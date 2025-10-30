75歲巨星凸腩踢波神似天線得得B 螢光綠戰衣搶鏡網民爆笑
廣告
75歲譚詠麟近日帶領香港明星足球隊前往大連進行公益比賽，身穿螢光綠球衣上陣的校長頂著明顯大肚腩在球場奔跑，畫面相當搶眼。雖然年屆75歲，但譚詠麟在場上依然活力十足，不時展現精準傳球等技術動作，然而其圓滾滾身材配上螢光綠球衣，被網民笑指神似天線得得B角色Dipsy。究竟這場公益賽事還有什麼精彩畫面？
譚詠麟螢光綠戰衣上陣搶鏡
從網上曝光的比賽影片可見，作為主力球員的譚詠麟身穿搶眼的螢光綠球衣，在球場上展現驚人活力。儘管已經75歲高齡，校長在場上依然健步如飛，不時做出精準傳球等精湛技術動作，完全不輸年輕球員。然而最引人注目的是他圓滾滾的身材，大肚腩在螢光綠球衣襯托下格外明顯，在球場奔跑時的模樣既可愛又搞笑，成為全場焦點。
校長回應外界關注保持低調
面對網民熱烈討論自己的球場表現，譚詠麟暫時未有公開回應相關話題。不過從其社交平台分享的照片可見，他對這次大連公益賽事相當重視，並感謝各方支持。比賽最終以大連名宿足球隊3:2獲勝告終。
網民熱議天線得得B造型爆笑
譚詠麟的螢光綠球衣造型在網上引起熱烈討論，不少網民都忍不住留言：「校長真係好似天線得得B個Dipsy！」、「75歲仍然咁有活力，真係好勁！」、「大肚腩都踢得咁落力，佩服！」也有網民表示：「雖然樣子搞笑，但精神可嘉，值得尊敬！」
圖片來源：譚詠麟微博、小紅書、《天線得得B》截圖資料或影片來源：原文刊於新假期