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新TVB美女主播譚詩雅原來曾兩度挑戰選港姐 仲係千億女友閨蜜

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去年曾參選香港小姐的譚詩雅（Cherie），近日成為了TVB新任的靚女新聞主播，極速引起網民關注！原來她仲曾經因為一個身份上過新聞，就係2015年港姐季軍兼「千億女友」郭嘉文的好友，兩人試過一齊著小背心大玩雙人瑜伽，郭嘉文去年甚至推薦她參加港姐競選。

新TVB主播譚詩雅 獲網民大讚靚女

TVB最近迎來新女主播譚詩雅，她在首次亮相時便引起了廣泛關注，獲網民大讚美為「靚女」，而其背景更成為網民討論話題。原來她與是「千億女友」郭嘉文的好友，去年郭嘉文推薦譚詩雅參選港姐，更在社交媒體上多次為譚詩雅打氣，並分享兩人著小背心玩雙人瑜伽的影片。

主播 譚詩雅近日首次亮相於TVB深宵新聞時段，已受到網民關注。（圖片來源：TVB）
譚詩雅近日首次亮相於TVB深宵新聞時段，已受到網民關注。（圖片來源：TVB
主播 去年參加第二輪港姐面試時的譚詩雅，曾被指貌似張寶兒。（圖片來源：TVB）
去年參加第二輪港姐面試時的譚詩雅，曾被指貌似張寶兒。（圖片來源：TVB
主播 郭嘉文作為譚詩雅的港姐推薦人，曾拍相拍片為她打氣。（圖片來源：郭嘉文IG）
郭嘉文作為譚詩雅的港姐推薦人，曾拍相拍片為她打氣。（圖片來源：郭嘉文IG）
主播 兩人更試過齊著小背心大玩雙人瑜伽，盡顯Fit爆身段。（圖片來源：郭嘉文IG）
兩人更試過齊著小背心大玩雙人瑜伽，盡顯Fit爆身段。（圖片來源：郭嘉文IG）

譚詩雅港姐之路與轉職歷程

現年24歲的譚詩雅，原來早在2022年已曾報選港姐，但只參加了首輪面試，未能入圍，在去年她再挑戰《2023香港小姐競選》時，曾被指貌似藝人張寶兒，但最終仍在第二輪面試後便遭到淘汰。她曾是一名社工，為了全力備戰港姐，她選擇了「裸辭」。雖然未能透過參選港姐進入TVB，但譚詩雅並未氣餒，終成功晉身成為TVB深宵和早晨時段的初級新聞主播

主播 2022年譚詩雅曾以Selene的英文名參選港姐，但只參與了首輪面試，當時她剛自大學畢業，報稱為社工系畢業生。（圖片來源：TVB）
2022年譚詩雅曾以Selene的英文名參選港姐，但只參與了首輪面試，當時她剛自大學畢業，報稱為社工系畢業生。（圖片來源：TVB
主播 原本當上社工的譚詩雅，2023年曾透露為了選港姐而裸辭，但最終仍落選。（圖片來源：譚詩雅IG）
原本當上社工的譚詩雅，2023年曾透露為了選港姐而裸辭，但最終仍落選。（圖片來源：譚詩雅IG）
主播 譚詩雅去年未能入圍港姐第三輪面試，之後一直未有公布工作上的新動向，只係努力做gym裝備自己。（圖片來源：譚詩雅IG）
譚詩雅去年未能入圍港姐第三輪面試，之後一直未有公布工作上的新動向，只係努力做gym裝備自己。（圖片來源：譚詩雅IG）

譚詩雅首次主播引發網民熱烈反響

畢業自中大的譚詩雅，首次做主播便引來了不少網民關注，有網民表示：「10年無睇過電視，但今晚點都要開，望到我都好緊張，抖晒大氣。個鼻塞到癲都要聽你個句『大家好，我係譚詩雅』。」對此，譚詩雅回應說：「又嚟睇我唱歌又睇我first live！！不過好肥。」仲特登在自己臉上打格仔，似乎十分嫌棄自己出鏡時的樣子。

主播 有網民貼出譚詩雅初次報新聞的畫面，表示支持。（圖片來源：譚詩雅IG）
有網民貼出譚詩雅初次報新聞的畫面，表示支持。（圖片來源：譚詩雅IG）
主播 但譚詩雅似乎好不滿自己上鏡時塊面太肥。（圖片來源：TVB）
但譚詩雅似乎好不滿自己上鏡時塊面太肥。（圖片來源：TVB）
主播 譚詩雅在辭去社工一職後，不時四出旅遊，也有拍片放上YouTube。（圖片來源：譚詩雅IG）
譚詩雅在辭去社工一職後，不時四出旅遊，也有拍片放上YouTube。（圖片來源：譚詩雅IG）
主播 IG有不少靚相。（圖片來源：譚詩雅IG）
IG有不少靚相。（圖片來源：譚詩雅IG）
主播 （圖片來源：譚詩雅IG）
（圖片來源：譚詩雅IG）
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（圖片來源：譚詩雅IG）
主播 睇翻她和郭嘉文的雙人瑜伽片，譚詩雅手臂似乎有個紋身。（圖片來源：郭嘉文IG）
睇翻她和郭嘉文的雙人瑜伽片，譚詩雅手臂似乎有個紋身。（圖片來源：郭嘉文IG）
主播 兩人落力做瑜伽，盡顯身體線條美。（圖片來源：郭嘉文IG）
兩人落力做瑜伽，盡顯身體線條美。（圖片來源：郭嘉文IG）
主播 （圖片來源：郭嘉文IG）
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撰文：東方新地圖片來源：TVB、郭嘉文IG、譚詩雅IG

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