譚輝智進駐《愛回家》自爆最難一件事 同張景淳原來另有呢層關係
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TVB《中年好聲音2》亞軍譚輝智除了做歌手外，近日更踩過界加入處境劇《愛·回家之開心速遞》，仲會同熊家人有不少對手戲，劇中飾演龔燁的張景淳更自爆同譚輝智私下原來另有一層關係！
《愛回家》譚輝智 飾演「何守烏」
譚輝智在《愛回家》中飾演「何守烏」，是熊家人的新鄰居，將與劉丹飾演的「根叔」熊樹根爭做大廈的立案法團主席。譚輝智直言演繹「何守烏」這個新角色時，最大困難是要背對白，同時仲要顧及表情，他表示因此感到壓力山大，自嘲仲有好大進步空間，更自認多NG。不過劉丹就讚譚輝智會透過觀察其他演員來學習反應，作為新人已有很大進步。
譚輝智與張景淳意外關係
劇中飾演「龔燁」的張景淳更在社交媒體上透露，他和譚輝智竟有一層意外的私人關係：「今日宣傳，歡迎譚輝智加入成為《愛回家》一份子！今日先發現，原來輝智的妹妹係我認識超過20年的朋友，what a surprise！」認真有緣。張景淳更曬出同呂慧儀在活動上的合照，引來網民大讚：「龔水KS最甜最襯」、「好靚女嘅水水同好靚仔嘅龔生」、「龔生龔太好襯呀」等，亦有網民表示：「期待輝智嘅加入，有龔燁照住，希望何守烏快快融入你哋熊家啦！」
狄波拉對譚輝智熱情支持
譚輝智自參加《中年好聲音2》以來就人氣高企，連狄波拉都公開表示是他的忠實粉絲，並成為其歌迷會的永遠榮譽會長。狄波拉曾在接受訪問時透露，她可以重覆看30至40次譚輝智在《中年好聲音2》中的表演，對他的喜愛程度甚至可能超過了對自己兒子謝霆鋒的關注。譚輝智對此表示感激，並說：「我第一日已經問佢，『你個仔咁出色，點解會鍾意我？你係鍾意個節目，唔係鍾意我』，但係佢話兩樣都鍾意，仲話『鍾意我唔係因為唱歌，就係你咁嘅款都夠膽死走上台』。」
撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@cheungstanley、IG@tamfaichi資料或影片來源：原文刊於新假期