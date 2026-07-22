36歲谷婭溦突回歸《中年好聲音4》決賽 親揭停辦一年內幕惹熱議
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36歲歌手谷婭溦今日現身電台宣傳新歌時，驚爆將於8月強勢重返《中年好聲音4》擔任決賽評判。近日盛傳該王牌節目將會面臨停辦一年的命運，令不少忠實觀眾感到震驚與錯愕。面對外界種種揣測，她首度開腔親自揭開節目喊停背後真正原因。
谷婭溦現身電台谷新歌呻工作過勞
谷婭溦今日到新城電台宣傳全新派台作品《愛自己啊》，這段期間她除了四出奔波推廣音樂，還要親力親為處理旗下音樂學校各項繁瑣事務。她坦言過去幾個月幾乎處於無休止工作狀態，完全沒有喘息空間，直到明天才能夠相隔7個月首度放假飛往韓國旅行。她笑言早前辭任評判一職原本是想讓自己稍作休息，結果反倒被排山倒海工作量徹底淹沒。
谷婭溦親自回應中年好聲音4停辦傳聞
雖然早前退出評審席位，但谷婭溦證實將於8月強勢重返《中年好聲音4》決賽見證冠軍誕生。對於坊間盛傳該節目即將停辦一年，她直認早已耳聞相關消息，並大方分享個人見解。「我覺得節目去到第四屆，畀大眾同埋團隊一段時間休息沉澱絕對係好事。」她深信製作組是經過深思熟慮才作出停賽決定，預期未來積累足夠能量後，定能為觀眾帶來更高水準音樂對決。
谷婭溦狂食廿個生日蛋糕許願賺大錢
剛滿36歲不久的谷婭溦早前亦有不少幕前大動作，除了在《新聞女王2》中飾演實習記者過足戲癮，戲外更獲得一班圈中好友輪流慶祝生辰。她透露由6月底舉辦生日音樂會至今，慶生活動已經排到8月份，期間竟然瘋狂進食超過20個蛋糕，最高紀錄試過單日連切4個。談到今年的生日願望，她笑指身體健康永遠排在首位，並展現幽默本色直言：「有咗健康身體，後面先會有靚仔同埋賺大錢嘛！」
網民對小辣椒回歸中年好聲音4反應兩極
隨着她即將重返決賽評審席的消息傳出，各大網上討論區隨即掀起熱烈迴響。由於她過去在節目中經常以嚴厲姿態點評參賽者咬字，部分觀眾對此毫不買帳，留言狠批「自己講廣東話都有口音點做評判」、「返嚟只會猛捉人錯處」。不過亦有大批粉絲力撐她畢業於武漢音樂學院及美國知名音樂學府，絕對夠資格點評，並留言反擊「佢音樂底子好深厚絕對講得出專業意見」、「比賽就係要嚴格先可以選出真正強者」。
資料或影片來源：原文刊於新假期