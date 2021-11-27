譚詠麟前徒弟Tommy阮民安連環發文明寸校長 網民反應兩極

譚詠麟日前被爆出醜聞，指他與內地年輕女粉絲發生超友誼關係，事件轟動中、港、台三地，雖然譚詠麟與其經理人均先後發出聲明否認事件，更表示會採取法律行動，但爆料者卻反擊指會奉陪到底。而曾是譚詠麟徒弟之一的E-kids成員Tommy阮民安，看到校長捲入桃色風波後，便在其社交網上載相片兼發文表示：「這陷阱 這陷阱 這陷阱 偏佢遇上~」

編輯：東方新地｜圖片來源：[email protected]阮民安、新傳媒圖片庫｜部分原文：新Monday