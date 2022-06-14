譚詠麟點名力讚炎明熹、曾比特、陳凱詠 建議全部北上發展
譚詠麟分析後起之秀走紅原因
譚詠麟日前接受傳媒訪問金口再開，點名力讚三位後輩，包括參與《聲生不息》在內地爆紅的炎明熹與曾比特，與跟過譚詠麟出埠的陳凱詠(Jace)。譚詠麟認為炎明熹與曾比特彈起的原因之一是有獨特的Icon，他指曾比特個爆炸頭好易畀人認得，加上有實力、有觀眾緣、有好際遇、自然易上位。至於炎明熹，譚詠麟笑指Gigi梳起個齊蔭去超市，一定冇人認得。
譚詠麟醒後輩必紅貼士
譚詠麟更向後輩贈「必紅貼士」，他說要有知名度後5年要保持韌力、唔好畀人淘汰，這樣才可以在樂壇站穩陣腳，而且一定要全心全意去做，絕對不可以Hea。網民對於譚詠麟點名議論紛紛，笑指被他點過名的都好危險：「慘啦！點過都紅唔起」、「經樂壇比利點後名，全部準備轉行」等等。
譚詠麟幫陳凱詠改花名
而第3位被譚詠麟睇好的後輩，就是與他同屬環球唱片的陳凱詠，但他睇好對方竟然是因為陳凱詠夠大食，被封「樂壇焚化爐」的譚詠麟笑言終於後繼有人，他更大爆幫陳凱詠改了個名叫「9碗飯」，因陳凱詠曾跟譚詠麟去台灣倣主播，一過次食9碗飯都面不改容。譚詠麟表示一直有留意陳凱詠，覺得她肯搏又勤力，仲話如果公司掟佢返內地發展一定一鳴驚人！
譚詠麟 那些年點名讚過的歌手們
「校長」譚詠麟點加加持的後輩唔少，曾點名大讚姜濤「大方得體有氣量及風度」，又在微博公開力讚去年出道時年僅16歲的炎明熹「壓得住台」，仲叫大家要記住GiGi個名！譚校長被封為「樂壇明燈」，一齊來細數那些年曾被譚校長讚過的歌手們！
1.關楚耀
關楚耀父親關維麟曾是寶麗金唱片高層，擔任過譚詠麟唱片監製，因此他在2006年出道時已挾住「校長」契仔之名，成為當年新人王，經常獲得「校長」出言力讚，更指關楚耀可以做其「接班人」。不過2009年關楚耀和衛詩在日本因藏有大麻而被捕，驗尿後證實體內含有大麻，最終他和衛詩獲日本不留案底釋放，但已令兩人形象插水，當年譚校長在得悉事件後曾表示心痛和失望，並叫他要「下跪認錯」。
2.E-kids
E-kids是譚校長親自發掘入行，原來2000年E-kids三位成員Tommy（阮民安）、Alan（林泳倫）和Tim（郁禮賢）還在任職餐廳侍應時，便獲譚校長睇中成為組合，力捧為「港版w-inds」，更曾邀請他們擔任其演唱會嘉賓。
3.李克勤
李克勤曾在1989年被譚校長任命為其接班人，譚校長當年又曾大讚李克勤會成為五大天王之一，雖然最終樂壇只有劉德華、黎明、郭富城和張學友這四大天王，但譚校長也和李克勤組成「左麟右李」組合，開過多次演唱會，令李克勤的事業更上一層樓。
4.梁漢文
譚校長曾在2004年封梁漢文為「新四大天王」之一，結果梁漢文事業多年來始終浮浮沉沉，未能成為「新四大天王」之一。之前梁漢文因為與被網民宣布「割席」的譚校長踢波及合照，而被網民圍攻，事後他曾發文指和譚校長合照只是因為覺得做人應該尊重前輩，更說自己問心無愧。
5.李蕙敏
李蕙敏1998年加入寶麗金時，已獲譚校長親自現身記招送上祝福，表示「睇好佢攞最受歡迎女歌星」，不過李蕙敏至今亦未攞過這個獎項。
6.林欣彤
原來林欣彤（Mag）在2010年參加無綫選秀節目《超級巨星》時，也曾獲譚校長大讚她將會是各位樂壇唱得麻麻的「樂壇大姐大」勁敵，但之後林欣彤曾因壓力太大而患上情緒病，在樂壇的發展亦一直未如理想。
7.Mr.
2010年譚校長曾指看到Mr.就像看到當年的溫拿樂隊一樣，2016年Mr.約滿環球唱片後休息了近三年，到2019年Mr.才以獨立樂隊身份重新發布新歌。
8.Gin Lee
與Gin Lee（李幸倪）同屬環球唱片公司的譚校長，曾讚Gin Lee是非常厲害的歌手，歌聲的感染力很強。Gin Lee在2016年加盟環球時，也曾獲譚校長現身記招送上金牌，祝福Gin Lee攞到女歌手金獎，不過Gin Lee早前已宣布不與環球續約。
9.炎明熹
無綫去年選秀節目《聲夢傳奇》的16歲的參賽者炎明熹（Gigi）曾選唱林憶蓮的歌曲〈沒有你還是愛你〉出戰，結果以大比數拋離紅隊的詹天文（Windy）。之後「校長」譚詠麟就在微博留言說：「今晚在聲夢傳奇裡找到一個真係壓得住台嘅歌手了，記住呢個名：GiGi」。
10.姜濤
譚詠麟早前曾發帖大讚姜濤，表示：「少見的年輕一代藝人回答得那麼大方得體有氣量及風度，大事化小、小事化無，經理人花姐教得好，加油！有機會帶MIRROR上去聲夢交流下，大家良性切磋百花齊放重振昔日香港樂壇！」
常見問題
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譚詠麟有咩「必紅貼士」贈後輩？
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