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讀心專家｜陳聖瑜做親生女兩月受大台力捧 頂替何依婷處女做主持

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撰文：東方新地

現年26歲的應屆落選港姐陳聖瑜（Yvette）自今年9月簽約做無綫「親生女」後便備受力捧，除了有份參演節目《男神廚房》做助手外，又獲安排頂替何依婷，處女主持無綫新節目《讀心專家》，上位速度仲快過近年港姐冠軍黃嘉雯同謝嘉怡！

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected]_official、[email protected]、TVB授權圖片、無綫影片截圖、[email protected][email protected] Genesis Ltd.、[email protected] HK、新傳媒照片庫

《讀心專家》陳聖瑜 曾被封「理大吳千語」

陳聖瑜在參選今年港姐時已是大熱門，曾被封為「理大吳千語」，驟眼看亦有點似「天王嫂」方媛，但最終只止步於八強，落選後她簽入無綫，成為旗下經理人合約藝員，短短兩個月已先後接拍《男神廚房》和《讀心專家》兩個節目，Job接Job極速上位，明顯備受無綫重用。

3號陳聖瑜話決賽前夕會努力保持完美體態，以增添勝算。（圖片來源：TVB）
26歲的陳聖瑜Yvette，身高5’5″，三圍33″ 23¾” 34″。（圖片來源：TVB授權圖片）

無綫新節目《讀心專家》將於11月25日（周四）起在翡翠台逢星期四、五晚上10時半播出，原本在無綫2022年綜藝節目巡禮的宣傳影片中，預告《讀心專家》將會由松明、黃庭鋒及何依婷擔任主持，但最終節目換上應屆落選港姐陳聖瑜孭飛，成為她自今年9月簽入無綫後首個正式擔任主持的工作。

在無綫2022年的節目巡禮中，原本預告《讀心專家》將會由松明、黃庭鋒及何依婷擔任主持。（圖片來源：IG@tvbanywhere_official）
在無綫2022年的節目巡禮中，原本預告《讀心專家》將會由松明、黃庭鋒及何依婷擔任主持。（圖片來源：[email protected]_official）
當時何依婷曾有份拍攝宣傳片。（圖片來源：IG@tvbanywhere_official）
當時何依婷曾有份拍攝宣傳片。（圖片來源：[email protected]_official）
現在則改由應屆落選港姐陳聖瑜頂上，孖住黃庭鋒協助松明主持節目。（圖片來源：IG@tonnyjan）
現在則改由應屆落選港姐陳聖瑜頂上，孖住黃庭鋒協助松明主持節目。（圖片來源：[email protected]
26歲陳聖瑜比何依婷細一歲。（圖片來源：IG@yvette.cc）
26歲陳聖瑜比何依婷細一歲。（圖片來源：[email protected]
預告片中見到陳聖瑜同黃庭鋒一齊介紹松明的背景。（圖片來源：IG@yvette.cc）
預告片中見到陳聖瑜同黃庭鋒一齊介紹松明的背景。（圖片來源：[email protected]
首次孭飛做主持的陳聖瑜表情多多，非常肉緊。（圖片來源：IG@yvette.cc）
首次孭飛做主持的陳聖瑜表情多多，非常肉緊。（圖片來源：[email protected]
仲嘟起心形嘴！（圖片來源：IG@yvette.cc）
仲嘟起心形嘴！（圖片來源：[email protected]

《男神廚房》擔任靚女助手

此外陳聖瑜又在無綫另一節目《男神廚房》中擔任靚女助手，協助一眾參賽男神下廚和試食，她在接受訪問時笑言做幫廚一點也不容易，需要話頭醒尾和眼明手快，幸好她本身有入廚經驗，比較鍾意煮中式菜，因此拍攝時亦算得心應手。

陳聖瑜在《男神廚房》中做助手之餘，不忘和眾多男神集郵。（圖片來源：IG@yvette.cc）
陳聖瑜在《男神廚房》中做助手之餘，不忘和眾多男神集郵。（圖片來源：[email protected]
又大讚陳家樂煮飯最叻。（圖片來源：IG@yvette.cc）
又大讚陳家樂煮飯最叻。（圖片來源：[email protected]

曾為ViuTV拍宣傳片

陳聖瑜入行前職業是一名零售統籌，同時亦是一名KOL，開過一間IG Shop，粉絲眾多，本身IG已有逾3萬人Follow，參選港姐後人氣急升，現在更有4.6萬個Followers。此外陳聖瑜又由2015年開始簽入Model公司，除了出席活動和拍廣告外，2017年又曾為ViuTV拍攝過宣傳片。

