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讀心專家｜松明原來好猛料 曾與古天樂合作拍電影 5次操控北野武大腦

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撰文：東方新地

無綫新節目《讀心專家》請來首次到訪香港的著名心理術師松明和黃庭鋒擔任主持，女主持方面則由原先節目巡禮有份拍宣傳片的何依婷改為應屆落選港姐陳聖瑜，在節目中一一解構讀心術的技巧和迷思，而被指貌似洪天明的松明，原來背景相當猛料，不但被封為「亞洲讀心第一人」，更曾在日本節目中5次操控名導北野武的大腦！

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected][email protected]_official、[email protected][email protected]心靈駭客松明媒體號、[email protected]讀心專家松明、新傳媒照片庫

《讀心專家》松明 亞洲讀心第一人

無綫新節目《讀心專家》（Mind Games）將會由11月25日（周四）起在翡翠台逢星期四、五晚上10時半播出，節目請來有「亞洲讀心第一人」之稱的著名心理術師（Mentalist）松明擔任主持，並介紹他精通讀心、值心、淘心、控心等心理術技巧，多年來在日本和內地參與多個人氣節目，曾在節目上操控日本名導北野武、對決華人神探李昌鈺等。

《讀心專家》將接棒《醫醫，我不想再病了》時段，被指為TVB對抗AK（江𤒹生）新節目《Have A SWEET GYM》的撒手鐧。（圖片來源：IG@tonnyjan）
《讀心專家》將接棒《醫醫，我不想再病了》時段，被指為TVB對抗AK（江𤒹生）新節目《Have A SWEET GYM》的撒手鐧。（圖片來源：[email protected]
節目將會邀請一眾明星藝人做嘉賓，由松明在他們面前施展鑽研多年的心理術，大顯身手。（圖片來源：IG@tonnyjan）
節目將會邀請一眾明星藝人做嘉賓，由松明在他們面前施展鑽研多年的心理術，大顯身手。（圖片來源：[email protected]
目前節目嘉賓將有《拳王》張振朗、賴慰玲、蔡潔。（圖片來源：IG@tingfung0602）
目前節目嘉賓將有《拳王》張振朗、賴慰玲、蔡潔。（圖片來源：[email protected]
仲有陳瀅、張曦雯、吳業坤。（圖片來源：IG@tingfung0602）
仲有陳瀅、張曦雯、吳業坤。（圖片來源：[email protected]
以及陳展鵬夫妻、肥媽、陸浩明以及《愛·回家》一眾演員等。（圖片來源：IG@tonnyjan）
以及陳展鵬夫妻、肥媽、陸浩明以及《愛·回家》一眾演員等。（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@tonnyjan）
（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@tonnyjan）
（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@tonnyjan）
仲有上位小花游嘉欣。（圖片來源：[email protected]

今年10月尾抵港隔離

松明於今年10月尾抵達香港，進行了一星期的強制隔離後，才開始正式拍攝節目，首次訪港的他大呻香港房屋好狹窄，令他在強制隔離期間感覺窒息。原本在無綫2022年的綜藝節目巡禮中，預告《讀心專家》將會由松明、黃庭鋒及何依婷擔任主持，但最終節目換上應屆落選港姐陳聖瑜頂替，成為她自今年9月簽入無綫後的首個主持工作。

松明早前在社交網中透露自己來港進行隔離，準備拍攝《讀心專家》。（圖片來源：IG@tonnyjan）
松明早前在社交網中透露自己來港進行隔離，準備拍攝《讀心專家》。（圖片來源：[email protected]
在無綫2022年的節目巡禮中，原本預告《讀心專家》將會由松明、黃庭鋒及何依婷擔任主持。（圖片來源：IG@tvbanywhere_official）
在無綫2022年的節目巡禮中，原本預告《讀心專家》將會由松明、黃庭鋒及何依婷擔任主持。（圖片來源：[email protected]_official）
現在則改由應屆落選港姐陳聖瑜頂上，孖住黃庭鋒協助松明主持節目。（圖片來源：IG@tonnyjan）
現在則改由應屆落選港姐陳聖瑜頂上，孖住黃庭鋒協助松明主持節目。（圖片來源：[email protected]

受英國幻術大師啟發

現年41歲的松明本名姜松明，英文名Tonny Jan，出生在武漢巿，23歲時赴日本留學，一年後從日語學校畢業，考入日本大學藝術學部的表演專業，成為該校表演專業的首位內地留學生，之後受英國幻術大師達倫布朗（Derren Brown）啟發，開始在東京選讀心理學課程。

