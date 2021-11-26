譚詠麟孭重飛《時光音樂會》畫面被消失 預告全背影連打格仔都慳返！
譚詠麟近日被爆出與內地年輕女粉絲發生超友誼關係，事件軒然大波，雖然譚詠麟一方已發出聲明否認並稱將採取法律行動，然而網民亦繼續議論紛紛，爆料者更於早前表示「奉陪到底」。今次桃色風波唔止搞到滿城風雨，就連校長嘅飯碗都可能不保！
文：東方新地｜圖：《時光音樂會》預告截圖、微博圖片
內地嚴打失德藝人
其實近年內地嚴打失德藝人，例如早前涉嫖妓的李雲迪，事件發生之後，他有份參與的節目《披荊斬棘的哥哥》的後製組即時為他打上馬賽克。現在譚詠麟的情況亦都一樣，雖然事件未經證實，但在校長的桃色風波發生之後，已經有不少網民表示由他孭重飛的時內地綜藝節目《時光音樂會》會出現「格仔」。
校長被消失
校長譚詠麟近月北上發展，已有數月待於內地，除了透露過需要拍攝MV之外，主要的工作就是參與錄影湖南衛視的音樂節目《時光音樂人》。不出所料，《時光音樂人》的預告片中，其它與譚詠麟同「職責」的人例如張杰、林志炫、小柯及鳳凰傳奇全部都齊晒畫面，唯獨譚詠麟就只剩下一個藍衫背影，相當落魄，不難令人懷疑與校長近日的桃色風波有關聯。不過，經過桃色風波爆料者「悲傷牛肉麵」的事件後，相信網民對校長的背影絕不陌生，雖然節目組未有將校長背影打格，但眼利的網民亦不難發現到校長的存在！