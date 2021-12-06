譚詠麟懶理桃色醜聞皆李克勤酒店房睇波 爆料者突然人間蒸發被清空帳戶
撰文：東方新地｜圖片來源：微博@悲傷牛肉麵_、連登討論區截圖、微博@譚詠麟、[email protected]新Monday｜原文：新Monday
皆李克勤開心睇波
自從有網民發現爆料者「悲傷牛肉麵」的微博被清空帳戶，早前有關譚詠麟疑與女粉絲發生關係的資料源頭亦消聲匿跡，事情看似已經告一段落，校長的節目亦一刀不剪如常播放。另一方面，校長似乎亦未被桃色醜聞影響心情，日前就皆好友李克勤在酒店房開心睇波順便慶生仲約埋一班波友追逐綠茵場上，都不知幾咁寫意！
譚詠麟被指搭上年輕女粉絲
內地有網友早前在微博上載三條帖文，內文先直斥有位德藝雙馨的香港愛國男歌手竟與其23歲女友發生超友誼關係，完全讓他始料未及，隨後又講出得悉此事的經過，全因一心想在雙十一之前偷看女友的購物車有甚麼物品，幫她買給對方一個驚喜，誰料竟看到女友在上月購買了一件男士polo衫和男士香水，從而令他存疑，經過一番的查探後發現女友手機內有一隱藏相冊，從而看到該名歌手的相片，同時回想到女友早前對他表示「去上海住兩天找朋友逛街」，但實質是與該名比她大4輪的男歌手在房間內發生肉體關係；該名網友最後更直接開名，是現年71歲的「譚詠麟」。
內地網友深夜再公開疑似譚詠麟牀邊著褲相後 突然刪走全部照片
爆料者昨晚（24/11）深夜時分再在微博上載相片，相中人做出疑似坐在床邊著褲的動作，而另一張照片則是手機的通訊軟件微信的版面，當中可看到二人有多次的通話紀錄。
但相片上載後不久即被刪去，令不少人都十分擔心爆料者的情況，相隔12小時後，爆料者終於上水，仲發文指：「沒有被公關，也不接受公關！昨日只因太過氣憤無處宣洩才來微博訴述，沒想到佔用了這麼多公共資源。我也不是你們說的港du！前女友已向我坦誠一切，望世間再無腦殘粉。另外，我對我在此平台發布過的一切內容都負法律責任，德藝雙馨，如果你認為我是在污衊，你就採取必要手段，我必奉陪到底。」
網友偵探上身 合力尋找蛛絲馬跡
事件曝光後，譚詠麟與其經理人均先後發出聲明否認事件，更表示會採取法律行動，有不少網友都紛紛在校長的微博上留言及尋找蛛絲馬跡，有眼利網友發現今年10月時，譚詠麟曾在其房間內自拍，當中所穿著的服飾與爆料者所上載的相片，幾乎是同款產品。
深色服飾似曾相識：
網友表示譚校長身上這件上衣，在爆料者的新相中也有出現！
同款波鞋：
有網友在淘寶上發現同款波鞋是來自運動品牌KELME，現售價為238人民幣。