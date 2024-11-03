譚輝智自揭深得狄波拉喜愛原因 自認唱《記憶棉》係任性
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現年38歲的譚輝智因參加無綫電視的歌唱比賽節目《中年好聲音2》而一夜成名，從一個普通人變成了廣受歡迎的明星，在今年5月更舉辦首個個人演唱會，商業演出也源源不斷。日前，譚輝智就在電台節目中重提參加《中年好聲音2》的秘聞，並自揭深得狄波拉喜愛原因。
譚輝智上電台重提參賽秘聞
譚輝智在接受電台節目《星光背後》訪問時透露，參加比賽是因為家人的祕密策劃，他們安排他與第一季的參賽者李佳學習唱歌，並由李佳代替他報名，直到接到面試的電話才得知此事。在前往電視台的面試當天，譚輝智曾經想過放棄：「一見到個舞台已驚。諗諗嚇，綵排都驚到腳軟，正式比賽有評判咪仲驚？當下我直頭想走人。其實我到電視台門口已想縮沙！諗返成件事係開心嘅，成個過程最大嘅得益係自己勇敢咗，行咗一大步，爸爸都為我驕傲。」
自認唱《記憶棉》係任性
在《中年好聲音2》的比賽中，譚輝智表現出色，最終進入最後三強，但在決賽中敗給古淖文，屈居亞軍。對於外界批評他「揀錯歌」的說法，譚輝智表示無悔，「輸畀古淖文甘心，亦好正常！我無後悔㗎，成件事我承認係有啲任性，因為《中年好聲音2》過往畀人印象唱都係唱舊歌，所以我就想唱下新歌，當下感覺係想唱自己鍾意的歌。」
自揭深得狄波拉喜愛原因
他還提到節目讓他吸引了狄波拉的注意，成為他的忠實粉絲，譚輝智曾詢問狄波拉是否真的喜歡他，「我問拉姑真定假呀？你個仔咁出色，點解會鍾意我？拉姑話：『就係鍾意你囉！唔係因為你唱歌，只係鍾意你生到咁嘅樣都夠膽上台囉！』」
與妻子相識十年曬恩愛
譚輝智談到與妻子相識十年的點滴，並表達了對妻子的感激之情。「佢似大姐姐最正，好識照顧人！老婆好支持我比賽，而家又係歌迷會主席，處理一切大小事務，真係唔話得！」對於娛樂圈的複雜性，譚輝智笑稱妻子不會擔心他會引來狂風浪蝶，「太太睇到我咁嘅樣，都應該唔會有狂蜂浪蝶，我諗佢都好放心！哈哈！狂蜂浪蝶，從來無響我身上發生過。」他還提到，《多麼感激》這首歌除了是對粉絲的感激之情，更是要獻給他的妻子。
圖片來源：IG@tamfaichi、IG@terryleungsc