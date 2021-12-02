譚詠麟捲桃色風波 汪明荃話好少來往 羅家英硬撐：佢同我都咁上下年紀

譚詠麟捲入桃色事件擾攘至今，仍然未水落石出，即使校長發了聲明，爆料網民「悲傷牛肉麵」繼續追擊表示「奉陪到底」。與校長多年老友的洪金寶與羅家英都先後表態，汪明姐口講唔相信事件，不過就加多句「好少來往」囉！

撰文：東方新地｜圖片來源：微博@譚詠麟、悲傷牛肉麵_、連登討論區截圖、[email protected]_liza