讀心專家｜松明原來好猛料 曾與古天樂合作拍電影 5次操控北野武大腦
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]_official、[email protected]、[email protected]心靈駭客松明媒體號、[email protected]讀心專家松明、新傳媒照片庫
《讀心專家》松明 亞洲讀心第一人
無綫新節目《讀心專家》（Mind Games）將會由11月25日（周四）起在翡翠台逢星期四、五晚上10時半播出，節目請來有「亞洲讀心第一人」之稱的著名心理術師（Mentalist）松明擔任主持，並介紹他精通讀心、值心、淘心、控心等心理術技巧，多年來在日本和內地參與多個人氣節目，曾在節目上操控日本名導北野武、對決華人神探李昌鈺等。
今年10月尾抵港隔離
松明於今年10月尾抵達香港，進行了一星期的強制隔離後，才開始正式拍攝節目，首次訪港的他大呻香港房屋好狹窄，令他在強制隔離期間感覺窒息。原本在無綫2022年的綜藝節目巡禮中，預告《讀心專家》將會由松明、黃庭鋒及何依婷擔任主持，但最終節目換上應屆落選港姐陳聖瑜頂替，成為她自今年9月簽入無綫後的首個主持工作。
受英國幻術大師啟發
現年41歲的松明本名姜松明，英文名Tonny Jan，出生在武漢巿，23歲時赴日本留學，一年後從日語學校畢業，考入日本大學藝術學部的表演專業，成為該校表演專業的首位內地留學生，之後受英國幻術大師達倫布朗（Derren Brown）啟發，開始在東京選讀心理學課程。
2011年演出電影《開心魔法》
2009年松明以優異成績從大學學業後，在日本出道，開始四出進行心理魔術表演，2011年，他更曾參演中港合拍的魔幻喜劇電影《開心魔法》，該片由葉偉信執導、黃百鳴監製及主演，主角還有吳尊、吳京、閆妮、吳千語等，而松明則在片中染了一頭「金毛」，飾演五系魔法師之中的「金」系魔法師查理，職業是魔術師。
5次成功操控北野武大腦
2013年初松明獲日本電視台邀請拍攝特輯《心靈駭客》（Mind Hacker），結果收視爆紅，令松明一舉成名，日本電視台隨即在夏天黃金檔推出《心靈駭客2》，在節目中松明成功讀出了日本歌壇女天王華原朋美、著名演員生田真斗的初戀對像名字，並連續5次操控日本公認最難被控制的名導北野武的大腦，及成功預測亞洲足球先生遠藤保仁的點球方位，多次在日本引發熱門話題。