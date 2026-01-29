75歲譚詠麟馬場同靚女合照「瞬間回春」 皮光肉滑網民震驚：比40年前更嫩

75歲譚詠麟日前現身香港賽馬會時與女粉絲合照，照片一出即引發網民熱議！原來這位昔日天王巨星在美顏濾鏡加持下竟然「極致回春」，肌膚變得皮光肉滑，整個人後生了起碼40年，與平日見到的「倫伯」形象截然不同。網民紛紛大呼震驚，直言「比40年前還要嫩」，質疑是否開了「十級美顏」。