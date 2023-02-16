72歲人瑞天王譚詠麟 海邊擺款私影騷不羈靚仔樣 自言做生招牌宣傳香港

隨香港與內地恢復通關，旅遊業開始各出奇謀吸引旅客，旅發局出動明星效應，邀請巨星郭富城（Aaron）、鄭秀文（Sammi）與陳慧琳（Kelly）大拍廣告宣傳香港。72歲的人瑞天王譚詠麟向來心繫香港，自然出一分力幫手宣傳。網民發現譚詠麟（Alan）早前在內地社交平台出了數張相片，在會展附近海邊大擺poses騷自己靚仔樣，譚詠麟借此稱要幫手宣傳香港旅遊業咁話！