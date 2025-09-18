有片 譚詠麟驚變街坊譚先生？街頭受訪大談公廁經 驚人言論震撼網民：舒服到可以瞓覺！

有「樂壇校長」之稱的譚詠麟（Alan）出道多年，形象深入民心，一舉一動都備受關注。然而，近日他卻以一個意想不到的身份出現在電視螢幕上，在電視節目《一線搜查》中以普通市民「譚先生」的身份接受街頭訪問，大談對公廁的看法，親民又貼地的舉動隨即引發網民熱烈討論，場面相當有趣。