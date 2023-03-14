譚詠麟

天王譚詠麟返港喪自拍擺Chok樣 驚現老人斑髮線大倒退

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72歲的天王譚詠麟（Alan）向來生活風騷，得閒都鍾意喺社交網絡分享近照，show吓自己靚仔樣，唔少粉絲都盛讚譚詠麟keep得好！但最近譚詠麟就喺微博釋出近照，似乎出現禿頭變老嘅情況，而且頭髮稀疏有大量頭皮，似乎靚仔樣不再…

譚詠麟 宣傳香港 譚詠麟向來喜歡私影。
譚詠麟曾keep得唔錯！（圖片來源：微博＠譚詠麟）
譚詠麟 宣傳香港 譚詠麟擺晒pose。
（圖片來源：微博＠譚詠麟）

譚詠麟中環海旁Chok樣自拍 驚現禿頭危機頭髮極稀疏

譚詠麟近年大部份時間都逗留內地，但因為俾面老友曾志偉，近日就出任節目《中年好聲音》的客席評判。難得返嚟香港逗留，譚詠麟就同兩位老友喺中環海旁chok晒樣自拍。照片中譚詠麟髮型中間分界，頭髮明顯稀疏，疑似出現禿頭危機，仲不慎露出一大片頭皮，臉上老紋盡現，未知粉絲見到天王譚詠麟顏值減退，會否感到失望…

譚詠麟 照片中譚詠麟疑似出現禿頭危機。
照片中譚詠麟疑似出現禿頭危機。（圖片來源：微博＠譚詠麟）
譚詠麟
（圖片來源：微博＠譚詠麟）
譚詠麟 臉上老紋盡現。
臉上老紋盡現。（圖片來源：微博＠譚詠麟）
譚詠麟
（圖片來源：微博＠譚詠麟）

譚詠麟曾海邊擺pose拍照騷靚仔樣

譚詠麟貴為香港樂壇天王，向來德高望重，他亦心繫香港，經常發表言論關心香港樂壇。眼見香港旅遊業復甦，譚詠麟也站出來做生招牌，影相宣傳香港海邊的美。

這次譚詠麟打扮簡單，只是穿上背心羽絨加長褲示人。譚詠麟同為舞台皇者之一，今次落足力戴黑超擺pose，增添相片姿彩。譚詠麟先單手附在欄杆上，擺出向後望的姿態，遠鏡看上去一副唏噓浪子模樣。隨後譚詠麟再換pose，今次大玩翹手頭向上仰，但未知什麼原因，譚詠麟連腳都翹埋。

譚詠麟 宣傳香港 一副唏噓浪子模樣。
一副唏噓浪子模樣。（圖片來源：微博＠譚詠麟）
譚詠麟 宣傳香港 譚詠麟連腳都翹埋。
譚詠麟連腳都翹埋。（圖片來源：微博＠譚詠麟）
譚詠麟 宣傳香港 譚詠麟攞華Dee式的動作，腳踏在紅欄上，表情極為不羈。
譚詠麟擺「華Dee式」的動作，腳踏在紅欄上，表情極為不羈。（圖片來源：微博＠譚詠麟）
譚詠麟 宣傳香港 譚詠麟寶刀未老。
譚詠麟寶刀未老。（圖片來源：微博＠譚詠麟）

譚詠麟後生靚開有條路 兒子同樣得其真傳

譚詠麟今次狂騷靚仔樣，粉絲們肯定滿足收貨。譚詠麟多年對兒子行蹤相當保密，原來其子似足佢後生，成個餅印，望落勁靚仔！譚詠麟後生時曾登上日本雜誌，當年眉清目秀，冧到唔少日本嘅粉絲！

譚詠麟 宣傳香港 譚詠麟 年輕人 一孩家庭
譚曉風與譚詠麟後生如餅印！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
譚詠麟 宣傳香港 譚詠麟 譚詠麟近日分享早年登上日本雜誌，後生時同阿仔曉風成個餅印﹗
譚詠麟近日分享早年登上日本雜誌，後生時同阿仔曉風成個餅印！（圖片來源：微博＠譚詠麟）
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譚曉風全貌。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

常見問題

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撰文：東方新地圖片來源：新傳媒圖片庫、微博＠譚詠麟資料或影片來源：新傳媒圖片庫

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