讀心專家｜松明原來好猛料 曾與古天樂合作拍電影 5次操控北野武大腦

無綫新節目《讀心專家》請來首次到訪香港的著名心理術師松明和黃庭鋒擔任主持，女主持方面則由原先節目巡禮有份拍宣傳片的何依婷改為應屆落選港姐陳聖瑜，在節目中一一解構讀心術的技巧和迷思，而被指貌似洪天明的松明，原來背景相當猛料，不但被封為「亞洲讀心第一人」，更曾在日本節目中5次操控名導北野武的大腦！

文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]_official、[email protected]、[email protected]心靈駭客松明媒體號、[email protected]讀心專家松明、新傳媒照片庫