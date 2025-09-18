有片 譚詠麟驚變街坊譚先生？街頭受訪大談公廁經 驚人言論震撼網民：舒服到可以瞓覺！
有「樂壇校長」之稱的譚詠麟（Alan）出道多年，形象深入民心，一舉一動都備受關注。然而，近日他卻以一個意想不到的身份出現在電視螢幕上，在電視節目《一線搜查》中以普通市民「譚先生」的身份接受街頭訪問，大談對公廁的看法，親民又貼地的舉動隨即引發網民熱烈討論，場面相當有趣。
譚校長大讚五星級公廁
在節目中，攝製隊就香港部分公廁的衛生環境問題進行街訪，恰巧遇上外出、打扮樸素的譚詠麟。當被問及對公廁的看法時，他直言若遇到衛生環境惡劣的公廁會立刻「彈走」。不過，他隨即大讚位於西環的吉席街公廁，指其翻新後非常乾淨，甚至連異味都沒有，環境極為舒適。
驚人言論震撼網民
譚詠麟對該公廁的讚賞程度可謂達到頂點，他更對著鏡頭開玩笑地表示，該公廁的環境舒服到「可以喺入面瞓晏覺」，幽默的言論讓記者和觀眾都忍俊不禁。沒想到樂壇校長對公廁環境有如此獨到的見解，這番「瞓覺論」也成為網民討論的焦點，大讚他評價夠貼地。
巨星光環全消失化身街坊阿叔
當日譚詠麟身穿淺黃色上衣，孭著一個黑色袋，一身街坊打扮與普通市民無異，完全沒有巨星架子。正因如此，節目組在影片縮圖中也僅以「市民」來稱呼他。不少網民看過影片後，起初都以為只是人有相似，但憑著熟悉的聲音和招牌笑容，才驚覺這位「譚先生」竟然就是譚校長本人。
網民認出真身後全爆笑
網民發現這位受訪的「譚先生」竟是譚詠麟後，紛紛留言表示「笑到肚痛」，認為樂壇校長一本正經地以市民身份點評公廁，場面實在太有喜感。有網民留言指「阿倫的打扮與一般阿叔無異」、「沒想到譚校長會這樣出現」，大讚他作風親民，毫無天王巨星的距離感，成功引起網絡熱話。
圖片來源：HOYTV資料或影片來源：原文刊於新假期