，讓兒子自由選擇屬於自己的人生路。
譚詠麟讚Wendy教子有方 父子視像聯繫感情深厚
談到兒子的成功，譚詠麟總是將功勞歸於前紅顏知己朱詠婷（Wendy），他曾表示「全靠譚曉風媽媽從小教導有方，兒子才如此乖巧懂事」，更笑指自己當不了嚴父。雖然父子身處不同國家，但兩人關係依然密切，阿倫不時飛往加拿大探望兒子，平日亦經常透過視像通話聯繫感情，父子情深令人羨慕。
網民大讚基因強大 星二代不靠父蔭自立門戶
消息傳出後，網民紛紛留言讚賞譚曉風的成就，有人留言「真係好叻仔，完全無靠老豆」、「牛津普林斯頓畢業，年薪過百萬，呢個先係真正嘅成功」。亦有網民感嘆「校長個仔咁有出息，基因真係好重要」、「做人低調又有實力，值得尊敬」。相比起其他靠父蔭入行的星二代，譚曉風選擇在科技界闖出自己的一片天地，確實令人刮目相看。