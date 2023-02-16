72歲人瑞天王譚詠麟 海邊擺款私影騷不羈靚仔樣 自言做生招牌宣傳香港
人瑞譚詠麟海邊擺pose拍照騷靚仔樣
譚詠麟貴為香港樂壇人瑞天王，向來德高望重，他亦心繫香港，經常發表言論關心香港樂壇。眼見香港旅遊業復蘇，譚詠麟也站出來做生招牌，影相宣傳香港海邊的美。
這次譚詠麟打扮簡單，只是穿上背心羽絨加長褲示人。譚詠麟同為舞台皇者之一，今次落足力戴黑超擺pose，增添相片姿彩。譚詠麟先單手附在欄杆上，擺出向後望的姿態，遠鏡看上去一副唏噓浪子模樣。隨後譚詠麟再換pose，今次大玩翹手頭向上仰，但未知什麼原因，譚詠麟連腳都翹埋。最經典就是譚詠麟有一個pose是華Dee式動作(角色原形來自電影《天若有情》)，他腳踏在紅欄上，表情極為不羈。
人瑞譚詠麟稱做生招牌宣傳香港
譚詠麟把幾張照片上載到大陸社交平台，稱：「想拍幾張相促進香港旅遊業！」似乎想把自己拿作宣傳的生招牌咁話。照片上傳後，網民的反應熱烈，有粉絲留言叫譚詠麟在港開演唱會，似乎這個宣傳香港的生招牌起了作用…
譚詠麟後生靚開有條路 兒子同樣得其真傳
譚詠麟今次狂騷靚仔樣，粉絲們肯定滿足收貨。譚詠麟多年對兒子行蹤相當保密，原來其子似足佢後生，成個餅印，望落勁靚仔！譚詠麟後生時曾登上日本雜誌，當年眉清目秀，冧到唔少日本嘅粉絲！
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