75歲譚詠麟馬場同靚女合照「瞬間回春」 皮光肉滑網民震驚：比40年前更嫩
75歲譚詠麟日前現身香港賽馬會時與女粉絲合照，照片一出即引發網民熱議！原來這位昔日天王巨星在美顏濾鏡加持下竟然「極致回春」，肌膚變得皮光肉滑，整個人後生了起碼40年，與平日見到的「倫伯」形象截然不同。網民紛紛大呼震驚，直言「比40年前還要嫩」，質疑是否開了「十級美顏」。
譚校長馬場偶遇粉絲美顏開到盡
有網民於社交平台分享在馬場偶遇譚詠麟和陳百祥的經歷，並上載多張合照。從照片可見，75歲的譚詠麟在強勁美顏濾鏡下驚現極致回春效果，不但肌膚變得白滑，連皺紋都完全消失，整個人看起來年輕了數十年。這與大家平日見到已被稱為「倫伯」、身形發福、髮線後移的譚詠麟形象相差甚遠，令人幾乎認不出是同一人。
網民震驚質疑P圖技術太誇張
照片曝光後立即引來大批網民圍觀討論，大家都對譚詠麟的「回春」效果感到震驚。有網民留言表示「我的天，拉了十級美顏嗎」、「75歲的校長給你美顏成30歲的帥哥」、「P到校長20歲」等，更有人直言「比四十年前既校長還要嫩」。不少網民都認為美顏效果過於誇張，與現實差距太大，質疑是否使用了過度的修圖技術。
無美顏版本還原真實面貌
有趣的是，該名博主其後又分享了另一張沒有開強勁美顏的合照，以及與陳百祥的合照。在沒有過度美顏加持下，譚詠麟的樣子就真實自然得多，雖然依然比實際年齡年輕一些，但已接近大家認知中的譚校長形象。這種對比更加突出了美顏濾鏡的威力，也讓網民見識到現今修圖技術的厲害程度。
昔日天王風采依然紳士有禮
現年75歲的譚詠麟曾是80年代的天王巨星，與張國榮並稱當年的頂流偶像，獲獎無數並稱霸本地樂壇，更曾贏得金馬影帝。年輕時的他顏值絕對是男神級別，擁有實力派和偶像派的雙重條件。雖然隨著時光流逝已青春不再，但從今次與女粉絲合照的互動可見，譚校長依然保持紳士風度，魅力不減，對粉絲非常友善有禮。
圖片來源：小紅書、微博、譚詠麟微博、東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期