陳聖瑜曾參與拍攝宣傳片，為ViuTV宣傳自家製劇集。（圖片來源：Facebook@ViuTV）
陳聖瑜曾參與拍攝宣傳片，為ViuTV宣傳自家製劇集。（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：Facebook@ViuTV）
（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：Facebook@ViuTV）
（圖片來源：[email protected]
簽入Model公司後，陳聖瑜拍過不少廣告。（圖片來源：IG@yvette.cc）
簽入Model公司後，陳聖瑜拍過不少廣告。（圖片來源：[email protected]
2016年曾為《新假期》周刊飛到首爾進行拍攝工作，並擔任封面女郎。（圖片來源：Facebook@Model Genesis Ltd.）
2016年曾為《新假期》周刊飛到首爾進行拍攝工作，並擔任封面女郎。（圖片來源：[email protected] Genesis Ltd.）
狂掃首爾街頭小食。（圖片來源：新傳媒照片庫）
狂掃首爾街頭小食。（圖片來源：新傳媒照片庫）
2017年又曾同林師傑拍檔，為側田拍攝《天空之城》MV。（圖片來源：YouTube@Dough-Boy HK）
2017年又曾同林師傑拍檔，為側田拍攝《天空之城》MV。（圖片來源：[email protected] HK）
（圖片來源：YouTube@Dough-Boy HK）
（圖片來源：[email protected] HK）

網民爆黑歷史

陳聖瑜自小學古箏、行catwalk，被訓練成多才多藝，不過卻被網民指陳聖瑜女大十八變，分別貼出稱是陳聖瑜舊照作對比。當中有網民貼出疑似陳聖瑜大學時期的舊照，並留言「大學時期同現在參選個樣有好大分別」。

香港小姐2021｜陳聖瑜Yvette做眼部手術變獨眼龍 被網民爆黑歷史樣貌大不同﹗
網民貼出稱是陳聖瑜大學時的舊照，並指與現時樣貌相差甚遠，大家又點睇呢？（圖片來源：facebook群組圖片）
香港小姐2021｜陳聖瑜Yvette做眼部手術變獨眼龍 被網民爆黑歷史樣貌大不同
再有網民在網上群組及討論區貼出稱是陳聖瑜的舊照，指她女大十八變﹗（圖片來源：facebook群組圖片）
香港小姐2021｜陳聖瑜Yvette做眼部手術變獨眼龍 被網民爆黑歷史樣貌大不同
（圖片來源：facebook群組圖片）

陳聖瑜4歲學行catwalk

陳聖瑜（Yvette）原來周身刀張張利！6歲學習古箏的她，12歲已成功考獲8級資格：「我嗰時古箏係兩年兩級咁考，主要係老師建議我咁做。」身為古箏校隊成員的她曾為學校樂團「領彈」，並一度有加入香港中樂團的想法，但最終因「學業為重」放棄。Yvette笑言由於家人注重藝術方面的培訓，故她4歲開始已踏上培訓之路，包括學習行catwalk、拉丁舞及街舞等，中學時亦選修過視覺藝術。

（圖片來源：無綫影片截圖）
（圖片來源：無綫影片截圖）
6歲學古箏嘅陳聖瑜，12歲已經去到演奏級。身為古箏校隊成員的陳聖瑜，曾為學校樂團「領彈」。（圖片來源：TVB）
6歲學古箏嘅陳聖瑜，12歲已經去到演奏級。身為古箏校隊成員的陳聖瑜，曾為學校樂團「領彈」。（圖片來源：TVB）
陳聖瑜自小接受演藝培訓，有不少上台經驗。（圖片來源：TVB）
陳聖瑜自小接受演藝培訓，有不少上台經驗。（圖片來源：TVB）
陳聖瑜4歲已開始學行catwalk，童年有不少走貓步經驗。（圖片來源：TVB）
陳聖瑜4歲已開始學行catwalk，童年有不少走貓步經驗。（圖片來源：TVB）
細細個已經好靚女﹗（圖片來源：TVB）
細細個已經好靚女﹗（圖片來源：TVB）

喜愛遊埠生活富貴

在陳聖瑜的社交網中，可看到她的生活頗奢華，名牌時裝同包包行頭十足，疫前更經常外出歐遊，識飲識食識享受，引來不少網友猜測她其實是個隱形富二代。

香港小姐2021
有樣有身材的陳聖瑜，參選港姐時已被指周身名牌、生活無憂長期歐遊。（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：Yvette Chan IG）
一直被視為三甲大熱的陳聖瑜，準決賽前曾獲「現場觀眾至Like佳麗」獎。（圖片來源：[email protected]
香港小姐2021
陳聖瑜的社交網有大量水著照。（圖片來源：[email protected]
係水著呀！（圖片來源：Yvette Chan IG）
嗜好是運動、烹飪、滑水和旅遊。（圖片來源：[email protected]
靚樣被指是吳千語加方媛的混合體！（圖片來源：IG@yvette.cc）
靚樣被指是吳千語加方媛的混合體！（圖片來源：[email protected]

陳聖瑜Yvette靚相集

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