松明（圖右）被日本網友指撞樣藤原龍也（圖左），內地和香港的網友則指他的樣貌激似洪天明。（圖片來源：IG@tonnyjan）
松明（圖右）被日本網友指撞樣藤原龍也（圖左），內地和香港的網友則指他的樣貌激似洪天明。（圖片來源：[email protected]
松明也曾和洪金寶合照留影。（圖片來源：IG@tonnyjan）
松明也曾和洪金寶合照留影。（圖片來源：[email protected]
大家又覺得松明似唔似洪天明？（圖片來源：IG@tinming7471）
大家又覺得松明似唔似洪天明？（圖片來源：[email protected]

2011年演出電影《開心魔法》

2009年松明以優異成績從大學學業後，在日本出道，開始四出進行心理魔術表演，2011年，他更曾參演中港合拍的魔幻喜劇電影《開心魔法》，該片由葉偉信執導、黃百鳴監製及主演，主角還有吳尊、吳京、閆妮、吳千語等，而松明則在片中染了一頭「金毛」，飾演五系魔法師之中的「金」系魔法師查理，職業是魔術師。

2011年松明與吳尊、黃百鳴等合作演出電影《開心魔法》，當時古天樂亦有份客串演出。（圖片來源：新傳媒照片庫）
2011年松明與吳尊、黃百鳴等合作演出電影《開心魔法》，當時古天樂亦有份客串演出。（圖片來源：新傳媒照片庫）
當時的松明染了一頭「金毛」，與一眾演員及黃百鳴一同為電影四出宣傳。（圖片來源：YouTube@心靈駭客松明媒體號）
當時的松明染了一頭「金毛」，與一眾演員及黃百鳴一同為電影四出宣傳。（圖片來源：[email protected]心靈駭客松明媒體號）

5次成功操控北野武大腦

2013年初松明獲日本電視台邀請拍攝特輯《心靈駭客》（Mind Hacker），結果收視爆紅，令松明一舉成名，日本電視台隨即在夏天黃金檔推出《心靈駭客2》，在節目中松明成功讀出了日本歌壇女天王華原朋美、著名演員生田真斗的初戀對像名字，並連續5次操控日本公認最難被控制的名導北野武的大腦，及成功預測亞洲足球先生遠藤保仁的點球方位，多次在日本引發熱門話題。

2013年日本電視節目《心靈駭客》令松明一炮而紅。（圖片來源：Facebook@讀心專家松明）
2013年日本電視節目《心靈駭客》令松明一炮而紅。（圖片來源：[email protected]讀心專家松明）
2013年，松明在節目《心靈駭客》中拿出紅、綠、黃、黑4種顏色的鈕扣，讓北野武抽出3粒鈕扣，分別放在衫袋及褲袋中，結果松明不但講中北野武沒抽出綠色鈕扣，又完全講中另外3粒鈕扣的位置。（圖片來源：IG@tonnyjan）
2013年，松明在節目《心靈駭客》中拿出紅、綠、黃、黑4種顏色的鈕扣，讓北野武抽出3粒鈕扣，分別放在衫袋及褲袋中，結果松明不但講中北野武沒抽出綠色鈕扣，又完全講中另外3粒鈕扣的位置。（圖片來源：[email protected]
由日本紅返內地後，松明曾參演過春晚、《快樂大本營》、《挑戰不可能》等多個不同節目。（圖片來源：IG@tonnyjan）
由日本紅返內地後，松明曾參演過春晚、《快樂大本營》、《挑戰不可能》等多個不同節目。（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：Facebook@讀心專家松明）
每次上節目松明都一副西裝骨骨的打扮。（圖片來源：[email protected]讀心專家松明）
2015年，後藤真希的婚禮上，松明擔任表演嘉賓，讀出後藤真希想去度蜜月的地點為關島。（圖片來源：YouTube@心靈駭客松明媒體號）
2015年，後藤真希的婚禮上，松明擔任表演嘉賓，讀出後藤真希想去度蜜月的地點為關島。（圖片來源：[email protected]心靈駭客松明媒體號）
2019年松明在澳門出席活動時，曾與曾志偉同場合照。（圖片來源：Facebook@讀心專家松明）
2019年松明在澳門出席活動時，已曾與曾志偉同場合照。（圖片來源：[email protected]讀心專家松明）

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