新TVB美女主播譚詩雅原來曾兩度挑戰選港姐 仲係千億女友閨蜜
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去年曾參選香港小姐的譚詩雅（Cherie），近日成為了TVB新任的靚女新聞主播，極速引起網民關注！原來她仲曾經因為一個身份上過新聞，就係2015年港姐季軍兼「千億女友」郭嘉文的好友，兩人試過一齊著小背心大玩雙人瑜伽，郭嘉文去年甚至推薦她參加港姐競選。
新TVB主播譚詩雅 獲網民大讚靚女
TVB最近迎來新女主播譚詩雅，她在首次亮相時便引起了廣泛關注，獲網民大讚美為「靚女」，而其背景更成為網民討論話題。原來她與是「千億女友」郭嘉文的好友，去年郭嘉文推薦譚詩雅參選港姐，更在社交媒體上多次為譚詩雅打氣，並分享兩人著小背心玩雙人瑜伽的影片。
譚詩雅港姐之路與轉職歷程
現年24歲的譚詩雅，原來早在2022年已曾報選港姐，但只參加了首輪面試，未能入圍，在去年她再挑戰《2023香港小姐競選》時，曾被指貌似藝人張寶兒，但最終仍在第二輪面試後便遭到淘汰。她曾是一名社工，為了全力備戰港姐，她選擇了「裸辭」。雖然未能透過參選港姐進入TVB，但譚詩雅並未氣餒，終成功晉身成為TVB深宵和早晨時段的初級新聞主播。
譚詩雅首次主播引發網民熱烈反響
畢業自中大的譚詩雅，首次做主播便引來了不少網民關注，有網民表示：「10年無睇過電視，但今晚點都要開，望到我都好緊張，抖晒大氣。個鼻塞到癲都要聽你個句『大家好，我係譚詩雅』。」對此，譚詩雅回應說：「又嚟睇我唱歌又睇我first live！！不過好肥。」仲特登在自己臉上打格仔，似乎十分嫌棄自己出鏡時的樣子。
撰文：東方新地圖片來源：TVB、郭嘉文IG、譚詩雅IG