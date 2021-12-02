譚詠麟捲桃色風波 汪明荃話好少來往 羅家英硬撐：佢同我都咁上下年紀
譚詠麟捲入桃色事件擾攘至今，仍然未水落石出，即使校長發了聲明，爆料網民「悲傷牛肉麵」繼續追擊表示「奉陪到底」。與校長多年老友的洪金寶與羅家英都先後表態，汪明姐口講唔相信事件，不過就加多句「好少來往」囉！
撰文：東方新地｜圖片來源：微博@譚詠麟、悲傷牛肉麵_、連登討論區截圖、[email protected]_liza
羅家英撐譚詠麟
汪明荃與羅家英昨日(12月1日)在將軍澳電視城為《歡樂滿東華2021》折子戲《李娃傳》錄影，籌得70萬善款。其後接受傳媒訪問，談到好友譚詠麟被捲入桃色風波，家英哥表示沒有留意新聞，但有聽朋友講：「應該冇啲咁嘅事，阿倫同我都咁上下年紀啦！唔相信囉！」至於汪阿姐，她表示不清楚亦不相信傳聞，不過亦補多句：「佢都返咗內地一段時間，大家好少來往。」
五十步笑百步
今年75歲的羅家英與71歲的譚詠麟只相差4歲，但翻查報道不難發現，原來家英哥曾被指是是骨場常客，約於廿年前亦多次被影到與譚詠麟等明星足球隊成員去夜總會及卡拉OK玩樂，羅家英今次當然要撐好兄弟啦！
洪金寶表態：冇關心佢！
至於大哥大洪金寶，日前他出席電影開鏡活動時，被問及有冇聯絡譚詠麟，關心一下對方，他煞有介事說：「冇啊！其實佢咩事啫？關心佢做咩啫？畀車撞到抑或畀人打親呢？」對於有關報道，洪金寶愈講愈勞氣：「我唔知呀！但依家好多嘢我唔信得㗎！好多人話我1949年出世，又話我前妻點樣？攞第二個女人張相又話係我前妻，咁你話信唔信吖？」洪金寶雖然話冇關心校長，不過都算暗撐對方。
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校長事隔6日終蒲頭
今次校長的「桃色風波」成為了近日網上熱話，雖然「事實」仍然未有真正的解說，但不少網民都表示「不相信」校長。沉默了大約6天，校長終於都在微博發言，不過未有就「桃色事件」作出回應，反而是宣傳他有份參與的內地音樂節目《時光音樂會》：「時光音樂會是一個令人感覺舒適的音樂節目，每次拍攝都帶比我們好多不一樣的回憶。」然後再分享了幾張簽名的相片，似是準備答謝支持者。
網民對校長的意見：