36歲谷婭溦突回歸《中年好聲音4》決賽　親揭停辦一年內幕惹熱議

36歲歌手谷婭溦今日現身電台宣傳新歌時，驚爆將於8月強勢重返《中年好聲音4》擔任決賽評判。近日盛傳該王牌節目將會面臨停辦一年的命運，令不少忠實觀眾感到震驚與錯愕。面對外界種種揣測，她首度開腔親自揭開節目喊停背後真正原因。