讓生活好看2｜張柏芝想兩子到上海讀書 大仔直言：我不想去
文：東方新地 ｜圖：《讓生活好看2》截圖、《乘風破浪的姐姐2》截圖、張柏芝微博
張柏芝欲讓兩子到上海讀書 兩子冷淡回應
張柏芝近日新節目《讓生活好看2》開播，有傳張柏芝為兼顧工作及家庭，有意讓三個兒子移居上海，因此張柏芝於新節目中參觀了上海的國際學校。張柏芝事後致電兩子，大讚上海學校比香港大十倍，又有超多運動場所，並問兩子想不想到上海讀書。大仔Lucas立即拒絕，直言「不，我不想去，一點也不有趣」，二仔Quintus亦立即拒絕，以「我要收線」回應張柏芝的提問。
張柏芝突然宣布改名張百知
40歲的張柏芝早前參加內地真人騷《乘風破浪的姐姐2》而人氣急升，一舉一動備受網友關注，可惜最後大熱倒灶7強不入，未能組成女團。日前張柏芝突然在微博宣佈正式改新名，並留言：「我的新名字：張百知。」連微博名稱亦改為「我是張百知」。其實有不少藝人都經常改名求轉運，但栢芝今次原來幫內地購物網帶貨，而配合宣傳扮情報官叫自己「張百知」，為賺人仔索性連名都改埋相當稱職！
張栢芝與王菲閨密那英一攬泯恩仇
《乘風破浪的姐姐2》最好睇除了是姐姐們組隊表演互片外，女人之間的勾心鬥角最有話題，不過今輯《乘風破浪的姐姐2》被指火藥力唔夠上一輯，當中只有張栢芝與王菲閨密那英由節目未開播已擦出火花。那英一開始就對張栢芝的毫不客氣，甚至曾拒絕她入自己組；張栢芝被插hea爆演出，花生指數都好高。節目去到第三輪比賽，那英身為大姐大繼續排名第一，不過姐姐們幾乎一面倒選擇入周筆暢做隊長嗰組，只有張栢芝揀那英，化解那英無人問津的尷尬，就算幾唔想要，那英都笑住接收張栢芝，仲一攬泯恩仇！
張栢芝靠知名度守住排位
《乘風破浪的姐姐2》開播一段日子，張栢芝的才藝完全不用懷疑，唱歌唔得跳舞又跟不上，不過她依然未被淘汰，皆因她知名度高受觀眾歡迎，不過順利晉級後又要進行大洗牌，那英繼續留任隊長，人氣高企的周筆暢就第一次做隊長，不過到分組入隊時就發生尷尬場面。
救那英於水深火熱之中
因為大部份姐姐都爭住入周筆暢的組，而那英就明顯坐冷板凳，最後竟然由張栢芝化解尷尬場面，她主動表示想入那英組，同時那英亦向她招手，更上前拉手互攬，對於那英突然轉性變熱情，張栢芝亦有點來不及反應……
唱歌走音聲又爛
《乘風破浪的姐姐2》每集比賽都緊張萬分，誰勝出誰被淘汰都引起話題，不過在節目中張栢芝與那英互動更加精彩。首集張栢芝演唱其首本名〈星語心願〉，竟然音唔準、拍子錯，稍為高音都唱不上去，聲線更比以前沙啞又拆表演令人慘不忍睹，緊接跳舞環節，舞姿生硬又僅以手部動作居多，被網民指無誠意，而張栢芝自覺表現不理想在後台爆喊。其實如果那英有得揀，應該都唔想同張栢芝一組。
張栢芝爆喊謝票
張栢芝在《乘風破浪的姐姐2》首個表演已經不理想，不過有份投票的姐姐們指這首歌是回憶，電影《星願》是大家的美好回憶，為張栢芝爭回不少分數，最後更有91分，排行尾四，算順利過關，張栢芝上台喊住話：「太感動，明明我唱得不好，跳得那麼不好，姐姐們都舉手，很感動，我只有40分都不如，你們還舉手投票﹗」
那英、張栢芝互寸
張栢芝喊住講的一番說話，感動到一班姐姐們，都一一上前鼓勵她，而王菲閨密那英亦有上前與她擁抱，但卻語帶驚人：「你別哭，我都沒有投你票﹗」栢芝聽到後秒回：「所以我也沒感謝你﹗哈哈哈﹗」栢芝笑到向後彎腰，那英繼續回話：「你不用感謝我﹗」那英狠狠的一番話，被網民截圖變成網絡熱話，大家都指那英話中有話﹗
張栢芝被插Hea做
《乘風破浪的姐姐2》自公布張栢芝加盟後，一直成為觀眾期待，只不過張栢芝表現卻被插強差人意，其中一集姐姐們分成三至五人一組，張栢芝與其餘四位姐姐們表演跳唱〈理所當然〉，站正中間位置張栢芝跳舞甩拍子，自顧自不停隨意扭動身體，跟大家的舞步完全唔配合，站在隊中間顯得相當突兀，被睇出是對嘴形唱歌不特止，更連嘴形都唔夾，被網民以「划水」太明顯來狠批她，「划水」一詞是指有能力但未肯做到，即是hea做﹗
那英當眾拒絕張栢芝入組
張栢芝和隊員Rap住跳唱〈理所當然〉與那英組別表演〈在這裹請你隨意〉比拼，最後挑戰失敗，但張栢芝獲重新調配的機會，問到她要如何選擇，張栢芝竟然話：「我想去那英姐那組﹗」那英面有難色，栢芝話：「你可以拒絕﹗」那英當場耍手擰頭：「你先想想吧﹗」當場拒絕栢芝，令場面相當尷尬，不過亦有網民讚那英夠率直夠真﹗