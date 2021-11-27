譚詠麟前徒弟Tommy阮民安連環發文明寸校長 網民反應兩極
編輯：東方新地｜圖片來源：[email protected]阮民安、新傳媒圖片庫｜部分原文：新Monday
譚詠麟 親自發掘E-kids入行
早在2000年E-kids三位成員Tommy（阮民安）、Alan（林詠倫）和Tim（郁禮賢）還在任職餐廳侍應時，便獲譚校長睇中成為組合「E-kids」而入行，力捧為「港版w-inds」，更曾邀請他們擔任其演唱會嘉賓。
譚詠麟被指食粉絲 Tommy阮民安發文唱歌
譚詠麟日前被指與內地年輕女粉絲發生超友誼關係，事件轟動中、港、台三地，而曾是譚詠麟徒弟之一的E-kids 成員Tommy阮民安，看到校長捲入桃色風波後，不但上載校長在做GYM的相片，仲留言表示：「這陷阱 這陷阱 這陷阱 偏佢遇上~71歲都仲有心有力呀下～BTW對鞋(請随便分享)痰詠倫失去了一切，痰詠倫的鞋子證實了這消息……倫伯，呢鋪你走唔甩啦～」
隨後約一個多小時後，Tommy阮民安再發出帖文指：「出咗兩個Po之後，好似又俾FB Block咗！我唔敢再講倫伯睡人女朋友了，對唔住！您哋睇到呢個Po嗎？Say個hi丫」應該是他在上一個帖文發出後，即再追加發文，但發不出，從而令他感到疑惑。
Tommy阮民安發長文暗嘲譚詠麟
周四（25日）中午，Tommy阮民安再在其社交網上發出長文，當中的內容大講當年Tommy初出道時，譚詠麟是如何教他成為一位出色又成功的歌手，又同時教他在娛樂圈中生存的秘訣，讓他獲益良多，但在尾段時，Tommy便表示：「原來你一直沒有將你最重要的成功秘訣 『睡粉』傳授俾我，我要去到組合都解散了，你71歲的這一年才知道。」還同時嘲諷譚詠麟很可能成為下一個吳亦凡。
稱被FB刪Po及限制流量
今日 （27日）上午Tommy再發帖，指被FB刪Po及限制流量，還在帖文中將對譚詠麟的稱呼「升級」為「咸四倫」，又續指「咸詠倫好惡」，發帖未夠一小時，已吸引過千網友畀Like。
網友：倫伯唔教你，係怕教識徒弟無師傅
有不少網友均有Tommy的帖文下留言，並笑說：「可能驚教識徒弟無師父」、「佢教埋你就冇得自己食啦」、「佢驚你瞓咗佢d女女」等等。
亦有不少網民狠批Tommy忘本，紛紛指責他「人哋帶你出身，唔多謝算，調轉頭抽人水」、「聽聞好似你當年都學到佢幾成」、「最好積吓口德，畢竟人哋有恩於你」等。
又有網民重提E-Kids在2017年宣傳旺角麥花臣舉行演唱會時，曾獲譚詠麟拍片助陣，當時Tommy表示：「我覺得自己咁多年嚟做咗好多事情令校長失望，有機會我都想同佢道歉！」