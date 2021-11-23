讀心專家｜陳聖瑜做親生女兩月受大台力捧 頂替何依婷處女做主持
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]_official、[email protected]、TVB授權圖片、無綫影片截圖、[email protected]、[email protected] Genesis Ltd.、[email protected] HK、新傳媒照片庫
《讀心專家》陳聖瑜 曾被封「理大吳千語」
陳聖瑜在參選今年港姐時已是大熱門，曾被封為「理大吳千語」，驟眼看亦有點似「天王嫂」方媛，但最終只止步於八強，落選後她簽入無綫，成為旗下經理人合約藝員，短短兩個月已先後接拍《男神廚房》和《讀心專家》兩個節目，Job接Job極速上位，明顯備受無綫重用。
無綫新節目《讀心專家》將於11月25日（周四）起在翡翠台逢星期四、五晚上10時半播出，原本在無綫2022年綜藝節目巡禮的宣傳影片中，預告《讀心專家》將會由松明、黃庭鋒及何依婷擔任主持，但最終節目換上應屆落選港姐陳聖瑜孭飛，成為她自今年9月簽入無綫後首個正式擔任主持的工作。
《男神廚房》擔任靚女助手
此外陳聖瑜又在無綫另一節目《男神廚房》中擔任靚女助手，協助一眾參賽男神下廚和試食，她在接受訪問時笑言做幫廚一點也不容易，需要話頭醒尾和眼明手快，幸好她本身有入廚經驗，比較鍾意煮中式菜，因此拍攝時亦算得心應手。
曾為ViuTV拍宣傳片
陳聖瑜入行前職業是一名零售統籌，同時亦是一名KOL，開過一間IG Shop，粉絲眾多，本身IG已有逾3萬人Follow，參選港姐後人氣急升，現在更有4.6萬個Followers。此外陳聖瑜又由2015年開始簽入Model公司，除了出席活動和拍廣告外，2017年又曾為ViuTV拍攝過宣傳片。
網民爆黑歷史
陳聖瑜自小學古箏、行catwalk，被訓練成多才多藝，不過卻被網民指陳聖瑜女大十八變，分別貼出稱是陳聖瑜舊照作對比。當中有網民貼出疑似陳聖瑜大學時期的舊照，並留言「大學時期同現在參選個樣有好大分別」。
陳聖瑜4歲學行catwalk
陳聖瑜（Yvette）原來周身刀張張利！6歲學習古箏的她，12歲已成功考獲8級資格：「我嗰時古箏係兩年兩級咁考，主要係老師建議我咁做。」身為古箏校隊成員的她曾為學校樂團「領彈」，並一度有加入香港中樂團的想法，但最終因「學業為重」放棄。Yvette笑言由於家人注重藝術方面的培訓，故她4歲開始已踏上培訓之路，包括學習行catwalk、拉丁舞及街舞等，中學時亦選修過視覺藝術。
喜愛遊埠生活富貴
在陳聖瑜的社交網中，可看到她的生活頗奢華，名牌時裝同包包行頭十足，疫前更經常外出歐遊，識飲識食識享受，引來不少網友猜測她其實是個隱形富二代。