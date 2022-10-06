譚詠麟與炎明熹合唱經典劇集主題曲 網民反問: 唔係話唔要回憶殺咩

為慶祝無綫台慶55周年推出的全新綜藝節目《傳承‧狂歡55：我們的主題曲》，將於本周日（9日）開始逢周日晚10點翡翠台播出。節目將會唱盡55年來的經典金曲，第一集更請來譚詠麟（校長）及炎明熹（Gigi）不過對於呢個節目部分網民表示疑惑，更表示，唔係話要回憶殺咩？