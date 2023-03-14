天王譚詠麟返港喪自拍擺Chok樣 驚現老人斑髮線大倒退
譚詠麟中環海旁Chok樣自拍 驚現禿頭危機頭髮極稀疏
譚詠麟近年大部份時間都逗留內地，但因為俾面老友曾志偉，近日就出任節目《中年好聲音》的客席評判。難得返嚟香港逗留，譚詠麟就同兩位老友喺中環海旁chok晒樣自拍。照片中譚詠麟髮型中間分界，頭髮明顯稀疏，疑似出現禿頭危機，仲不慎露出一大片頭皮，臉上老紋盡現，未知粉絲見到天王譚詠麟顏值減退，會否感到失望…
譚詠麟曾海邊擺pose拍照騷靚仔樣
譚詠麟貴為香港樂壇天王，向來德高望重，他亦心繫香港，經常發表言論關心香港樂壇。眼見香港旅遊業復甦，譚詠麟也站出來做生招牌，影相宣傳香港海邊的美。
這次譚詠麟打扮簡單，只是穿上背心羽絨加長褲示人。譚詠麟同為舞台皇者之一，今次落足力戴黑超擺pose，增添相片姿彩。譚詠麟先單手附在欄杆上，擺出向後望的姿態，遠鏡看上去一副唏噓浪子模樣。隨後譚詠麟再換pose，今次大玩翹手頭向上仰，但未知什麼原因，譚詠麟連腳都翹埋。
譚詠麟後生靚開有條路 兒子同樣得其真傳
譚詠麟今次狂騷靚仔樣，粉絲們肯定滿足收貨。譚詠麟多年對兒子行蹤相當保密，原來其子似足佢後生，成個餅印，望落勁靚仔！譚詠麟後生時曾登上日本雜誌，當年眉清目秀，冧到唔少日本嘅粉絲！
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