天王譚詠麟返港喪自拍擺Chok樣 驚現老人斑髮線大倒退

72歲的天王譚詠麟（Alan）向來生活風騷，得閒都鍾意喺社交網絡分享近照，show吓自己靚仔樣，唔少粉絲都盛讚譚詠麟keep得好！但最近譚詠麟就喺微博釋出近照，似乎出現禿頭變老嘅情況，而且頭髮稀疏有大量頭皮，似乎靚仔樣不再…