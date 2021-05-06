讓生活好看2｜張柏芝想兩子到上海讀書 大仔直言：我不想去

40歲的張柏芝因參加內地真人騷《乘風破浪的姐姐2》而人氣急升，日前她為配合宣傳內地購物網，突然在微博宣布改名，並留言：「我的新名字：張百知。」，為賺人仔連名都改埋算到盡！近日又出演新節目《讓生活好看2》，到訪上海的國際學校參觀，事後致電兒子問他們想不想到上海讀書，卻得到兩子冷淡回應。

文：東方新地 ｜圖：《讓生活好看2》截圖、《乘風破浪的姐姐2》截圖、張柏芝微博