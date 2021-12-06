譚詠麟懶理桃色醜聞皆李克勤酒店房睇波 爆料者突然人間蒸發被清空帳戶

譚詠麟近日被爆出內地年輕女粉絲發生超友誼關係，事件曝光後，譚詠麟與其經理人均先後發出聲明否認事件，更表示會採取法律行動。而近日網民發現，擠牙膏方式爆料的「悲傷牛肉麵」已經清空戶口。另一邊廂，校長睇嚟已經恢復心情，仲風騷現身微博皆李克勤酒店房睇波！

撰文：東方新地｜圖片來源：微博@悲傷牛肉麵_、連登討論區截圖、微博@譚詠麟、[email protected]新Monday｜原文：新Monday