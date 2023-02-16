譚詠麟 宣傳香港

72歲人瑞天王譚詠麟 海邊擺款私影騷不羈靚仔樣 自言做生招牌宣傳香港

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隨香港與內地恢復通關，旅遊業開始各出奇謀吸引旅客，旅發局出動明星效應，邀請巨星郭富城（Aaron）、鄭秀文（Sammi）與陳慧琳（Kelly）大拍廣告宣傳香港。72歲的人瑞天王譚詠麟向來心繫香港，自然出一分力幫手宣傳。網民發現譚詠麟（Alan）早前在內地社交平台出了數張相片，在會展附近海邊大擺poses騷自己靚仔樣，譚詠麟借此稱要幫手宣傳香港旅遊業咁話！

譚詠麟 宣傳香港 譚詠麟向來喜歡私影。
譚詠麟向來喜歡私影。（圖片來源：微博＠譚詠麟）
譚詠麟 宣傳香港 譚詠麟擺晒pose。
譚詠麟擺晒pose。（圖片來源：微博＠譚詠麟）

人瑞譚詠麟海邊擺pose拍照騷靚仔樣

譚詠麟貴為香港樂壇人瑞天王，向來德高望重，他亦心繫香港，經常發表言論關心香港樂壇。眼見香港旅遊業復蘇，譚詠麟也站出來做生招牌，影相宣傳香港海邊的美。

這次譚詠麟打扮簡單，只是穿上背心羽絨加長褲示人。譚詠麟同為舞台皇者之一，今次落足力戴黑超擺pose，增添相片姿彩。譚詠麟先單手附在欄杆上，擺出向後望的姿態，遠鏡看上去一副唏噓浪子模樣。隨後譚詠麟再換pose，今次大玩翹手頭向上仰，但未知什麼原因，譚詠麟連腳都翹埋。最經典就是譚詠麟有一個pose是華Dee式動作(角色原形來自電影《天若有情》)，他腳踏在紅欄上，表情極為不羈。

譚詠麟 宣傳香港 一副唏噓浪子模樣。
一副唏噓浪子模樣。（圖片來源：微博＠譚詠麟）
譚詠麟 宣傳香港 譚詠麟連腳都翹埋。
譚詠麟連腳都翹埋。（圖片來源：微博＠譚詠麟）
譚詠麟 宣傳香港 譚詠麟攞華Dee式的動作，腳踏在紅欄上，表情極為不羈。
譚詠麟攞華Dee式的動作，腳踏在紅欄上，表情極為不羈。（圖片來源：微博＠譚詠麟）
譚詠麟 宣傳香港 譚詠麟寶刀未老。
譚詠麟寶刀未老。（圖片來源：微博＠譚詠麟）
譚詠麟 宣傳香港 非常相似！
非常相似！（圖片來源：《天若有情》劇照）

人瑞譚詠麟稱做生招牌宣傳香港

譚詠麟把幾張照片上載到大陸社交平台，稱：「想拍幾張相促進香港旅遊業！」似乎想把自己拿作宣傳的生招牌咁話。照片上傳後，網民的反應熱烈，有粉絲留言叫譚詠麟在港開演唱會，似乎這個宣傳香港的生招牌起了作用…

譚詠麟 宣傳香港 譚詠麟向來多粉絲。
譚詠麟向來多粉絲。（圖片來源：微博＠譚詠麟）

譚詠麟後生靚開有條路 兒子同樣得其真傳

譚詠麟今次狂騷靚仔樣，粉絲們肯定滿足收貨。譚詠麟多年對兒子行蹤相當保密，原來其子似足佢後生，成個餅印，望落勁靚仔！譚詠麟後生時曾登上日本雜誌，當年眉清目秀，冧到唔少日本嘅粉絲！

譚詠麟 宣傳香港 譚詠麟 年輕人 一孩家庭
譚曉風與譚詠麟後生如餅印﹗（圖片來源：新傳媒圖片庫）
譚詠麟 宣傳香港 譚詠麟 譚詠麟近日分享早年登上日本雜誌，後生時同阿仔曉風成個餅印﹗
譚詠麟近日分享早年登上日本雜誌，後生時同阿仔曉風成個餅印﹗（圖片來源：微博＠譚詠麟）
譚詠麟 宣傳香港 譚詠麟 年輕人 一孩家庭
譚曉風全貌。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

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撰文：東方新地圖片來源：微博、新傳媒照片庫、《天若有情》劇照資料或影片來源：新傳媒照片庫

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