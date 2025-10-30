75歲巨星凸腩踢波神似天線得得B 螢光綠戰衣搶鏡網民爆笑

75歲譚詠麟近日帶領香港明星足球隊前往大連進行公益比賽，身穿螢光綠球衣上陣的校長頂著明顯大肚腩在球場奔跑，畫面相當搶眼。雖然年屆75歲，但譚詠麟在場上依然活力十足，不時展現精準傳球等技術動作，然而其圓滾滾身材配上螢光綠球衣，被網民笑指神似天線得得B角色Dipsy。究竟這場公益賽事還有什麼精彩畫面？